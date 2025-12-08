Мои заказы

Кындыг, Черниговка и минеральные источники: релакс-экскурсия из Сухума

Уехать туда, где природа лечит
В программе — целебная вода Мерхеулского источника, прогулка по каньону Черниговка, дегустация местных сыров и вин, а в завершение — расслабляющие процедуры в горячих источниках и лечебных грязях Кындыга.

Вы услышите интересные истории о стране, узнаете больше о культуре и быте абхазов и по желанию попробуете блюда национальной кухни.
Описание экскурсии

12:00–12:30 — выезд из Сухума

По дороге — краткая обзорная экскурсия: история Абхазии, язык, традиции, легенды.

13:00–13:10 — Мерхеулский минеральный источник

13:30–15:00 — каньон Черниговка

Прогулка по карстовому ущелью с водопадами, заводями и тропинками.

15:10–15:35 — дегустация вина и сыра

15:35–16:25 — обед (по желанию группы)

16:55–18:35 — грязевые ванны и термальные источники в Кындыге

Купание в минеральных бассейнах (30–45°C), грязевые процедуры и природные водопады.

18:35 — отправление обратно

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, все входные билеты, дегустация
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — возьмите с собой наличные
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 12 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3963 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.

