O Oxana Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.

Е Елена Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер

А Анна Познакомиться с городом Отличная экскурсия. Было интересно.

И Ирина Познакомиться с городом Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.