Рица и водопады Абхазии

Жемчужины Рицинского нацпарка за один день - из Пицунды
Этот маршрут словно собирает всё, за что любят Абхазию: шум водопадов Девичьи и Мужские слёзы, бирюзу озёр и горы, уходящие в облака. Дорога к Рице проходит через ущелья, а само озеро встречает тишиной и глубиной цвета. Здесь не хочется спешить — только смотреть, слушать и запоминать.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Пицунды

9:30–10:10 — дегустационный зал

10:10–10:25 — прогулка к водопаду Девичьи слёзы

10:40–11:00 — зиплайн у реки Бзыбь (по желанию)

11:00–11:30 — Голубое озеро

11:50–12:05 — водопад Мужские слёзы

12:30–14:00 — обед и прогулка по берегу озера Рица

14:10–14:45 — водопады Молочный и Птичий клюв (по желанию, за доплату)

14:50–16:40 — Возвращение в Пицунду

Вы узнаете:

  • как устроены горы и карстовые озёра Абхазии
  • что значит «апсуара» и как поднимают тост за столом
  • какие легенды о скрывают водопады
  • почему реки здесь такие быстрые

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter
  • В стоимость включён входной билет в Рицинский реликтовый нацпарк
  • Отдельно (по желанию) оплачивается посещение водопадов «Молочный» и «Птичий» — 600 ₽, а также обед — по меню
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 18 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.

