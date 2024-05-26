1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна14 мая 2024Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
- ААнна15 февраля 2024Отличная экскурсия. Было интересно.
- ИИрина10 февраля 2024Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.
- ННаталья15 января 2024После экскурсии с Ксенией хочется и дальше погружаться в этот очаровательный город. Оптимальная прогулка машинно-пешеходная для тех, у кого нет времени. Все четко,интересно,живо с учетом моих пожеланий.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На машине»
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