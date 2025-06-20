Мини-группа
до 1 чел.
Тайны Каньона Хашупсе
Погрузитесь в атмосферу приключений, исследуя Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство. Впечатляющие виды и уникальные ландшафты ждут вас
Начало: Ближайшая точка сбора, по договоренности
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Сказка на озере Рица и Гегский водопад: авторский джип-тур
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мамзышха - приключения на горном бездорожье
Путешествие от пляжа Цандрипша до вершин Мамзышхи подарит незабываемые эмоции. Природа, история и захватывающие виды ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия20 июня 2025Вкуснее форели, запеченой в фольге с розмарином и лимонным соком, мы с мужем не ели. Так вам приготовят в форелевом хозяйстве!
- ММаргарита20 июня 2025Были в Хашупсе и зимой и летом! Он чудесен всегда! Величественный исполин в древнем лесу! Советуем!
- ББаханова12 июня 2025Теплые слова благодарности для организатора Екатерины! Ваш тур в Хашупсе украсил наш отпуск!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Авторские»
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