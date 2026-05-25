Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на купание и отдых.
Мы посетим: водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.
Мы посетим: водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.
Описание экскурсии
\Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! Во время поездки вы увидите: водопад Девичьи слёзы водопад Мужские слёзы пасека и винный погреб подвесной мост через реку Бзыбь Голубое озеро Юпшарский каньон («каменный мешок») Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) озеро Рица Водопад влюбленных Гегский водопад Важная информация Накануне тура с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали.
Мы находимся на связи в Whats
App до окончания поездки. Организационные моменты Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута. Посадка со стороны Пицунды только по предоплате Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями или заменены по вашему желанию на другой тур. Важная информация:
Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если хотите можно обсудить если согласны) • Время выезда +- из Лдзаа 08:00 • Время выезда из +- Пицунды 08:30 • Время выезда +- из Алахадзы 08:50.
Ежедневно в 09:00 +- с поворота НА ПИЦУНДУ там остановка, геоточку отправляем в ватсапе, приезжать на такси
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Максимально делаем все остановки по пути до Гегского Водопада, тайминги и точки посещений зависят от группы, если никто нигде не задерживается то увидите даже больше чем ожидали:
- Стеклянный мост над горной рекой
- Гегский водопад
- Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина, едем по ней на джипе)
- Водопад Девичьи слёзы (тут родник холодной воды)
- Водопад Мужские слёзы (после Юпшарского каньона)
- Дегустации вин, мяса, рыбы, сыров
- Пасека с чистейшим горным медом
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок», останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов!)
- Горное озеро Рица
- Водопад Влюбленных (тарзанка здесь)
Что включено
- Услуга водителя в Абхазии
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица:/n 700 руб. - взрослый с 12 лет с 1 мая 1000 руб. /n 200 руб. - детский 8-11 лет включительно с 1 мая 500 руб. /n дети до 7 лет включительно - бесплатно
- Может быть предложено по желанию дополнительно поехать вокруг Рицы на Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (200-400 руб. /чел. кроме зимы и непогоды) или на Альпийские луга
- Тарзанка 500 и 1000 руб.
- Иногда можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда
- Трансфер с центра Пицунды и дальше него
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Пицунде/Алахадзы
Завершение: Возвращаем на место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 +- с поворота НА ПИЦУНДУ там остановка, геоточку отправляем в ватсапе, приезжать на такси
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если хотите можно обсудить если согласны)
- Время выезда + - из Лдзаа 08:00
- Время выезда из + - Пицунды 08:30
- Время выезда + - из Алахадзы 08:50
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Брали экскурсию джип тур в Пицунде в целом неплохо, все очень понравилось, но хотелось бы побольше времени погулять на Рице, не хватило времени на фото, только покушать в кафе и
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Т
У нас был гид, моя деменция меня подвела, Я забыла имя, но есть номер. Безумно харизматичный мужчина, душа компании, весëлый отзывчивый, нам повезло, что он был нашим гидом.
Водитель просто пушка,
Водитель просто пушка,
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А
Мы с семьёй недавно ездили на джиппинг к озеру Рица и остались очень довольны! Поездка была комфортной и увлекательной, несмотря на то, что дорога непростая. Водитель был опытным и аккуратным,
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К
Юлия огромное спасибо за такую эмоциональную, потрясающую и впечатляющую экскурсию!!!! Мы все в восторге и одни эмоции и улыбки! Огромное спасибо нашему экскурсоводу-водителю, мужчина с юмором, интересный и веселый, видно,
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K
Юлия огромное спасибо за такую эмоциональную, потрясающую и впечатляющую экскурсию!!!! Мы все в восторге и одни эмоции и улыбки! Огромное спасибо нашему экскурсоводу-водителю, мужчина с юмором, интересный и веселый, видно,
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Е
Очень понравилось наше путешествие)
Гид был замечательный, все рассказывал, все показал, шутил, было весело и комфортно. Что понравилось водитель не торопил,давал столько времени,сколько нужно, чтобы пофоткаться и полюбоваться видами. Ещё в нашей группе мальчику стало плохо,видимо словил ротовирус,водитель помогал, был очень внимательный и заботливый.
Спасибо вам за море позитива, незабываемые эмоции и приятное времяпровождение. 10 из 10)))
Гид был замечательный, все рассказывал, все показал, шутил, было весело и комфортно. Что понравилось водитель не торопил,давал столько времени,сколько нужно, чтобы пофоткаться и полюбоваться видами. Ещё в нашей группе мальчику стало плохо,видимо словил ротовирус,водитель помогал, был очень внимательный и заботливый.
Спасибо вам за море позитива, незабываемые эмоции и приятное времяпровождение. 10 из 10)))
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