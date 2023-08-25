Сухумский ботанический сад – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Сухумский ботанический сад» в Сухуме, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Новый Афон из Сухума
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Новый Афон: монастырь, пещера и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив крупнейшую религиозную святыню Абхазии и уникальные архитектурные сооружения
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
9000 ₽ за экскурсию
Фотопутешествие: яркие места Сухума
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Познакомиться с городом и сохранить его душу в живых снимках
25 апр в 08:00
26 апр в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерний Сухум
На машине
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
3 мая в 18:00
7 мая в 18:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в
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    этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку!

  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В Новый Афон из Сухума
    Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и
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    поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Сухумский ботанический сад»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Голубое озеро
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  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Сухумский ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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