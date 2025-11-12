Заброшенные шахтёрские городки, горные дороги, водопады и качели над пропастью — этот тур по Ткуарчалу, Акармаре и Джантухе создан для любителей атмосферных локаций и дикой природы.
Вы увидите мосты и руины,
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Это путешествие — для тех, кто не боится пыли дорог, заброшенных лестниц и острых ощущений. Вы отправитесь вглубь Абхазии, где на склонах гор спрятались призрачные города-призраки — Акармара и Джантуха, когда-то бурлящие жизнью, а теперь поглощённые природой. Маршрут насыщенный и необычный — вы проедете по старым железнодорожным мостам, увидите завод-призрак и легендарную смотровую «Рука», с которой открывается вид на кривой мост шахтёров. А после — погружение в таинственную тишину Акармары с её обрушенными колоннами, поросшими зеленью фасадами и эхо былого. Параллельно вас ждёт целая серия водопадов: «Святой», «Ирина», «Великан» и каскад «Золотоносец» — каждый со своим характером и ландшафтом. По пути — дегустация у Мерхеульского источника, висячие мосты, качели над пропастью, внедорожники, резкие спуски и пейзажи, от которых замирает дыхание. Финальный штрих — пикник у шумящего водопада. Этот день вы запомните надолго! Дополнительно по желанию группы:
Посещение шахтёрского музея — 200 ₽ • Услуги гида по Акармаре: - малый круг (40 минут) — 3000 ₽ - большой круг (1,5 часа) — 6000 ₽ • Услуги гида по Джантухе — 3000 ₽ • Заезд на смотровую площадку «Рука» — 150 ₽ • Заезд на шахту — 3000 ₽ • Заезд к Бедийскому храму — 4000 ₽ • Посещение сероводородного источника — 400 ₽ Важная информация: Цена указана с выездом из Сухума и Афона, из остальных городов доп. плата. При себе иметь питьевую воду и удобную обувь. Теплая одежда в зависимости от сезона, но даже летом пригодятся ветровки.
В свободный день, расписание поездки можно обсудить и сдвинуть.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мерхеульский источник с целебной водой (по желанию группы)
- Город Ткуарчал - атмосферные развалины, заброшенный вокзал и завод
- Качели с панорамой на горы
- Смотровая площадка «Рука» и кривой железнодорожный мост времён СССР
- Заброшенный шахтёрский город Акармара
- Водопад «Святой»
- Водопад «Ирина»
- Водопад «Великан»
- Заброшенный посёлок Джантуха
- Висячий мост и качели-сердце
- Каскадный водопад «Золотоносец»
- Качели у водопада и пикник с видом
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты (400 р. и 300 р.)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
Завершение: Сухум или Новый Афон
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Из остальных городов доп. плата. При себе иметь питьевую воду и удобную обувь. Теплая одежда в зависимости от сезона
- Но даже летом пригодятся ветровки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
