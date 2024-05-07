читать дальше других экскурсионных маршрутах отсутствуют. Гор очень хорошо и увлекательно рассказывает, в его исполнении даже уже слышанные легенды и истории звучат как впервые. Настоятельно рекомендую данный маршрут и данного гида.

Шел дождь - от проливного до мелкого. Но экскурсия все равно понравилась. Очень грамотно спланирована, много интересных мест, которые в