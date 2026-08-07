Что вас ждет Предлагаю провести самый незабываемый день вашего отдыха в восточной Абхазии. Это необычный маршрут, вдалеке от нахоженных туристических троп. Мы порыбачим на горных реках, устроим пикник с домашним вином, погуляем по самшитовой роще, полюбуемся буйной растительностью и подышим горным воздухом. Заедем на святой источник мученика Василиска и осмотрим Каманский храм. Вы не только увидите настоящую Абхазию, но узнаете обычаи и традиции, её прошлое и настоящее. Важно знать Я заберу вас в вашем отеле в Сухуме или Новом Афоне. Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются. В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.