Ткуарчал - это уникальное место, где время словно остановилось. Здесь можно увидеть заброшенные заводы и вокзал, напоминающие о былом величии. Величественные водопады, такие как Акармарский и Радужный, поражают своей мощью. Подвесные мосты через реку Галидзга добавляют адреналина. Особое зрелище ждёт в июле, когда цветут голубые гортензии. Это путешествие - шанс погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Мощные водопады
- 🏛️ Заброшенные памятники
- 🌉 Подвесные мосты
- 🌸 Цветение гортензии
- 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Акармарский
- Гигант
- Ирина
- Золотоносец
- Радужный
- Заброшенный вокзал
- ГРЭС
- Ж/Д мост
Описание экскурсии
Город-герой Ткуарчал — когда-то мощный промышленный центр Абхазии, а сегодня почти заброшенный, но по-прежнему величественный. В годы конфликта он принял на себя тяжёлый удар и пережил блокаду. Заводы закрылись, здания обветшали. Сейчас здесь живёт менее 5 000 человек.
Вы увидите:
- Акармарский, Гигант, Ирина, Золотоносец, Радужный — водопады, поражающие мощью и красотой
- Заброшенный вокзал и вид на ГРЭС — памятники ушедшей эпохи
- Ж/Д мост — символ прошлого индустриального величия
- Горную реку Галидзга — пересечём её по подвесным мостам
А если отправитесь в это путешествие в июле, вас ждёт особенное зрелище — цветущие облака голубой гортензии!
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Vellfire. Есть детские кресла
- Рекомендуем взять с собой удобную обувь и одежду для лёгкого треккинга
- Вас будет сопровождать водитель-гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Аренда проходимого транспорта (джипа) для подъёма к водопадам — 2500 ₽
- Экологический сбор на 5 водопадов — 700 ₽ с чел. (400 ₽ — водопады Святой, Ирина и Великан, 300 ₽ — Золотоносец и Радужный)
- Обед (средний чек на человека — 500–700 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гор — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — команда гидов. Почему стоит путешествовать именно с нами? Подготавливаем для вас самые интересные приключения по Абхазии. Действительно наслаждаемся каждым нашим путешествием, поэтому с нами вы всегда будете вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 сен 2025
Замечательная, волшебная, познавательная, красивая (не хватает эпитетов для описания) экскурсия, проведенная Гором по "призрачным" поселкам. Поражает начитанность, осведомленность и врожденная интеллигентность гида! Однозначно рекомендую!
И
Илья
6 авг 2025
Все очень понравилось, была насыщенная программа.
Алëна
6 авг 2025
Гор - настоящий проводник в самое Сердце Абхазии. Учитывает миллион нюансов, может рассказать о своей стране 100500 фактов почти из любой сферы жизни, из которых собирается причудливый и пестрый мир Кавказа.
Комфорт - на высшем уровне. Кроме кроссовок никакая специальная снаряга не нужна, всё цивилом ходится.
Никакой спешки. Минимум людей вокруг. Только спокойное дыхание ушедшей советской цивилизации.
Комфорт - на высшем уровне. Кроме кроссовок никакая специальная снаряга не нужна, всё цивилом ходится.
Никакой спешки. Минимум людей вокруг. Только спокойное дыхание ушедшей советской цивилизации.
Ольга
28 июн 2025
Потрясающая экскурсия!
Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
Рекомендую.
Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
Рекомендую.
Юрий
7 июн 2025
Действительно есть определенная мистика и таинственность в этих поселках, но призрачными их не назовешь, поскольку жизнь в них есть и это, безусловно, радует. Сама экскурсия замечательно построена ее автором. Ну, у Гора иначе быть не может. Получили огромное удовольствие от поездки. Очередной раз респект тебе, Гор!
Николай
6 июн 2025
Прекрасная экскурсия с отличной организацией всех ее этапов. Гор профессионал своего дела с богатым запасом знаний не только своей страны, но и мировой экономики, юриспруденции, политологии. Приятно удивил.
Н
Надежда
5 июн 2025
Ездили с Гором на озеро Рица и и по его же рекомендации решили перед отъездом из Абхазии поехать и в восточную часть прекрасной республики.
⠀
Мы думали, что после Рицы нас больше
⠀
Мы думали, что после Рицы нас больше
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Путешествие по восточной Абхазии: Акармара, Ткуарчал и три водопада. Уникальные истории и природа ждут вас в этом захватывающем туре
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: во вторник и субботу в 09:30
11 ноя в 09:30
15 ноя в 09:30
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.