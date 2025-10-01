читать дальше

конкретная машина, где согласно купленным билетам будут два места, машину проговорили заранее. В итоге приехали 3 машины, та которую оговорили- забита полностью. Были еще две, но мы пара, которые любят экстрим и бургеры, и поэтому в одну машину нас посадить не смогли, с насмешками о том что не влезем. Осталась последняя, третья, слава Богу сели, конечно же, на самые крайние места. Машина была чистая, водитель представился, поехали. Раскрыли крышу при первой остановке на дегустации, далее, при поездке в точку назначения скорость движения была свыше 80км/ч, соответственно, вместо удовольствия вы услышите гул ветра пронзающий до мозга. И сквозь эти звуки водитель рассказывал о местной растительности, немного, но новое для себя узнала. На первой заправке, где последний цивильный туалет по ходу поездки можно приобрести ватные диски и помочь своим ушам, что мы и сделали. Далее, ближе к Ткуарчалу, водитель рассказал немного фактов о городе, шахтерах, истории, показал несколько городских объектов по типу школы, больницы, администрации. Скорость была уже ниже и открытая крыша стала приятным дополнением путешествия. Природа Абхазии завораживает, полуразбитые города удивляют и ужасают. Поехали к водопадам и навык вождения нашего водителя Армена порадовал. Далее просто природа, красота, обрывы, стихия. В целом, минус 3 звезды только за «сервис» и малое количество информации, ни притчей, ни местных сказок, скучно. Плюс две звезды за саму Абхазию и ее уникальность. Ехать в этом направлении- надо, а вот с кем ехать- выбор за вами, к этим организаторам я больше не обращусь. Да, и кстати, бронирование было через сайт и никто не был в курсе что внесена предоплата, мужчины после насмешек про вес решили что у нас и мозги жиром заплыли наверное, командным тоном утверждая что должны внести полную оплату. После нескольких звонков нашего водителя кому-то только разобрались и спокойно оплатили «хвостик»