Путешествие к духовным центрам Абхазии начинается с посещения Каман, где вы увидите часовню Святого Василиска и гробницу Иоанна Златоуста. Затем вас ждёт средневековый мост царицы Тамары и старейшая ГЭС. Завершите день у Ольгинских водопадов, где можно отдохнуть и сделать потрясающие фотографии. Это уникальная возможность узнать о религиозных традициях и истории региона, насладиться природой и культурой Абхазии

Описание экскурсии

10:00 — выезд из города

10:30 — Каманы — один из духовных центров Абхазии. Вы увидите часовню Святого Василиска, гробницу Иоанна Златоуста и источник, который, по преданию, возник на месте казни. Здесь расскажем о религиозной истории региона, византийском наследии и преданиях

11:30 — Беслетский мост и ГЭС. Средневековый мост, известный как мост царицы Тамары, и одна из старейших гидроэлектростанций Абхазии. Вы узнаете, как стратегически важный объект охранялся в древности и как князь Смецкий начал электрификацию региона в начале 20 века

13:00 — обед (по желанию). Национальная кухня в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии

14:30 — Ольгинские водопады. Каскады в Цебельдинском ущелье, куда ведёт удобная тропа. Летом здесь можно искупаться, в другое время — просто отдохнуть у воды и сделать красивые фото

16:00 — дворец князя Смецкого. Руины здания с романтической историей. По легенде, князь построил его ради спасения своей жены от туберкулёза

17:00–17:30 — возвращение в город

