Встретим вас на границе Абхазии и отвезём в нужную точку Сухума — или наоборот.
Поездка будет спокойной и комфортной, а по дороге из окна авто вы полюбуетесь достопримечательностями старой Гагры.
Поездка будет спокойной и комфортной, а по дороге из окна авто вы полюбуетесь достопримечательностями старой Гагры.
Описание трансфер
Организационные детали
- Едем на Toyota Estima 5, Alphard 4, Noah, Voxy или Prius.
- Детское кресло и бустер — по запросу.
- В багажник помещаются четыре сумки или четыре чемодана.
- По запросу можно заехать в мандариновые сады, чайную и город мёда, сделать остановку на обед.
- С вами будет водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 492 туристов
Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Андрей, очень благодарна Вам за организацию трансфера из Сухума до КПП Псоу. Всё без задержек, в чистой и уютной машине.
Хочу отметить приятную атмосферу в салоне: водитель Григорий был дружелюбен, готов ответить на вопросы и поделиться советами про Абхазию — получилось даже что‑то вроде мини‑экскурсии!
Виды по дороге были отдельным бонусом!
Однозначно рекомендую 👍этот трансфер — надёжно и душевно! 🫶
Хочу отметить приятную атмосферу в салоне: водитель Григорий был дружелюбен, готов ответить на вопросы и поделиться советами про Абхазию — получилось даже что‑то вроде мини‑экскурсии!
Виды по дороге были отдельным бонусом!
Однозначно рекомендую 👍этот трансфер — надёжно и душевно! 🫶
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