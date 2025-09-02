читать дальше

хотели видеть. Александр встретил нас на границе Абхазии в назначенное время, по дороге посетили церковь, Гагру, абхазскую деревню (тихую, ухоженную, красивую, с пахнущим воздухом мандариновым…) на дигустацию вин, купили сыру, колбасы местной копчености, чачу. Потом поехали на источник принимать грязи и ванны. Мимо проехали почти всю территорию Сухум (и центр и вокзал, аэропорт….) с рассказами об истории Абхазии. На источнике- там было очень круто(время не ограниченно) нас Александр ждал (за это ему отдельное спасибо) и потом в Сухум на Набережную, тоже было предоставлено нам 2 часа времени на прогулку и обед. В назначенное время, опять нас забирают и провожают до границы (уложились по времени) Все было нам интересно, любопытно, много узнали нового. И даже набережная Сухум (историческая, зеленая, со своими фонтанами и памятниками, спокойная…) показалась более красивой чем в Крыму в Ялте. Пожелание Абхазии отреставрировать памятники архитектуры побыстрее, и принимать нас гостей с Подмосковья еще раз. А Александру процветания в его нелегком труде, терпения с нами отдыхающими туристами.

Спасибо компании «Спутник» за подбор мне экскурсий. У меня она вторая