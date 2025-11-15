К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Путешествие к духовным центрам Абхазии начинается с посещения Каман, где вы увидите часовню Святого Василиска и гробницу Иоанна Златоуста. Затем вас ждёт средневековый мост царицы Тамары и старейшая ГЭС. Завершите день у Ольгинских водопадов, где можно отдохнуть и сделать потрясающие фотографии.
Это уникальная возможность узнать о религиозных традициях и истории региона, насладиться природой и культурой Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные святые места
🏰 Исторические сооружения
🌊 Живописные водопады
📚 Интересные легенды
🚐 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
Каманы
Беслетский мост
Ольгинские водопады
Дворец князя Смецкого
Описание экскурсии
10:00 — выезд из города
10:30 — Каманы — один из духовных центров Абхазии. Вы увидите часовню Святого Василиска, гробницу Иоанна Златоуста и источник, который, по преданию, возник на месте казни. Здесь расскажем о религиозной истории региона, византийском наследии и преданиях
11:30 — Беслетский мост и ГЭС. Средневековый мост, известный как мост царицы Тамары, и одна из старейших гидроэлектростанций Абхазии. Вы узнаете, как стратегически важный объект охранялся в древности и как князь Смецкий начал электрификацию региона в начале 20 века
13:00 — обед (по желанию). Национальная кухня в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии
14:30 — Ольгинские водопады. Каскады в Цебельдинском ущелье, куда ведёт удобная тропа. Летом здесь можно искупаться, в другое время — просто отдохнуть у воды и сделать красивые фото
16:00 — дворец князя Смецкого. Руины здания с романтической историей. По легенде, князь построил его ради спасения своей жены от туберкулёза
17:00–17:30 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Тoyota Voxy
Дополнительные расходы: Ольгинские водопады — 300 ₽, ГЭС — 100 ₽, обед (по меню)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!