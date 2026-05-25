Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души

Погрузитесь в первобытную природу Абхазии на групповых экскурсиях на джипах
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на купание и отдых.

Мы посетим: водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.
4.8
90 отзывов
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души

Описание экскурсии

\Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! Во время поездки вы увидите: водопад Девичьи слёзы водопад Мужские слёзы пасека и винный погреб подвесной мост через реку Бзыбь Голубое озеро Юпшарский каньон («каменный мешок») Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) озеро Рица Водопад влюбленных Гегский водопад Важная информация Накануне тура с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали.

Мы находимся на связи в Whats

App до окончания поездки. Организационные моменты Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута. Посадка со стороны Пицунды только по предоплате Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями или заменены по вашему желанию на другой тур. Важная информация:
Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если хотите можно обсудить если согласны) • Время выезда +- из Лдзаа 08:00 • Время выезда из +- Пицунды 08:30 • Время выезда +- из Алахадзы 08:50.

Ежедневно в 09:00 +- с поворота НА ПИЦУНДУ там остановка, геоточку отправляем в ватсапе, приезжать на такси

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Максимально делаем все остановки по пути до Гегского Водопада, тайминги и точки посещений зависят от группы, если никто нигде не задерживается то увидите даже больше чем ожидали:
  • Стеклянный мост над горной рекой
  • Гегский водопад
  • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина, едем по ней на джипе)
  • Водопад Девичьи слёзы (тут родник холодной воды)
  • Водопад Мужские слёзы (после Юпшарского каньона)
  • Дегустации вин, мяса, рыбы, сыров
  • Пасека с чистейшим горным медом
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок», останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов!)
  • Горное озеро Рица
  • Водопад Влюбленных (тарзанка здесь)
Что включено
  • Услуга водителя в Абхазии
  • Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на озере Рица:/n 700 руб. - взрослый с 12 лет с 1 мая 1000 руб. /n 200 руб. - детский 8-11 лет включительно с 1 мая 500 руб. /n дети до 7 лет включительно - бесплатно
  • Может быть предложено по желанию дополнительно поехать вокруг Рицы на Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (200-400 руб. /чел. кроме зимы и непогоды) или на Альпийские луга
  • Тарзанка 500 и 1000 руб.
  • Иногда можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда
  • Трансфер с центра Пицунды и дальше него
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Пицунде/Алахадзы
Завершение: Возвращаем на место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 +- с поворота НА ПИЦУНДУ там остановка, геоточку отправляем в ватсапе, приезжать на такси
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если хотите можно обсудить если согласны)
  • Время выезда + - из Лдзаа 08:00
  • Время выезда из + - Пицунды 08:30
  • Время выезда + - из Алахадзы 08:50
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
11
3
3
2
1
К
Брали экскурсию джип тур в Пицунде в целом неплохо, все очень понравилось, но хотелось бы побольше времени погулять на Рице, не хватило времени на фото, только покушать в кафе и
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покататься на катамаранах.
Понравилась атмосфера, музыка, открыли крышу в джипе пока ехали в горы, было незабываемо)

Из минусов, искали специально экскурсию из Пицунды что бы нас забрали из отеля, по итогу не забрали (хоть и просили) пришлось самим ехать туда и обратно на точку.
В туре указана доплата 700 руб за экологический сбор, по итогу 1000 руб с 1 мая, пора бы обновить информацию для туристов.

Чего не было из заявленного тура:
Чабгарский карниз Пасека с медом Стеклянный мост (только для посетителей ресторана)
Юпшарский каньон (был закрыт)

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Т
У нас был гид, моя деменция меня подвела, Я забыла имя, но есть номер. Безумно харизматичный мужчина, душа компании, весëлый отзывчивый, нам повезло, что он был нашим гидом.
Водитель просто пушка,
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моментами было страшно, но наш гид просто профи. .
Рекомендую, чувство юмора тоже огонь(кстати, как по мне, почти всё шутят, нужно понять.
Всë рассказал, показал, до места довезли Больше всего понравилось отношение, как к своим родным, душевно.
Рекомеедую А мужчины на дегустации, такие балаболы В общем очень интересно и весело

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А
Мы с семьёй недавно ездили на джиппинг к озеру Рица и остались очень довольны! Поездка была комфортной и увлекательной, несмотря на то, что дорога непростая. Водитель был опытным и аккуратным,
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что позволило нам получить удовольствие от живописных видов.
Особенно впечатлили горные пейзажи, водопады и чистая вода озера. Это было настоящее приключение, которое мы будем вспоминать с теплотой. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту природы Кавказа.

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К
Юлия огромное спасибо за такую эмоциональную, потрясающую и впечатляющую экскурсию!!!! Мы все в восторге и одни эмоции и улыбки! Огромное спасибо нашему экскурсоводу-водителю, мужчина с юмором, интересный и веселый, видно,
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что патриот своей страны и гордится историей своей страны, что в нынешнем мире редкость! Все подробно рассказывал и показывал, и правда же в Абхазию влюбляешься и не можешь насладиться такой красотой и колоритом народа! Абхазия в наших сердцах и уверены еще ни раз посетим!

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K
Юлия огромное спасибо за такую эмоциональную, потрясающую и впечатляющую экскурсию!!!! Мы все в восторге и одни эмоции и улыбки! Огромное спасибо нашему экскурсоводу-водителю, мужчина с юмором, интересный и веселый, видно,
читать дальшеуменьшить

что патриот своей страны и гордится историей своей страны, что в нынешнем мире редкость! Все подробно рассказывал и показывал, и правда же в Абхазию влюбляешься и не можешь насладиться такой красотой и колоритом народа! Абхазия в наших сердцах и уверены еще ни раз посетим!

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Е
Очень понравилось наше путешествие)
Гид был замечательный, все рассказывал, все показал, шутил, было весело и комфортно. Что понравилось водитель не торопил,давал столько времени,сколько нужно, чтобы пофоткаться и полюбоваться видами. Ещё в нашей группе мальчику стало плохо,видимо словил ротовирус,водитель помогал, был очень внимательный и заботливый.
Спасибо вам за море позитива, незабываемые эмоции и приятное времяпровождение. 10 из 10)))
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