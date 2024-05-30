1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1 в Пицунде
Посетите Аацынское ущелье и наслаждайтесь разнообразными активностями: от джиппинга до конных прогулок. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2024С детьми было комфортно.
- ИИлья7 мая 2024Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
- ЛЛюция30 октября 2023Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
- ЕЕлена13 ноября 2022Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопадыВчера посетила экскурсию по Золотому кольцу Абхазии. Абхазию посещала впервые,но после экскурсии возникло желание вернуться туда снова. Необыкновенная природа,чистый воздух,
- ВВладислав10 ноября 2022Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопадыНа все сто!!)
- ЮЮлия30 сентября 2022Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Каньоны»
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