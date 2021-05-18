Полезная информация о Тиране

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Местное время в Тиране
21:1426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇱 Албания
Название городаТирана
По-английскиTirana
Это столицаТирана является столицей Албании
Население города374 801 чел.
АэропортРинас TIA
Часовой поясEurope/Tirane
Средняя высота113 м. от уровня моря

Где находится Тирана на карте

Тирана фото города
Тирана

Популярные экскурсии в Тиране

Добро пожаловать в Тирану!
Добро пожаловать в Тирану!
5
7 отзывов
70
за чел.
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям столицы Албании

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