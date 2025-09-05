Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
Откройте для себя уникальные ландшафты Хашупсинского каньона и насладитесь поездкой на джипе к форелевому хозяйству
Каньон Хашупсе в Пицунде - это место, где природа создала удивительные ландшафты.
Здесь можно увидеть Белые скалы, напоминающие мраморные колонны, и бурлящие потоки Хашупсинского каньона. Туристы также посетят уединённый Христофорский каньон.
Завершает маршрут остановка у форелевого хозяйства, где можно насладиться спокойствием и красотой природы. Этот тур привлекает любителей приключений и исследователей, желающих погрузиться в магию природы
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные природные ландшафты
🚙 Увлекательный джип-тур
🏞️ Посещение Белых скал
🐟 Форелевое хозяйство
🌊 Бурлящие потоки каньона
🤫 Уединённый Христофорский каньон
Что можно увидеть
Белые скалы
Хашупсинский каньон
Христофорский каньон
Описание экскурсии
Введение в магию Каньона Хашупсе
Каньон Хашупсе — это не просто живописное место, но и уголок, пронизанный мистикой и загадками. Каждый шаг по его берегам дает возможность ощутить уникальную атмосферу, которая притягивает туристов со всего мира.
Природная красота и таинственность
Красота этого каньона впечатляет. Его глубокие ущелья и высокие скалы создают великолепные пейзажи, которые захватывают дух. Природа здесь удивительна, и каждый камень, каждый кусток земли хранит свои тайны.
Приключения для всех
Каньон Хашупсе идеально подходит для любителей активного отдыха. Здесь вы можете:
Прогуляться по живописным тропам;
Исследовать окрестности и наслаждаться прекрасными видами;
Сделать потрясающие фотографии на фоне удивительных природных форм.
Зов приключений
Не упустите возможность отправиться в путешествие по этому удивительному месту. Каньон Хашупсе ждет вас с его тайнами и великолепием. Откройте для себя мир приключений и исследований, который может изменить ваше восприятие природы и дать новые эмоции.
Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 сен 2025
А
Алексей
6 авг 2025
Интересный тур в потрясающе красивое место-каньон Хашупсе, который мы посетили 5 августа 2025 года. Наш водитель Сергей-легкий, веселый с чувством юмора-очень украсил нашу поездку, рассказал много интересного о местах, которые читать дальше
мы посетили в каньоне Хашупсе, нам не хватило отведенного времени, чтобы налюбоваться красотой. Единственный минус: цена тура на сайте оказалась выше, чем у других фирм и в эту цену не входил экологический сбор, а также проход на Христофоров каньон. Однозначно рекомендуем данный джип-тур, особенно, если вашим водителем будет Сергей.
А
Алёна
22 июл 2025
Н
Наталия
20 июн 2025
Вкуснее форели, запеченой в фольге с розмарином и лимонным соком, мы с мужем не ели. Так вам приготовят в форелевом хозяйстве!
М
Маргарита
20 июн 2025
Были в Хашупсе и зимой и летом! Он чудесен всегда! Величественный исполин в древнем лесу! Советуем!
Б
Баханова
12 июн 2025
Теплые слова благодарности для организатора Екатерины! Ваш тур в Хашупсе украсил наш отпуск!
Л
Луиза
12 июн 2025
Дорожите эмоциями, которые получаете во время путешествий по Абхазии! Каньон Хашупсе разбил наши сердца!
Ю
Юлия
6 июн 2025
Эхо хо и бутылка рома. . хотелось кричать, стоя на дне каньона Хашупсе, живые декорации для съемки фильма. Все сотворила природа!
Е
Елена
6 июн 2025
Все, что мы видели до поездки на Хашупсинский каньон, и рядом не стоит. Мы побывали в организованном до мелочей туре! Спасибо организаторам!
Н
Наталья
1 июн 2025
Моё сознание отказывается верить увиденному в Каньоне Хашупсе… Это просто другой мир!
И
Ирина
30 мая 2025
Величие природы каньона Хашупсе покажет вам, что вы крохотная песчинка в этом мире… Я поняла это, съездив в тур от фирмы Lexx tour! Спасибо вам,,!
А
Алиса
22 мая 2025
Девушки, женщины, не бойтесь ездить в Абхазию,! Советую вам компанию Lexx tour! Вы будете в надёжных руках и машинах,,! Каньонинг и рыбалка в Форелевом хозяйстве - это лучшее, что я видела!
Т
Татьяна
16 мая 2025
Если вы ещё не ездили на рыбалку в форелевое хозяйство, то много потеряли! Советую обязательно побывать!
А
Антон
8 мая 2025
По совету друзей поехали с женой в Хашупсинский каньон! Это первозданный храм природы, как сказала жена!
Л
Людмила
2 мая 2025
Большая Россия и ее крошечная Абхазия, куда едут туристы со всех городов. А вот про Хашупсинский каньон не все ещё знают! Рекомендую!