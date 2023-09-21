читать дальше

постараюсь быть краткой и убедительной - наша поездка была просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!!! А теперь четко и по факту почему: 1. Строго по времени у ворот нашей локации стоял чистый белый минивэн идеальной чистоты внутри с ароматизированным салоном. 2. Нас с мужем поприветствовал и любезно открыл двери авто аккуратный, подтянутый молодой человек с открытым лицом и небесной красоты глазами! 3. В самом начале поездки Алан все четко и структурно рассказал нам, как будет строиться наша программа и буквально укутал нас своим приятным голосом с еле заметным акцентом и хорошо поставленной речью. 4. Поскольку я жутко любопытная, и у меня в таких поездках всегда миллион вопросов, гид мастерски нашел ключик к моей манере получения информации и уже через несколько минут мне не хотелось влезать с вопросами, потому что стало абсолютно ясно, что Алан ничего не упустит, все подмечает и непременно ответит на все наши вопросы, и с этого момента - экскурсия буквально полилась: настолько тонко была найдена манера подачи информации, что фактически это была как будто не экскурсия - это было самое незабываемое путешествие как будто с лучшим другом, который точно знает, чем тебя удивить, где сделать паузу, на что обратить внимание! Не буду углубляться в детали поездки - наверно не хочется как бы «расплескать» что ли эмоции сегодняшнего невероятного, удивительного дня, который, я уверена мы с мужем будем вспоминать до самой старости, но я одно могу сказать - это было самое яркое и незабываемое событие последних 2х лет! Команде Илана, прекрасному Алану огромное спасибо!!! Ребята, знайте - вы предоставляете изумительный сервис на блестящем уровне и у вас уникальный продукт - делиться частичкой души и навсегда влюблять в свою Родину - Абхазию, страну фантастической красоты и огромной души! PS. У меня очень немногословный и внешне неэмоциональный муж, и уж поверьте, для меня его счастливая улыбка всю поездку была самой высокой оценкой моего выбора! 😜