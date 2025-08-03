Невероятное путешествие по Абхазии начнется с пляжа "Белые скалы" в Цандрипше. Далее маршрут пройдет через Гагру, где можно увидеть парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду. Кульминацией станет подъем на гору Мамзышха. Здесь гости смогут насладиться трекингом к водопадам, устроить пикник и полюбоваться альпийскими лугами. Это идеальная возможность для тех, кто ищет сочетание природы и культурных достопримечательностей

Описание экскурсии

Начало путешествия

Ваше захватывающее путешествие стартует в курортном поселке Цандрипш, известном благодаря своему великолепному пляжу «Белые скалы». Это место идеально подходит для того, чтобы ощутить атмосферу спокойствия и насладиться красотой природы.

Путешествие по Гагре

Далее ваш маршрут приведет вас в Гагру, город, который славится своими историческими и культурными достопримечательностями. Здесь вы сможете увидеть:

Парк Принца Ольденбургского — оазис зелени и спокойствия.

Ресторан «Гагрипш» — место, где можно насладиться вкусной кухней и замечательной атмосферой.

Колоннада — символ города, подчеркивающая его архитектурное наследие.

Гора Мамзышха

Следующим пунктом вашего маршрута станет живописная гора Мамзышха. Здесь вас ждут:

Прогулки по живописным тропам, которые позволят насладиться великолепными пейзажами.

Уютные пикники на свежем воздухе, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Чистейший воздух альпийских лугов, который подарит вам заряд бодрости и сил.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Откройте для себя удивительные уголки этого удивительного региона!