Это путешествие — для тех, кто не боится пыли дорог, заброшенных лестниц и острых ощущений. Вы отправитесь вглубь Абхазии, где на склонах гор спрятались призрачные города-призраки — Акармара и Джантуха, когда-то бурлящие жизнью, а теперь поглощённые природой. Маршрут насыщенный и необычный — вы проедете по старым железнодорожным мостам, увидите завод-призрак и легендарную смотровую «Рука», с которой открывается вид на кривой мост шахтёров. А после — погружение в таинственную тишину Акармары с её обрушенными колоннами, поросшими зеленью фасадами и эхо былого. Параллельно вас ждёт целая серия водопадов: «Святой», «Ирина», «Великан» и каскад «Золотоносец» — каждый со своим характером и ландшафтом. По пути — дегустация у Мерхеульского источника, висячие мосты, качели над пропастью, внедорожники, резкие спуски и пейзажи, от которых замирает дыхание. Финальный штрих — пикник у шумящего водопада. Этот день вы запомните надолго! Дополнительно по желанию группы:

Посещение шахтёрского музея — 200 ₽ • Услуги гида по Акармаре: - малый круг (40 минут) — 3000 ₽ - большой круг (1,5 часа) — 6000 ₽ • Услуги гида по Джантухе — 3000 ₽ • Заезд на смотровую площадку «Рука» — 150 ₽ • Заезд на шахту — 3000 ₽ • Заезд к Бедийскому храму — 4000 ₽ • Посещение сероводородного источника — 400 ₽ Важная информация: Цена указана с выездом из Сухума и Афона, из остальных городов доп. плата. При себе иметь питьевую воду и удобную обувь. Теплая одежда в зависимости от сезона, но даже летом пригодятся ветровки.