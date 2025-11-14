Удивительная природа Абхазии, которая навсегда останется в вашем сердце. Буду рад стать вашим проводником в страну Души.
Описание экскурсииВас ждёт незабываемое путешествие на комфортом джипе в компании гида. Насыщенная экскурсия к самым красивым местам Абхазии, которая точно не оставит вас равнодушными. Бурлящие водопады, бирюзовые озера, величественные горы. Вы сможете прикоснуться к самым удивительным местам и получить массу положительных эмоций.
Время может меняться в зависимости от пожеланий группы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите самые высокие водопады
- Озеро Рица
- Альпийские луга
- Нарзаны
- Всё великолепие местной природы: реки горных лазурных цветов
- Пещеры и многое другое
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Дегустация вина и меда
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Сухум
Завершение: Абхазия
Когда и сколько длится?
Когда: Время может меняться в зависимости от пожеланий группы
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 10:00
26 дек в 10:00
30 дек в 10:00
3060 ₽
3400 ₽ за человека