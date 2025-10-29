Из Сухума - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам

Путешествие по восточной Абхазии: Акармара, Ткуарчал и три водопада. Уникальные истории и природа ждут вас в этом захватывающем туре
Путешественники отправляются в удивительное путешествие по восточной Абхазии.

В Акармаре можно увидеть заброшенные здания, обвитые лианами, и редкие образцы советской архитектуры.

В Ткуарчале, который называют абхазским Ленинградом, гости узнают о жизни города в 90-х и его возрождении.

Завершает экскурсию посещение трёх водопадов: Великана, Святого и Ирины, каждый из которых поражает своей красотой и историей
4.2
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🏛 Исторические места
  • 🌊 Живописные водопады
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 📜 Интересные истории
Из Сухума - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам

Что можно увидеть

  • Акармара
  • Ткуарчал
  • Водопад Великан
  • Водопад Святой
  • Водопад Ирина

Описание экскурсии

Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.

Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.

Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Sequoia в зависимости от размера группы
  • В случае поездки на минивэне или микроавтобусе 1,5 км до водопадов Великан и Ирина мы проедем на внедорожниках
  • Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ с чел. По желанию обед и дегустация местной продукции
  • Можем забрать вас также в Сухуме
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Сухуме
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
М
Не экскурсия, а какой-то кошмар! Семь человек набили в джип и на скорости, игнорируя правила ПДД и безопасность повезли сначала на водопады, потом в Аркармару.
Гид (Раму) ни слова не рассказывал,
читать дальше

по прибытии в город призрак пару раз указал направления типа: идите туда, потом вот туда, а я подожду вас там-то!!!
Водопады отдельная "песня": ни на один из них он тоже не ходил с группой!
Короче, по итогу деньги выброшены на ветер!
Экскурсии как таковой не состоялось. Категорически не рекомендую прибегать к услугам данного агентства!

Алан
Алан
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Безопасность и качество обслуживания гостей являются
читать дальше

нашими главными приоритетами, поэтому ваши замечания приняты к рассмотрению и будут тщательно проверены.
Мы уже передали информацию руководству и гиду для разбирательства. Приносим извинения за причинённые неудобства.
Спасибо, что сообщили нам о проблеме. Ваш отзыв поможет улучшить работу нашей компании.

Наталья
Экскурсия организована отлично, грамотно продуман маршрут. Большое спасибо нашему гиду Паше, он виртуозно объехал все туристические толпы и мы везде были одни и свободно гуляли" без заторов" по красивейшим местам.
читать дальше

Всё было без спешки, времени достаточно на всех остановках. Машина комфортная, Паша отличный водитель и рассказчик. Водопады, особенно Великан, обязательно нужно посетить, он просто огромный! Это восторг! И города заброшки тоже очень интересны и по своему живописны. В целом, у нас остались очень приятные впечатления от поездки.

А
Отзыв на экскурсию в Ткуарчал, Акармара и к водопадам, проведенную 21.09..2025. Гид и водитель - Павел. Во-первых: о транспорте - большой джип Тойотв - Секвойя (V8) в весьма приличном состоянии.
читать дальше

Это обеспечило достойный комфорт в течение всех переездов, а главное - исключило необходимость пересадки на отечественные вездеходы типа УАЗ при поездке к водопадам.
Во-вторых: о гиде - водителе. Павел показал себя сдержанным эрудированным молодым человеком, располагающим необходимой информацией по теме экскурсии и способным поддержать разговор по всем темам, которые были затронуты в ходе поездки. Особенно отмечу его как водителя - лишён свойственного местным водителям лихачества, но ехал быстро. Каждое вынужденное нарушение (например, объезд коров по
"встречке") объяснял и извинялся за него. За безопасность поездки мы были почти спокойны.
Собственно об экскурсии - без сомнения впечатления сильные:
1. Ткуарчал и Акармара: -явные успехи советской власти (рудники, завод, дороги, мосты (в т. ч. ж/д), вокзал, комфортабельные жилые дома в живописнейшей местности, городская инфраструктура;
-и все это упорной работой недоброй памяти Горбачева и его последователя безвозвратно (это надо видеть!) превращено в прах. Многоэтажки, в которых всего несколько жилых квартир, остальные - без окон и дверей, зарастают травой и кустарником. Больничный комплекс, похожий на руины Сталинграда. В Абхазии часто встречаются "заброшки", но эти - надо, повторюсь, видеть. Но красота природы несколько скрашивает открывающиеся картины.
2. Водопады - здесь впечатляет уже сила природы, т. к. высота их достигает 100 м. Вблизи них (в радиусе до 20 м) постоянно висит облако брызг, поэтому уйти оттуда сухим затруднительно. Особенно отмечу водопад "Гигант", маршрут к которому проложен непосредственно под потоком падающей воды. Да и тропа к нему влажная и скользкая, оборудована слабо, ограждения только в отдельных местах. Обязательна не скользящая обувь и свободные руки.
Но посмотреть на водопады, конечно, стоит.
В целом экскурсия понравилась, съездили не зря, общая оценка - 5 (*****).

Л
Все было супер
Хадия
Экскурсия понравилась
Входит в следующие категории Сухума

