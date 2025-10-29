Путешественники отправляются в удивительное путешествие по восточной Абхазии.
В Акармаре можно увидеть заброшенные здания, обвитые лианами, и редкие образцы советской архитектуры.
В Ткуарчале, который называют абхазским Ленинградом, гости узнают о жизни города в 90-х и его возрождении.
Завершает экскурсию посещение трёх водопадов: Великана, Святого и Ирины, каждый из которых поражает своей красотой и историей
В Акармаре можно увидеть заброшенные здания, обвитые лианами, и редкие образцы советской архитектуры.
В Ткуарчале, который называют абхазским Ленинградом, гости узнают о жизни города в 90-х и его возрождении.
Завершает экскурсию посещение трёх водопадов: Великана, Святого и Ирины, каждый из которых поражает своей красотой и историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 🏛 Исторические места
- 🌊 Живописные водопады
- 🚐 Комфортный трансфер
- 📜 Интересные истории
Что можно увидеть
- Акармара
- Ткуарчал
- Водопад Великан
- Водопад Святой
- Водопад Ирина
Описание экскурсии
Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.
Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.
Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включен трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Sequoia в зависимости от размера группы
- В случае поездки на минивэне или микроавтобусе 1,5 км до водопадов Великан и Ирина мы проедем на внедорожниках
- Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ с чел. По желанию обед и дегустация местной продукции
- Можем забрать вас также в Сухуме
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Сухуме
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Не экскурсия, а какой-то кошмар! Семь человек набили в джип и на скорости, игнорируя правила ПДД и безопасность повезли сначала на водопады, потом в Аркармару.
Гид (Раму) ни слова не рассказывал,
Гид (Раму) ни слова не рассказывал,
Алан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Безопасность и качество обслуживания гостей являются
Экскурсия организована отлично, грамотно продуман маршрут. Большое спасибо нашему гиду Паше, он виртуозно объехал все туристические толпы и мы везде были одни и свободно гуляли" без заторов" по красивейшим местам.
А
Отзыв на экскурсию в Ткуарчал, Акармара и к водопадам, проведенную 21.09..2025. Гид и водитель - Павел. Во-первых: о транспорте - большой джип Тойотв - Секвойя (V8) в весьма приличном состоянии.
Л
Все было супер
Экскурсия понравилась
2600 ₽ за человека