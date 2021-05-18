Полезная информация о Тиране
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Местное время в Тиране
21:1426
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇱 Албания
|Название города
|Тирана
|По-английски
|Tirana
|Это столица
|Тирана является столицей Албании
|Население города
|374 801 чел.
|Аэропорт
|Ринас TIA
|Часовой пояс
|Europe/Tirane
|Средняя высота
|113 м. от уровня моря
Где находится Тирана на карте
Тирана
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