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Авторские экскурсии от местных гидов Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Пицунде, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
Джиппинг
8 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны Каньона Хашупсе
Погрузитесь в атмосферу приключений, исследуя Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство. Впечатляющие виды и уникальные ландшафты ждут вас
Начало: Ближайшая точка сбора, по договоренности
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2400 ₽ за человека
Сказка на озере Рица и Гегский водопад: авторский джип-тур
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Сказка на озере Рица и Гегский водопад: авторский джип-тур
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
1600 ₽ за человека
Мамзышха - приключения на горном бездорожье: авторский джип-тур
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
9 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Мамзышха - приключения на горном бездорожье
Путешествие от пляжа Цандрипша до вершин Мамзышхи подарит незабываемые эмоции. Природа, история и захватывающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур
  2. Сказка на озере Рица и Гегский водопад: авторский джип-тур
  3. Мамзышха - приключения на горном бездорожье: авторский джип-тур
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Водопад Молочный
  8. Термальные источники Кындыг
  9. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 2400. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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