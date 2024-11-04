Мини-группа
до 1 чел.
Термальный источник Кындыг: отдых и оздоровление
Кындыг - это природная здравница для всей семьи. Купание в гейзерах, природный гидромассаж и грязевые ванные помогут укрепить здоровье и наполнить вас энергией
Начало: Ваш отель
«Оздоровительная программа экскурсии включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Столица Абхазии + Терминальный источник Кындыг
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: посетите Сухум и термальные источники Кындыг. Уникальное путешествие для здоровья и культурного обогащения
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью - термальными источниками»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
«17:00–18:30 — купание в термальных источниках Кындыг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия4 ноября 2024Очень впечатлило оз. Рица, его набережная, кафешки, сувенирная продукция, по пути останавливались возле водопадов, исторических мест, гид Инга Владимировна просто прелесть, так интересно и доступно все рассказала, спасибо.
- ЕЕкатерина3 ноября 2024Все как в описании, источники впечатлили, организация отличная. Единственное, что можно было бы добавить - шапочка для душа или бассейна и фен.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
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