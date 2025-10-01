Мои заказы

К водопадам и заброшенным городам из Сухума

Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить самые высокие водопады Абхазии, такие как Гигант, и заброшенные города, включая Ткуарчал и Акармару.

Путешествие через живописные ущелья и лесистые хребты позволит насладиться панорамными видами и ощутить атмосферу мест, где природа медленно возвращает своё. Опытный водитель обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
4.9
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Посещение водопада Гигант
  • 🏙️ Атмосфера заброшенных городов
  • 🌿 Живописные маршруты среди природы
  • 👨‍✈️ Опытный водитель
  • 🌄 Панорамные виды гор
К водопадам и заброшенным городам из Сухума© Мадина
К водопадам и заброшенным городам из Сухума© Мадина
К водопадам и заброшенным городам из Сухума© Мадина
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Ткуарчал
  • Акармара
  • Водопад Гигант
  • Водопад Ирина
  • Водопад Акармара
  • Водопад Святой

Описание экскурсии

Ткуарчал. Бывший шахтёрский город в живописном ущелье среди лесистых хребтов. Когда-то он был индустриальным центром Абхазии, но после закрытия шахт и военных событий пришёл в упадок.

Город-призрак Акармара. Бывший шахтёрский посёлок в Ткуарчалском районе.

Водопады Гигант (120 м), Ирина, Акармара и Святой. К водопадам вы подниметесь по живописной дороге среди цветущего рододендрона и папоротников. Тропинка вокруг водопада Гигант позволяет увидеть его с разных ракурсов и даже пройти под мощным потоком воды.

Смотровая площадка и висячий мост. Вы увидите потрясающую панораму ущелья и горные пейзажи Абхазии.

Ресторан «Ткуарчал» (обед по желанию).

Организационные детали

  • В стоимость поездки входит: трансфер на внедорожнике Jeep или УАЗ «Патриот» и экосбор
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются: питание, радоновый источник (500 ₽ за чел.)
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (часть пути к водопадам мы преодолеваем пешком), заряженные гаджеты, наличные деньги (на личные расходы)
  • В поездке вас сопровождает опытный водитель из нашей команды

в среду и субботу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2800 ₽
Дети до 12 лет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Маргарита)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Алёна)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Алёна)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Алёна)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Алёна)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Гринько)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Виктория)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)К водопадам и заброшенным городам из Сухума (Анастасия)
Анна
Анна
2 окт 2025
Шикарная поездка, увидели три водопада, один из которых просто великолепен! Экстремальный подъем в гору к водопаду - как приключение. Огромное уважение и благодарность водителю, очень профессионально, аккуратно и внимательно вез
читать дальше

по сумасшедшей дороге! Спасибо - и составлена поездка прекрасно, и впечатления яркие! Благодарим за возможность переноса поездки из-за грозы на другой день с хорошей погодой- очень внимательно со стороны водителя и организаторов. Молодцы, мы очень довольны, спасибо большое!

Кирилл
Кирилл
25 сен 2025
Левон - красавец.
М
Маргарита
13 сен 2025
Началось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, а поселок по пути, где мы находимся, на этом спасибо. Ожидали что за нами приедет
читать дальше

конкретная машина, где согласно купленным билетам будут два места, машину проговорили заранее. В итоге приехали 3 машины, та которую оговорили- забита полностью. Были еще две, но мы пара, которые любят экстрим и бургеры, и поэтому в одну машину нас посадить не смогли, с насмешками о том что не влезем. Осталась последняя, третья, слава Богу сели, конечно же, на самые крайние места. Машина была чистая, водитель представился, поехали. Раскрыли крышу при первой остановке на дегустации, далее, при поездке в точку назначения скорость движения была свыше 80км/ч, соответственно, вместо удовольствия вы услышите гул ветра пронзающий до мозга. И сквозь эти звуки водитель рассказывал о местной растительности, немного, но новое для себя узнала. На первой заправке, где последний цивильный туалет по ходу поездки можно приобрести ватные диски и помочь своим ушам, что мы и сделали. Далее, ближе к Ткуарчалу, водитель рассказал немного фактов о городе, шахтерах, истории, показал несколько городских объектов по типу школы, больницы, администрации. Скорость была уже ниже и открытая крыша стала приятным дополнением путешествия. Природа Абхазии завораживает, полуразбитые города удивляют и ужасают. Поехали к водопадам и навык вождения нашего водителя Армена порадовал. Далее просто природа, красота, обрывы, стихия. В целом, минус 3 звезды только за «сервис» и малое количество информации, ни притчей, ни местных сказок, скучно. Плюс две звезды за саму Абхазию и ее уникальность. Ехать в этом направлении- надо, а вот с кем ехать- выбор за вами, к этим организаторам я больше не обращусь. Да, и кстати, бронирование было через сайт и никто не был в курсе что внесена предоплата, мужчины после насмешек про вес решили что у нас и мозги жиром заплыли наверное, командным тоном утверждая что должны внести полную оплату. После нескольких звонков нашего водителя кому-то только разобрались и спокойно оплатили «хвостик»

Началось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, аНачалось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, а
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Маргарита, нам очень жаль, что вы остались не довольный поездкой! И обязательно уточним все заметки ваши и поговорим с водителем! Как вы и написали красота природы сгладила все наши не дочеты!
Алёна
Алёна
11 сен 2025
Леон отличный водитель и рассказчик, заботится о комфорте группы, ехал аккуратно, в целом экскурсия прошла на отлично
Леон отличный водитель и рассказчик, заботится о комфорте группы, ехал аккуратно, в целом экскурсия прошла на отлично
О
Ольга
6 сен 2025
Все прошло замечательно, увлекательно, спортивно)
Гринько
Гринько
4 сен 2025
Экскурсия в Акармару — незабываемо! Заброшенный город в горах Абхазии оставляет сильнейшее впечатление: тишина, природа, древние камни — будто попал в другое измерение. Наш гид Левон — настоящий знаток и
читать дальше

рассказчик: его история о жизни и легендах Акармары захватила всех. Всё было организовано чётко, безопасно и с душой. Отличный гид + уникальное место = идеальная прогулка!
И как приятный бонус — заехали к замку Баграта! Красиво, мощно, идеальные фото. Не было и тени "галочки", всё с душой.
Спасибо за такой день — вдохновение, история и кайф от каждой минуты! 🔥

Экскурсия в Акармару — незабываемо! Заброшенный город в горах Абхазии оставляет сильнейшее впечатление: тишина, природа, древние
В
Вероника
23 авг 2025
Экскурсия понравилась! Водитель Артур интересно рассказывал про места по пути следования.
Виктория
Виктория
17 авг 2025
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии, которая превзошла все ожидания. Левон не просто вёз нас по маршруту, а стал нашим проводником в мир удивительных историй и захватывающих мест.
Мы посетили старый
читать дальше

мост, который строили немцы, заехали на дегустации, увидели водопад Гигант (Великан) — самый высокий в Абхазии, водопад Ирина и Святой. По пути мы заехали в Акармару, где природа постепенно возвращает себе свои владения. Это место особенное — здесь чувствуешь, как время замедляется, а природа медленно, но уверенно берёт своё. Особо впечатлил Ткуарчал с его тихими, когда-то шумными улицами. Наш водитель рассказал удивительные истории о том, что здесь происходило, и эти рассказы добавили особую атмосферу нашему путешествию. Панорамы гор и ущелий, открывающиеся по пути, просто захватывают дух! Дополнительно и бесплатно водитель предложил заехать в сероводородный источник в Очамчырском районе)
Отдельно хочу отметить профессионализм Левона — он не только отлично водил, но и был настоящим знатоком местных достопримечательностей. Его рассказы были увлекательными, душевными, не было какой-то заученности текста.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую Абхазию, её природу и историю. Уверена, вы не пожалеете о выборе!

Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии, которая превзошла все ожидания. Левон не просто вёз нас по маршруту, а стал нашим проводником в мир удивительных историй и захватывающих мест.
Мы посетили старый мост, который строили немцы, заехали на дегустации, увидели водопад Гигант (Великан) — самый высокий в Абхазии, водопад Ирина и Святой. По пути мы заехали в Акармару, где природа постепенно возвращает себе свои владения. Это место особенное — здесь чувствуешь, как время замедляется, а природа медленно, но уверенно берёт своё. Особо впечатлил Ткуарчал с его тихими, когда-то шумными улицами. Наш водитель рассказал удивительные истории о том, что здесь происходило, и эти рассказы добавили особую атмосферу нашему путешествию. Панорамы гор и ущелий, открывающиеся по пути, просто захватывают дух! Дополнительно и бесплатно водитель предложил заехать в сероводородный источник в Очамчырском районе)
Отдельно хочу отметить профессионализм Левона — он не только отлично водил, но и был настоящим знатоком местных достопримечательностей. Его рассказы были увлекательными, душевными, не было какой-то заученности текста.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую Абхазию, её природу и историю. Уверена, вы не пожалеете о выборе!
Анастасия
Анастасия
11 авг 2025
Нам очень понравился весь маршрут, экскурсовод Левон все доходчиво объяснял и показывал достопримечательности. Очень красиво и грустно наблюдать историю былых лет и почти нетронутую природу
Нам очень понравился весь маршрут, экскурсовод Левон все доходчиво объяснял и показывал достопримечательности. Очень красиво и грустно наблюдать историю былых лет и почти нетронутую природу
Р
Руслан
4 авг 2025
Водитель предельно точен, вежлив, очень интересно рассказывал по объектам экскурсии и другие моменты из жизни страны и города. Учитывались пожелания всех членов экскурсии. Манера вождения автомобиля аккуратная, техническое состояние автомобиля (Митсубиси Паджеро 2) близко к отличному. Безусловно высокая общая оценка
Нина
Нина
2 авг 2025
война-это боль, разрушения и горе. Об этом надо не забывать. Заброшенные города- память об этом. О последствиях человеческой глупости и временность нашего существования. Жизнь коротка и надо беречь друг друга, а не воевать.

Водопады-как отражение вечного течения времени среди рукотворных развалин…

спасибо за экскурсию
война-это боль, разрушения и горе. Об этом надо не забывать. Заброшенные города- память об этом. О последствиях человеческой глупости и временность нашего существования. Жизнь коротка и надо беречь друг друга, а не воевать.

Водопады-как отражение вечного течения времени среди рукотворных развалин…

спасибо за экскурсию
Регина
Регина
25 июл 2025
Огромное спасибо Левону. Очень внимателен к пассажирам, предложил идеальную последовательность маршрута. Отвечал на все вопросы и очень информативно вёл экскурсию. Однозначно советую, скучно не будет 👍
Огромное спасибо Левону. Очень внимателен к пассажирам, предложил идеальную последовательность маршрута. Отвечал на все вопросы и очень информативно вёл экскурсию. Однозначно советую, скучно не будет 👍
А
Александр
24 июл 2025
Очень красивый маршрут, спасибо водителю за запоминающуюся поездку. Рекомендуем.
Очень красивый маршрут, спасибо водителю за запоминающуюся поездку. Рекомендуем.
С
Светлана
4 июл 2025
Ездили в начале июля. Всё очень понравилось. Водитель Артур старался учесть все наши пожелания. Маршрут интересный. В заброшенных городах увидели буйство дикорастущих гортензий. Водопады очень впечатлили. Группа 8 человек, все разного возраста, но всем понравилось, нигде не задерживались, никого не ждали. Времени достаточно для осмотра всех достопримечательностей.
А
Анастасия
30 июн 2025
Все супер

