1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
«\Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
«Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута»
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
- ННаталья15 сентября 2023Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
- ААлександра22 августа 2023Джип-тур по Абхазии 5 в 1Хотелось бы поблагодарить водителя-гида Артура за увлекательную поездку в горы. Я ездила с подругой и мы остались довольны,начиная от начала поездки
- РРуфина6 августа 2023Джип-тур по Абхазии 5 в 1Водителем был Денис. Мне и всей группе всё очень понравилось. Было весело и совсем не страшно. Экскурсия была интересная, без
- ЮЮлия17 июня 2021Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
- РРуслан17 июня 2021Доброго времени суток!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!
- ДДооре3 июня 2021Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Джиппинг в Абхазию»
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