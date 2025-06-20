Н Наталия Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур Вкуснее форели, запеченой в фольге с розмарином и лимонным соком, мы с мужем не ели. Так вам приготовят в форелевом хозяйстве!

М Маргарита Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: авторский джип-тур Были в Хашупсе и зимой и летом! Он чудесен всегда! Величественный исполин в древнем лесу! Советуем!