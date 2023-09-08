Джиппинг в Абхазии из Сухума

Найдено 4 экскурсии в категории «Джиппинг в Абхазию» в Сухуме, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет По местам Страны души Абхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
«Важная информация: Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
  • О
    Оля
    31 августа 2023
    Джип-тур «Города-призраки»
    Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
  • К
    Карина
    22 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
  • Л
    Лариса
    21 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Природа в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
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    травы от солнышка. Хотелось бы отметить водителя Нарсоу. Виртуоз в своем деле. Ездит быстро, но аккуратно. Не пожалели, что съездили. Увидели очень много красоты 🤩

  • О
    Ольга
    31 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
  • А
    Анна
    23 мая 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
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    этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт. А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)). Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Джиппинг в Абхазию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  2. Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
  3. Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
  4. Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Джиппинг в Абхазию" можно забронировать 4 экскурсии от 2 700 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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