Джип-тур по самым красивым местам Абхазии

Удивительная природа Абхазии, которая навсегда останется в вашем сердце. Буду рад стать вашим проводником в страну Души.
Описание экскурсии

Вас ждёт незабываемое путешествие на комфортом джипе в компании гида. Насыщенная экскурсия к самым красивым местам Абхазии, которая точно не оставит вас равнодушными. Бурлящие водопады, бирюзовые озера, величественные горы. Вы сможете прикоснуться к самым удивительным местам и получить массу положительных эмоций.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите самые высокие водопады
  • Озеро Рица
  • Альпийские луга
  • Нарзаны
  • Всё великолепие местной природы: реки горных лазурных цветов
  • Пещеры и многое другое
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Дегустация вина и меда
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Сухум
Завершение: Абхазия
Когда и сколько длится?
Когда: Время может меняться в зависимости от пожеланий группы
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сухума

