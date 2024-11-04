Очень впечатлило оз. Рица, его набережная, кафешки, сувенирная продукция, по пути останавливались возле водопадов, исторических мест, гид Инга Владимировна просто прелесть, так интересно и доступно все рассказала, спасибо.

Е Екатерина

Все как в описании, источники впечатлили, организация отличная. Единственное, что можно было бы добавить - шапочка для душа или бассейна и фен.