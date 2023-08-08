Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара

Сухум: Уникальная экскурсия в города-призраки Ткуарчал и Акармара

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Во время нашего тура вы узнаете историю городов-призраков Ткуарчал и Акармара, проникнитесь атмосферой тайны и заброшенности.

Помимо этого, вы посетите сразу три красивейших водопада и пообедаете в ресторане с невероятным видом!
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Город-призрак Ткуарчал
  • Смотровая площадка
  • Город-призрак Акармара
  • Водопады Ирина, Великан, Святой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы посетите:

  • Город-призрак Ткуарчал. Умирающий край Абхазии, бывшая угольная столица страны. Здесь мы посетим смотровую площадку, с которой открывается просто невероятно красивый вид!
  • Обзорная экскурсия по городу-призраку Акармара: здания бывших учреждений, цветущие гортензии, атмосфера тайны и заброшенности.
  • Красивейшие водопады — Ирина, Великан (100 м.), Святой. Можно не только посмотреть на красивейшие водопады, но и охладиться в жаркую летнюю погоду.
  • Ресторан «Ткуарчал» у Святого водопада. Вкуснейший обед с видом на водопад — что может быть лучше?!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя
  • Транспорт
  • Входной билет на водопады
Что не входит
  • Фото на смотровой площадке (150 руб.)
  • Обед
Место начала и завершения?
КПП Псоу либо ваш отель в Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Забираем на КПП Псоу либо из отеля вашего проживания в Абхазии. Время отправления зависит от вашего проживания и может быть очень ранним
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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