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этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт. А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)). Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!