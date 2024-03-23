Выездные экскурсии из Тираны

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Тиране на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каменный город-музей Гирокастра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Каменный город-музей Гирокастра
Открыть аутентичный балканский городок с насыщенной историей и потрясающими пейзажами
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Тираны - в старинный Берат
Посетить один из самых колоритных городов Албании и проникнуться его очарованием
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
230 за всё до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Тираны - в элегантную Крую
Посетить очаровательный средневековый город и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Завтра в 15:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Каменный город-музей Гирокастра
    Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
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    с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!

  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
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    планировалось. Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каменный город-музей Гирокастра
  2. Из Тираны - в старинный Берат
  3. Из Тираны - в элегантную Крую
Сколько стоит экскурсия по Тиране в июне 2024
Сейчас в Тиране в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Тираны и местам Албании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании
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