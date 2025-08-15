Мои заказы

Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума

Уникальная фото-прогулка: водопады, древний храм и термальные источники. Откройте для себя красоту Абхазии и сохраните её в фотоальбоме
Фотопутешествие из Сухума подарит незабываемые моменты в окружении реликтовой природы и исторических памятников. Парк «Ассир» в Черниговке предложит прогулку среди вековых деревьев и живописных ущелий.

В Дранде вы увидите храм 6 века, а завершение дня в термальных источниках Кындыг подарит телу отдых и расслабление. Профессиональные фотографии сохранят воспоминания об этом дне. Вас ждёт комфортное путешествие на автомобиле с гидом-фотографом
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фото
  • 🌿 Реликтовая природа
  • 🏛 Древний храм
  • 💧 Термальные источники
  • 🚗 Комфортное путешествие
Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума© Ромул
Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума© Ромул
Черниговка, Дранда и природный SPA - фотопутешествие из Сухума© Ромул

Что можно увидеть

  • Парк «Ассир»
  • Храм в Дранде
  • Термальные источники Кындыг

Описание фото-прогулки

Парк «Ассир» (село Черниговка). Оазис первозданной природы, где вековые реликтовые деревья соседствуют с живописными ущельями, а тенистые тропы манят на спокойную прогулку в объятиях тишины.

Дранда — древнее святилище. Здесь сохранился храм 6 века — бесценный памятник ранневизантийской эпохи с потрясающей архитектурой.

Термальные источники Кындыг — природный SPA-курорт. Вы погрузитесь в тёплые минеральные воды, снимите усталость и подарите телу отдых после насыщенного дня.

Узнаете:

  • почему Абхазию называют краем воды
  • чем уникальны местные реки и озёра
  • в чём польза минеральных источников Кындыг
  • откуда пошло название Черниговки и что оно означает
  • какие легенды хранят эти места

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Mazda CX5
  • С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в Черниговку — 300 ₽ за чел.
  • Вход в Термальный комплекс — 300 ₽ за чел.
  • Обед (в кафе по маршруту, по желанию) — средний чек 800 ₽ за чел.
  • Видео для соцсетей (до минуты, по желанию) — 2000 ₽

О фотосессии

  • Снимаем на камеры Sony ZVE10 и TAMRON 17-70
  • Исходники в размере не менее 50 фото на человека будут готовы на следующий день. В течение 3 дней ссылкой на облачное хранилище пришлём вам фото с цветокоррекцией, не менее 20 на человека. Видео также в течение 3 дней

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам адреса в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ромул
Ромул — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Ромул и я провожу групповые экскурсии вместе с командой сертифицированных гидов. Мы покажем вам самые красивые места Абхазии, расскажем о её прошлом и настоящем. Вы сможете насладиться живописными
читать дальше

пейзажами, узнать больше об истории и культуре страны, а также попробовать местную кухню. Я влюблён в эту уникальную страну, и хочу поделиться этой любовью с каждым гостем. Давайте вместе отправимся в путешествие по Абхазии! Обещаю, что вы не забудете его никогда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алёна
15 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Всё очень понравилось

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
6 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: В центре Сухума
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
19 ноя в 14:00
21 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
Из Сухума - в Черниговку
На автобусе
3.5 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 14:15
Завтра в 14:15
19 ноя в 14:15
1300 ₽ за человека
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме