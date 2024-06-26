7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от $450 за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Росарио
Побывать на родине Лионеля Месси и Че Гевары, узнать о великих аргентинцах и познакомиться с городом
$500 за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Путешествие в Тигре - это уникальная возможность увидеть аргентинскую Венецию. Плавающие супермаркеты, дома на сваях и кафе на деревьях ждут вас
Начало: На станции «Тигре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадя26 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 550. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии по окрестностям Буэнос-Айреса и местам Аргентины в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины