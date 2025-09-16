Ткуарчал - это уникальное место, где время словно остановилось. Здесь можно увидеть заброшенные заводы и вокзал, напоминающие о былом величии. Величественные водопады, такие как Акармарский и Радужный, поражают своей мощью. Подвесные мосты через реку Галидзга добавляют адреналина. Особое зрелище ждёт в июле, когда цветут голубые гортензии. Это путешествие - шанс погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и насладиться красотой природы

Город-герой Ткуарчал — когда-то мощный промышленный центр Абхазии, а сегодня почти заброшенный, но по-прежнему величественный. В годы конфликта он принял на себя тяжёлый удар и пережил блокаду. Заводы закрылись, здания обветшали. Сейчас здесь живёт менее 5 000 человек.

Вы увидите:

Акармарский, Гигант, Ирина, Золотоносец, Радужный — водопады, поражающие мощью и красотой

Заброшенный вокзал и вид на ГРЭС — памятники ушедшей эпохи

Ж/Д мост — символ прошлого индустриального величия

Горную реку Галидзга — пересечём её по подвесным мостам

А если отправитесь в это путешествие в июле, вас ждёт особенное зрелище — цветущие облака голубой гортензии!

Поездка проходит на минивэне Toyota Vellfire. Есть детские кресла

Рекомендуем взять с собой удобную обувь и одежду для лёгкого треккинга

Вас будет сопровождать водитель-гид из нашей команды

