1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет По местам Страны души Абхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
«Важная информация: Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита8 сентября 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турНевероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
- ООля31 августа 2023Джип-тур «Города-призраки»Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
- ККарина22 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турВсе очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
- ЛЛариса21 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турПрирода в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
- ООльга31 июля 2023Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
- ММарина30 июля 2023Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2023Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Джиппинг в Абхазию»
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