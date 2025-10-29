Путешественники отправляются в удивительное путешествие по восточной Абхазии. В Акармаре можно увидеть заброшенные здания, обвитые лианами, и редкие образцы советской архитектуры. В Ткуарчале, который называют абхазским Ленинградом, гости узнают о жизни города в 90-х и его возрождении. Завершает экскурсию посещение трёх водопадов: Великана, Святого и Ирины, каждый из которых поражает своей красотой и историей

Описание экскурсии

Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.

Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.

Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.

