Мои заказы

Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины

Понять суть страны, увидеть главную святыню и прикоснуться к колониальной истории
Лухан — это место, где чувствуется глубинная эмоциональная ткань Аргентины. Мы отправимся в путь, чтобы увидеть, как вера становится силой, которая формирует целый народ.

Вы узнаете, почему маленькая статуэтка 18 века стала национальным символом и как в латиноамериканской душе уживаются католические догмы и культ народных святых — от Эвиты до Марадоны.
Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины
Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины
Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины

Описание экскурсии

Экскурсия проходит в формате интеллектуального диалога: мы будем обсуждать культурные коды и скрытые смыслы.

Базилика Богоматери Луханской

Начнём с главной святыни страны — грандиозного неоготического храма. Вы увидите устремлённые в небо шпили и уникальные витражи от французских мастеров. Я расскажу о паломничествах, за которые благодарят Деву Луханскую, и о том, как архитектура базилики стала манифестом аргентинской веры.

Музейный комплекс «Энрике Удаондо»

Вы посетите один из старейших музеев страны, где хранится историческая память Аргентины. В этом ансамбле собраны редкие артефакты, среди которых вы неожиданно встретите Андреевский флаг. Мы пройдём сквозь эпохи, разбирая музейные залы как следы формирования нации.

Колониальное здание Кабильдо

Я покажу вам административное здание 18 века — редкий сохранившийся образец колониальной архитектуры. Мы поговорим о временах, когда закладывались основы государственности, и о том, как испанское наследие переплелось с местными традициями.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
читать дальшеуменьшить

бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

Похожие экскурсии на «Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины»

Буэнос-Айрес влюблёнными глазами
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Буэнос-Айрес влюблёнными глазами
Увлекательное изучение столицы Аргентины - пешком и на авто
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $400 за человека
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $150 за человека
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
от $140 за человека
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Развеять мифы о танго и узнать, как оно стало визитной карточкой Аргентины
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping или в Пуэрто-Мадеро
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $190 за человека
У нас ещё много экскурсий в Буэнос-Айресе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Буэнос-Айресе
от $700 за экскурсию