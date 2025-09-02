Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииМы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью - термальными источниками. С давних пор люди приезжают к источникам ради оздоровительных процедур, также я вам покажу столицу республики Абхазия, многовековой город Сухум
Вы сами выбираете дату и время
Что можно увидеть на экскурсии?
- Представляю вам экскурсию на термальный источник Кындыг с посещением столицы Абхазии - города Сухум
- Термальный источник Кындыг - один из самых больших оздоровительных комплексов в Абхазии
- Комплекс включает в себя 4 бассейна с минеральной водой разной температуры, озеро с целебной сероводородной грязью, площадки для принятия горячего душа, гидромассажный душ, бочку с ледяной водой. Все процедуры проходят под открытым небом. Комплекс термальных источников Кындыг очень популярен в любое время года
- Город Сухум - столица Абхазии. История города насчитывает более 2500 лет. Гуляя по благоустроенной набережной Махаджиров, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Также вас ожидает Сухумский Ботанический Сад, основанный в 1883 году - Один из старейших ботанических садов на Кавказе, в котором произрастают почти пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений
- В Сухуме есть достаточно заведений в которых вы сможете пообедать
- По пути останавливаемся в красивых местах по вашему желанию
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 сен 2025
В первый день осени мы поехали на индивидуальную экскурсию в столицу Абхазии и на термальные источники Кандык. В Абхазии мы не первый раз, но в этих местах ещё не были.
Л
Лилия
29 мая 2025
Н
Наталья
25 мая 2025
Добрый день всем! Вчера мы посетили экскурсию в Сухум и Кындыгский термальный источник в индивидуальную поездку с гидом Александром. Все было круто как и запланировано в экскурсии. И что мы
С
Светлана
29 апр 2025
Замечательная экскурсия с самым лучшим гидом! Кындыкский источник - это блаженство. Горяччий, приятный, чистый, обустроенный. Тут тебе и релакс и массаж, причём все с использованием минеральных вод. Есть кафешки, переодевалки,
