Сухум: Уникальная экскурсия в города-призраки Ткуарчал и Акармара
Во время нашего тура вы узнаете историю городов-призраков Ткуарчал и Акармара, проникнитесь атмосферой тайны и заброшенности.
Помимо этого, вы посетите сразу три красивейших водопада и пообедаете в ресторане с невероятным видом!
Помимо этого, вы посетите сразу три красивейших водопада и пообедаете в ресторане с невероятным видом!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Город-призрак Ткуарчал
- Смотровая площадка
- Город-призрак Акармара
- Водопады Ирина, Великан, Святой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы посетите:
- Город-призрак Ткуарчал. Умирающий край Абхазии, бывшая угольная столица страны. Здесь мы посетим смотровую площадку, с которой открывается просто невероятно красивый вид!
- Обзорная экскурсия по городу-призраку Акармара: здания бывших учреждений, цветущие гортензии, атмосфера тайны и заброшенности.
- Красивейшие водопады — Ирина, Великан (100 м.), Святой. Можно не только посмотреть на красивейшие водопады, но и охладиться в жаркую летнюю погоду.
- Ресторан «Ткуарчал» у Святого водопада. Вкуснейший обед с видом на водопад — что может быть лучше?!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги водителя
- Транспорт
- Входной билет на водопады
- Что не входит
- Фото на смотровой площадке (150 руб.)
- Обед
- Место начала и завершения?
- КПП Псоу либо ваш отель в Абхазии
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Забираем на КПП Псоу либо из отеля вашего проживания в Абхазии. Время отправления зависит от вашего проживания и может быть очень ранним
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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