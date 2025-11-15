Мои заказы

К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума

Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Путешествие к духовным центрам Абхазии начинается с посещения Каман, где вы увидите часовню Святого Василиска и гробницу Иоанна Златоуста. Затем вас ждёт средневековый мост царицы Тамары и старейшая ГЭС. Завершите день у Ольгинских водопадов, где можно отдохнуть и сделать потрясающие фотографии.

Это уникальная возможность узнать о религиозных традициях и истории региона, насладиться природой и культурой Абхазии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные святые места
  • 🏰 Исторические сооружения
  • 🌊 Живописные водопады
  • 📚 Интересные легенды
  • 🚐 Комфортный транспорт
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума© Андрей
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума© Андрей
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума© Андрей

Что можно увидеть

  • Каманы
  • Беслетский мост
  • Ольгинские водопады
  • Дворец князя Смецкого

Описание экскурсии

10:00 — выезд из города

10:30 — Каманы — один из духовных центров Абхазии. Вы увидите часовню Святого Василиска, гробницу Иоанна Златоуста и источник, который, по преданию, возник на месте казни. Здесь расскажем о религиозной истории региона, византийском наследии и преданиях

11:30 — Беслетский мост и ГЭС. Средневековый мост, известный как мост царицы Тамары, и одна из старейших гидроэлектростанций Абхазии. Вы узнаете, как стратегически важный объект охранялся в древности и как князь Смецкий начал электрификацию региона в начале 20 века

13:00 — обед (по желанию). Национальная кухня в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии

14:30 — Ольгинские водопады. Каскады в Цебельдинском ущелье, куда ведёт удобная тропа. Летом здесь можно искупаться, в другое время — просто отдохнуть у воды и сделать красивые фото

16:00 — дворец князя Смецкого. Руины здания с романтической историей. По легенде, князь построил его ради спасения своей жены от туберкулёза

17:00–17:30 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Тoyota Voxy
  • Дополнительные расходы: Ольгинские водопады — 300 ₽, ГЭС — 100 ₽, обед (по меню)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Откройте для себя исчезающий мир восточной Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, покинутый Акармара и величественные водопады среди горных ущелий
19 янв в 07:00
20 янв в 07:00
8970 ₽ за всё до 6 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
На машине
12 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Сухуму: от монастырей до озер
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме