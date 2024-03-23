читать дальше с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!

Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита