Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Сухуме, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Термальный источник Кындыг
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Термальный источник Кындыг: отдых и оздоровление
Кындыг - это природная здравница для всей семьи. Купание в гейзерах, природный гидромассаж и грязевые ванные помогут укрепить здоровье и наполнить вас энергией
Начало: Ваш отель
«Оздоровительная программа экскурсии включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия: столица Абхазии + термальный источник Кындыг
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Столица Абхазии + Терминальный источник Кындыг
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: посетите Сухум и термальные источники Кындыг. Уникальное путешествие для здоровья и культурного обогащения
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью - термальными источниками»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
«17:00–18:30 — купание в термальных источниках Кындыг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    4 ноября 2024
    Термальный источник Кындыг
    Очень впечатлило оз. Рица, его набережная, кафешки, сувенирная продукция, по пути останавливались возле водопадов, исторических мест, гид Инга Владимировна просто прелесть, так интересно и доступно все рассказала, спасибо.
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2024
    Термальный источник Кындыг
    Все как в описании, источники впечатлили, организация отличная. Единственное, что можно было бы добавить - шапочка для душа или бассейна и фен.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «SPA»

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  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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