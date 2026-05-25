\Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! Во время поездки вы увидите: водопад Девичьи слёзы водопад Мужские слёзы пасека и винный погреб подвесной мост через реку Бзыбь Голубое озеро Юпшарский каньон («каменный мешок») Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) озеро Рица Водопад влюбленных Гегский водопад Важная информация Накануне тура с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали.

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App до окончания поездки. Организационные моменты Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута. Посадка со стороны Пицунды только по предоплате Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями или заменены по вашему желанию на другой тур. Важная информация:

Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если хотите можно обсудить если согласны) • Время выезда +- из Лдзаа 08:00 • Время выезда из +- Пицунды 08:30 • Время выезда +- из Алахадзы 08:50.