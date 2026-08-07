Предлагаю провести самый незабываемый день вашего отдыха в восточной Абхазии. Это необычный маршрут, вдалеке от нахоженных туристических троп.
Мы порыбачим на горных реках, устроим пикник с домашним вином, погуляем по самшитовой роще, полюбуемся буйной растительностью и подышим горным воздухом.
Мы порыбачим на горных реках, устроим пикник с домашним вином, погуляем по самшитовой роще, полюбуемся буйной растительностью и подышим горным воздухом.
Описание экскурсии
Что вас ждет Предлагаю провести самый незабываемый день вашего отдыха в восточной Абхазии. Это необычный маршрут, вдалеке от нахоженных туристических троп. Мы порыбачим на горных реках, устроим пикник с домашним вином, погуляем по самшитовой роще, полюбуемся буйной растительностью и подышим горным воздухом. Заедем на святой источник мученика Василиска и осмотрим Каманский храм. Вы не только увидите настоящую Абхазию, но узнаете обычаи и традиции, её прошлое и настоящее. Важно знать Я заберу вас в вашем отеле в Сухуме или Новом Афоне. Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные реки
- Самшитовая роща
- Святой источник мученика Василиска
- Каманский храм
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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