Лухан — это место, где чувствуется глубинная эмоциональная ткань Аргентины. Мы отправимся в путь, чтобы увидеть, как вера становится силой, которая формирует целый народ. Вы узнаете, почему маленькая статуэтка 18 века стала национальным символом и как в латиноамериканской душе уживаются католические догмы и культ народных святых — от Эвиты до Марадоны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия проходит в формате интеллектуального диалога: мы будем обсуждать культурные коды и скрытые смыслы.

Базилика Богоматери Луханской

Начнём с главной святыни страны — грандиозного неоготического храма. Вы увидите устремлённые в небо шпили и уникальные витражи от французских мастеров. Я расскажу о паломничествах, за которые благодарят Деву Луханскую, и о том, как архитектура базилики стала манифестом аргентинской веры.

Музейный комплекс «Энрике Удаондо»

Вы посетите один из старейших музеев страны, где хранится историческая память Аргентины. В этом ансамбле собраны редкие артефакты, среди которых вы неожиданно встретите Андреевский флаг. Мы пройдём сквозь эпохи, разбирая музейные залы как следы формирования нации.

Колониальное здание Кабильдо

Я покажу вам административное здание 18 века — редкий сохранившийся образец колониальной архитектуры. Мы поговорим о временах, когда закладывались основы государственности, и о том, как испанское наследие переплелось с местными традициями.