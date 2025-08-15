Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума

Фотопутешествие из Сухума подарит незабываемые моменты в окружении реликтовой природы и исторических памятников. Парк «Ассир» в Черниговке предложит прогулку среди вековых деревьев и живописных ущелий.
В Дранде вы увидите храм 6 века, а завершение дня в термальных источниках Кындыг подарит телу отдых и расслабление. Профессиональные фотографии сохранят воспоминания об этом дне. Вас ждёт комфортное путешествие на автомобиле с гидом-фотографом
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фото
- 🌿 Реликтовая природа
- 🏛 Древний храм
- 💧 Термальные источники
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Парк «Ассир»
- Храм в Дранде
- Термальные источники Кындыг
Описание фото-прогулки
Парк «Ассир» (село Черниговка). Оазис первозданной природы, где вековые реликтовые деревья соседствуют с живописными ущельями, а тенистые тропы манят на спокойную прогулку в объятиях тишины.
Дранда — древнее святилище. Здесь сохранился храм 6 века — бесценный памятник ранневизантийской эпохи с потрясающей архитектурой.
Термальные источники Кындыг — природный SPA-курорт. Вы погрузитесь в тёплые минеральные воды, снимите усталость и подарите телу отдых после насыщенного дня.
Узнаете:
- почему Абхазию называют краем воды
- чем уникальны местные реки и озёра
- в чём польза минеральных источников Кындыг
- откуда пошло название Черниговки и что оно означает
- какие легенды хранят эти места
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Mazda CX5
- С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в Черниговку — 300 ₽ за чел.
- Вход в Термальный комплекс — 300 ₽ за чел.
- Обед (в кафе по маршруту, по желанию) — средний чек 800 ₽ за чел.
- Видео для соцсетей (до минуты, по желанию) — 2000 ₽
О фотосессии
- Снимаем на камеры Sony ZVE10 и TAMRON 17-70
- Исходники в размере не менее 50 фото на человека будут готовы на следующий день. В течение 3 дней ссылкой на облачное хранилище пришлём вам фото с цветокоррекцией, не менее 20 на человека. Видео также в течение 3 дней
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам адреса в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ромул — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Ромул и я провожу групповые экскурсии вместе с командой сертифицированных гидов. Мы покажем вам самые красивые места Абхазии, расскажем о её прошлом и настоящем. Вы сможете насладиться живописными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
15 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Всё очень понравилось
