Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими!

Вы везде видите одинаковое яблоко - но яблоки разные, даже на вкус 😉

Вы сделали правильный выбор зайдя к нам, эта поездка полна тех самых впечатлений именно под ваш вкус как вы и ожидаете 🤗

Во время поездки вы увидите:

популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»

смотровая площадка в г. Гагре

водопад Девичьи слёзы

водопад Мужские слёзы

пасека и винный погреб

подвесной мост через реку Бзыбь

Голубое озеро

Юпшарский каньон («каменный мешок»)

Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина

озеро Рица

Водопад влюбленных

Гегский водопад

Важная информация

Правила пересечения границы Россия — Абхазия

Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.

Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).

отсутствие судимостей

отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.

домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.

Из Пицунды вам нужно приехать на пересечение дороги, поворот на Гегу или немного доплатить за трансфер

Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.