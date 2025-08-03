Невероятное путешествие по Абхазии начнется с пляжа "Белые скалы" в Цандрипше.
Далее маршрут пройдет через Гагру, где можно увидеть парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду. Кульминацией станет подъем на гору Мамзышха.
Здесь гости смогут насладиться трекингом к водопадам, устроить пикник и полюбоваться альпийскими лугами. Это идеальная возможность для тех, кто ищет сочетание природы и культурных достопримечательностей
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды гор
- 🏖 Пляжи Цандрипша
- 🍽 Знаменитый ресторан «Гагрипш»
- 🌿 Прогулки по альпийским лугам
- 📸 Отличные фото возможности
- 🚙 Увлекательный джип-тур
Что можно увидеть
- Парк Принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
Описание экскурсии
Начало путешествия
Ваше захватывающее путешествие стартует в курортном поселке Цандрипш, известном благодаря своему великолепному пляжу «Белые скалы». Это место идеально подходит для того, чтобы ощутить атмосферу спокойствия и насладиться красотой природы.
Путешествие по Гагре
Далее ваш маршрут приведет вас в Гагру, город, который славится своими историческими и культурными достопримечательностями. Здесь вы сможете увидеть:
- Парк Принца Ольденбургского — оазис зелени и спокойствия.
- Ресторан «Гагрипш» — место, где можно насладиться вкусной кухней и замечательной атмосферой.
- Колоннада — символ города, подчеркивающая его архитектурное наследие.
Гора Мамзышха
Следующим пунктом вашего маршрута станет живописная гора Мамзышха. Здесь вас ждут:
- Прогулки по живописным тропам, которые позволят насладиться великолепными пейзажами.
- Уютные пикники на свежем воздухе, где можно отдохнуть и насладиться природой.
- Чистейший воздух альпийских лугов, который подарит вам заряд бодрости и сил.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Откройте для себя удивительные уголки этого удивительного региона!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж «Белые скалы»
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
- Альпийские луга
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 авг 2025
Входит в следующие категории Пицунды
