Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими!
Вы везде видите одинаковое яблоко - но яблоки разные, даже на вкус 😉
Вы сделали правильный выбор зайдя к нам, эта поездка полна тех самых впечатлений именно под ваш вкус как вы и ожидаете 🤗
Во время поездки вы увидите:
- популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
- смотровая площадка в г. Гагре
- водопад Девичьи слёзы
- водопад Мужские слёзы
- пасека и винный погреб
- подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
- озеро Рица
- Водопад влюбленных
- Гегский водопад
Важная информация
Правила пересечения границы Россия — Абхазия
- Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
- отсутствие судимостей
- отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
- домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
Из Пицунды вам нужно приехать на пересечение дороги, поворот на Гегу или немного доплатить за трансфер
Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.