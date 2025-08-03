Мои заказы

Мамзышха - приключения на горном бездорожье: авторский джип-тур

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от пляжей Цандрипша до альпийских лугов Мамзышхи. Захватывающие виды и свежий воздух ждут вас
Невероятное путешествие по Абхазии начнется с пляжа "Белые скалы" в Цандрипше.

Далее маршрут пройдет через Гагру, где можно увидеть парк Принца Ольденбургского, ресторан "Гагрипш" и Колоннаду. Кульминацией станет подъем на гору Мамзышха.

Здесь гости смогут насладиться трекингом к водопадам, устроить пикник и полюбоваться альпийскими лугами. Это идеальная возможность для тех, кто ищет сочетание природы и культурных достопримечательностей
6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды гор
  • 🏖 Пляжи Цандрипша
  • 🍽 Знаменитый ресторан «Гагрипш»
  • 🌿 Прогулки по альпийским лугам
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🚙 Увлекательный джип-тур
Что можно увидеть

  • Парк Принца Ольденбургского
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада

Описание экскурсии

Начало путешествия

Ваше захватывающее путешествие стартует в курортном поселке Цандрипш, известном благодаря своему великолепному пляжу «Белые скалы». Это место идеально подходит для того, чтобы ощутить атмосферу спокойствия и насладиться красотой природы.

Путешествие по Гагре

Далее ваш маршрут приведет вас в Гагру, город, который славится своими историческими и культурными достопримечательностями. Здесь вы сможете увидеть:

  • Парк Принца Ольденбургского — оазис зелени и спокойствия.
  • Ресторан «Гагрипш» — место, где можно насладиться вкусной кухней и замечательной атмосферой.
  • Колоннада — символ города, подчеркивающая его архитектурное наследие.

Гора Мамзышха

Следующим пунктом вашего маршрута станет живописная гора Мамзышха. Здесь вас ждут:

  • Прогулки по живописным тропам, которые позволят насладиться великолепными пейзажами.
  • Уютные пикники на свежем воздухе, где можно отдохнуть и насладиться природой.
  • Чистейший воздух альпийских лугов, который подарит вам заряд бодрости и сил.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы. Откройте для себя удивительные уголки этого удивительного региона!

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляж «Белые скалы»
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
  • Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
  • Альпийские луга
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 200 рублей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 авг 2025

