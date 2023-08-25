Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
9000 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Познакомиться с городом и сохранить его душу в живых снимках
25 апр в 08:00
26 апр в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
3 мая в 18:00
7 мая в 18:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 августа 2023Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
- ЕЕлена30 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Сухумский ботанический сад»
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