1 чел.
По популярности
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горячие источники и ущелье Черниговка: путешествие с пользой в Сухуме
Приключение, сочетающее в себе красоту природы и исцеляющую силу горячих источников. Переживите незабываемые моменты
Начало: По договоренности
«Термальный источник в селе Кындыг Целебный комплекс под открытым небом»
16 июля в 09:00
18 июля в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
SPA по-абхазски: путешествие к горячим источникам
Начало: Ваш отель
«Проведите отдых не только приятно, но и полезно, посетив горячие источники Кындыг»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 000₽ за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг: отдых и оздоровление
Кындыг - это природная здравница для всей семьи. Купание в гейзерах, природный гидромассаж и грязевые ванные помогут укрепить здоровье и наполнить вас энергией
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в поездку на Кындыгский горячий источник, где вы сможете отдохнуть душой и телом»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
12 июля в 14:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 мая 2024Великолепная экскурсия! И очень приятное знакомство с Гором. Понравилась легкость рассказа, знание истории и культуры Абхазии (и не только Абхазии!), отличное чувство юмора. Комфортный режим передвижения, классный маршрут для тех, кто любит релакс. Однозначно рекомендую.
- ССвета10 апреля 2024Шел дождь - от проливного до мелкого. Но экскурсия все равно понравилась. Очень грамотно спланирована, много интересных мест, которые в
- ЛЛена4 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Гид Гор посвящал в историю Абхазии, отвечал на все вопросы. Локации просто космические, очень красивые. Рекомендую посетить эту экскурсию всем гостям Абхазии!
- ККиселева29 августа 2023В целом экскурсия понравилась. Заехали на дигустацию)
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2024 год по теме «Термальные источники», 6 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь