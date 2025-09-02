Мои заказы

Индивидуальная экскурсия: столица Абхазии + термальный источник Кындыг

Описание экскурсии

Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью - термальными источниками. С давних пор люди приезжают к источникам ради оздоровительных процедур, также я вам покажу столицу республики Абхазия, многовековой город Сухум

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Представляю вам экскурсию на термальный источник Кындыг с посещением столицы Абхазии - города Сухум
  • Термальный источник Кындыг - один из самых больших оздоровительных комплексов в Абхазии
  • Комплекс включает в себя 4 бассейна с минеральной водой разной температуры, озеро с целебной сероводородной грязью, площадки для принятия горячего душа, гидромассажный душ, бочку с ледяной водой. Все процедуры проходят под открытым небом. Комплекс термальных источников Кындыг очень популярен в любое время года
  • Город Сухум - столица Абхазии. История города насчитывает более 2500 лет. Гуляя по благоустроенной набережной Махаджиров, вы сможете спрятаться от солнца в эвкалиптовом парке. Также вас ожидает Сухумский Ботанический Сад, основанный в 1883 году - Один из старейших ботанических садов на Кавказе, в котором произрастают почти пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений
  • В Сухуме есть достаточно заведений в которых вы сможете пообедать
  • По пути останавливаемся в красивых местах по вашему желанию
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 сен 2025
В первый день осени мы поехали на индивидуальную экскурсию в столицу Абхазии и на термальные источники Кандык. В Абхазии мы не первый раз, но в этих местах ещё не были.
Ездили с гидом Александром, который рассказал нам много интересных фактов про Абхазию! Показал Сухум, набережную, по которой мы прогулялись, выпили кофе, и что важно, были не ограничены во времени! Потом нас Александр отвёз на термальный источник, снова по пути рассказывая о достопримечательностях и истории Абхазии! Мы посидели во всех бассейнах источника, причём есть как горячий бассейн, так тёплые и холодный, а также осуществили и процедуры с лечебной грязью. Источник очень впечатлил, приедем ещё туда! Хочется сказать огромное спасибо Александру за информацию, отличное настроение, заботу и внимание к нам! Однозначно порекомендуем своим знакомым данную экскурсию в сопровождении Александра!

Л
Лилия
29 мая 2025
Н
Наталья
25 мая 2025
Добрый день всем! Вчера мы посетили экскурсию в Сухум и Кындыгский термальный источник в индивидуальную поездку с гидом Александром. Все было круто как и запланировано в экскурсии. И что мы
хотели видеть. Александр встретил нас на границе Абхазии в назначенное время, по дороге посетили церковь, Гагру, абхазскую деревню (тихую, ухоженную, красивую, с пахнущим воздухом мандариновым…) на дигустацию вин, купили сыру, колбасы местной копчености, чачу. Потом поехали на источник принимать грязи и ванны. Мимо проехали почти всю территорию Сухум (и центр и вокзал, аэропорт….) с рассказами об истории Абхазии. На источнике- там было очень круто(время не ограниченно) нас Александр ждал (за это ему отдельное спасибо) и потом в Сухум на Набережную, тоже было предоставлено нам 2 часа времени на прогулку и обед. В назначенное время, опять нас забирают и провожают до границы (уложились по времени) Все было нам интересно, любопытно, много узнали нового. И даже набережная Сухум (историческая, зеленая, со своими фонтанами и памятниками, спокойная…) показалась более красивой чем в Крыму в Ялте. Пожелание Абхазии отреставрировать памятники архитектуры побыстрее, и принимать нас гостей с Подмосковья еще раз. А Александру процветания в его нелегком труде, терпения с нами отдыхающими туристами.
Спасибо компании «Спутник» за подбор мне экскурсий. У меня она вторая

С
Светлана
29 апр 2025
Замечательная экскурсия с самым лучшим гидом! Кындыкский источник - это блаженство. Горяччий, приятный, чистый, обустроенный. Тут тебе и релакс и массаж, причём все с использованием минеральных вод. Есть кафешки, переодевалки,
места много. Сухум. Страна души- это Сухум. Каждый приезжий, думаю, чувствует себя там, как дома. Он такой теплый, милый, уютный, с первого взгляда становится родным. А теперь о нашем гиде: Александр просто супер! Любит свой край, любит о нем рассказывать, любит то, что он делает. Окружил нас заботой, заворажил рассказами о родных местах, показал множество интесностей, показал Сухум так, что мы в него влюбились. Я побывала на многих экскурсиях в разных уголках, но эту историю с Александром не сравнить не с одной! Александр, спасибо, Вы самый лучший!

