Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить самые высокие водопады Абхазии, такие как Гигант, и заброшенные города, включая Ткуарчал и Акармару.
Путешествие через живописные ущелья и лесистые хребты позволит насладиться панорамными видами и ощутить атмосферу мест, где природа медленно возвращает своё. Опытный водитель обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Посещение водопада Гигант
- 🏙️ Атмосфера заброшенных городов
- 🌿 Живописные маршруты среди природы
- 👨✈️ Опытный водитель
- 🌄 Панорамные виды гор
Что можно увидеть
- Ткуарчал
- Акармара
- Водопад Гигант
- Водопад Ирина
- Водопад Акармара
- Водопад Святой
Описание экскурсии
Ткуарчал. Бывший шахтёрский город в живописном ущелье среди лесистых хребтов. Когда-то он был индустриальным центром Абхазии, но после закрытия шахт и военных событий пришёл в упадок.
Город-призрак Акармара. Бывший шахтёрский посёлок в Ткуарчалском районе.
Водопады Гигант (120 м), Ирина, Акармара и Святой. К водопадам вы подниметесь по живописной дороге среди цветущего рододендрона и папоротников. Тропинка вокруг водопада Гигант позволяет увидеть его с разных ракурсов и даже пройти под мощным потоком воды.
Смотровая площадка и висячий мост. Вы увидите потрясающую панораму ущелья и горные пейзажи Абхазии.
Ресторан «Ткуарчал» (обед по желанию).
Организационные детали
- В стоимость поездки входит: трансфер на внедорожнике Jeep или УАЗ «Патриот» и экосбор
- Дополнительно и по желанию оплачиваются: питание, радоновый источник (500 ₽ за чел.)
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (часть пути к водопадам мы преодолеваем пешком), заряженные гаджеты, наличные деньги (на личные расходы)
- В поездке вас сопровождает опытный водитель из нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
2 окт 2025
Шикарная поездка, увидели три водопада, один из которых просто великолепен! Экстремальный подъем в гору к водопаду - как приключение. Огромное уважение и благодарность водителю, очень профессионально, аккуратно и внимательно вез
Кирилл
25 сен 2025
Левон - красавец.
М
Маргарита
13 сен 2025
Началось всё с опоздания водителя на пол часа без предупреждения. Забирали не из самого Сухума, а поселок по пути, где мы находимся, на этом спасибо. Ожидали что за нами приедет
Мадина
Ответ организатора:
Маргарита, нам очень жаль, что вы остались не довольный поездкой! И обязательно уточним все заметки ваши и поговорим с водителем! Как вы и написали красота природы сгладила все наши не дочеты!
Алёна
11 сен 2025
Леон отличный водитель и рассказчик, заботится о комфорте группы, ехал аккуратно, в целом экскурсия прошла на отлично
О
Ольга
6 сен 2025
Все прошло замечательно, увлекательно, спортивно)
Гринько
4 сен 2025
Экскурсия в Акармару — незабываемо! Заброшенный город в горах Абхазии оставляет сильнейшее впечатление: тишина, природа, древние камни — будто попал в другое измерение. Наш гид Левон — настоящий знаток и
В
Вероника
23 авг 2025
Экскурсия понравилась! Водитель Артур интересно рассказывал про места по пути следования.
Виктория
17 авг 2025
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии, которая превзошла все ожидания. Левон не просто вёз нас по маршруту, а стал нашим проводником в мир удивительных историй и захватывающих мест.
Мы посетили старый
Анастасия
11 авг 2025
Нам очень понравился весь маршрут, экскурсовод Левон все доходчиво объяснял и показывал достопримечательности. Очень красиво и грустно наблюдать историю былых лет и почти нетронутую природу
Р
Руслан
4 авг 2025
Водитель предельно точен, вежлив, очень интересно рассказывал по объектам экскурсии и другие моменты из жизни страны и города. Учитывались пожелания всех членов экскурсии. Манера вождения автомобиля аккуратная, техническое состояние автомобиля (Митсубиси Паджеро 2) близко к отличному. Безусловно высокая общая оценка
Нина
2 авг 2025
война-это боль, разрушения и горе. Об этом надо не забывать. Заброшенные города- память об этом. О последствиях человеческой глупости и временность нашего существования. Жизнь коротка и надо беречь друг друга, а не воевать.
Водопады-как отражение вечного течения времени среди рукотворных развалин…
спасибо за экскурсию
Регина
25 июл 2025
Огромное спасибо Левону. Очень внимателен к пассажирам, предложил идеальную последовательность маршрута. Отвечал на все вопросы и очень информативно вёл экскурсию. Однозначно советую, скучно не будет 👍
А
Александр
24 июл 2025
Очень красивый маршрут, спасибо водителю за запоминающуюся поездку. Рекомендуем.
С
Светлана
4 июл 2025
Ездили в начале июля. Всё очень понравилось. Водитель Артур старался учесть все наши пожелания. Маршрут интересный. В заброшенных городах увидели буйство дикорастущих гортензий. Водопады очень впечатлили. Группа 8 человек, все разного возраста, но всем понравилось, нигде не задерживались, никого не ждали. Времени достаточно для осмотра всех достопримечательностей.
А
Анастасия
30 июн 2025
Все супер
Входит в следующие категории Сухума
