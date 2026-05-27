Из Буэнос-Айреса - в Лухан, духовную столицу Аргентины
Понять суть страны, увидеть главную святыню и прикоснуться к колониальной истории
Лухан — это место, где чувствуется глубинная эмоциональная ткань Аргентины. Мы отправимся в путь, чтобы увидеть, как вера становится силой, которая формирует целый народ.
Вы узнаете, почему маленькая статуэтка 18 века стала национальным символом и как в латиноамериканской душе уживаются католические догмы и культ народных святых — от Эвиты до Марадоны.
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в формате интеллектуального диалога: мы будем обсуждать культурные коды и скрытые смыслы.
Базилика Богоматери Луханской
Начнём с главной святыни страны — грандиозного неоготического храма. Вы увидите устремлённые в небо шпили и уникальные витражи от французских мастеров. Я расскажу о паломничествах, за которые благодарят Деву Луханскую, и о том, как архитектура базилики стала манифестом аргентинской веры.
Музейный комплекс «Энрике Удаондо»
Вы посетите один из старейших музеев страны, где хранится историческая память Аргентины. В этом ансамбле собраны редкие артефакты, среди которых вы неожиданно встретите Андреевский флаг. Мы пройдём сквозь эпохи, разбирая музейные залы как следы формирования нации.
Колониальное здание Кабильдо
Я покажу вам административное здание 18 века — редкий сохранившийся образец колониальной архитектуры. Мы поговорим о временах, когда закладывались основы государственности, и о том, как испанское наследие переплелось с местными традициями.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской, читать дальшеуменьшить
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
