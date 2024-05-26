Экскурсии по Буэнос-Айресу на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Отличная экскурсия. Было интересно.
  • И
    Ирина
    10 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Познакомиться с городом
    После экскурсии с Ксенией хочется и дальше погружаться в этот очаровательный город. Оптимальная прогулка машинно-пешеходная для тех, у кого нет времени. Все четко,интересно,живо с учетом моих пожеланий.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На машине»

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  1. Познакомиться с городом
  2. Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
  3. Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
  4. Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 36 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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