Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Пицунде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    С детьми было комфортно.
    С детьми было комфортноС детьми было комфортноС детьми было комфортно
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
  • Л
    Люция
    30 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
  • Е
    Елена
    13 ноября 2022
    Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопады
    Вчера посетила экскурсию по Золотому кольцу Абхазии. Абхазию посещала впервые,но после экскурсии возникло желание вернуться туда снова. Необыкновенная природа,чистый воздух,
    читать дальше

    потрясающие виды и умиротворение-то,чего так не хватает в современных мегаполисах. Вел экскурсию Беслан, водитель Феликс. Гид рассказал много интересных вещей о стране,ее обычаях и традиицях. Экскурсия прошла интересно, увлекательно и очень весело. Несмотря на дождливую погоду,я осталась очень довольна. Спасибо большое Алине за организацию.

  • В
    Владислав
    10 ноября 2022
    Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопады
    На все сто!!)
  • Ю
    Юлия
    30 сентября 2022
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
    читать дальше

    Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 14 080 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2024 год по теме «Каньоны», 214 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам