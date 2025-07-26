Экскурсия по Буэнос-Айресу предлагает уникальную возможность погрузиться в мир танго. Посетители смогут пройтись по танго-кварталу, узнать историю этого танца и его связь с Аргентиной. Визит в дом-музей Карлоса Гарделя откроет секреты жизни и творчества легендарного исполнителя. Программа включает посещение магазинов одежды и обуви для танго, а также наблюдение за уроком танго. Это шанс понять, почему танго стало всемирным феноменом
- 💃 Узнать историю танго
- 🎤 Посетить музей Гарделя
- 🕺 Пройтись по танго-кварталу
- 👠 Посетить магазины танго-одежды
- 👀 Наблюдать за уроком танго
Лучшие месяцы для посещения Буэнос-Айреса и погружения в мир танго - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время проходят множество танго-фестивалей и мероприятий, что делает поездку особенно насыщенной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
- Дом-музей Карлоса Гарделя
- Танго-квартал
Описание экскурсии
Вот наш маршрут:
- Мы пройдёмся по танго-кварталу, куда редко водят туристов. Уже почти 150 лет он пронизан духом танго.
- Побываем в доме-музее Карлоса Гарделя — человека, который пел 100 лет назад, но до сих пор остаётся главной иконой танго.
- По пути услышим голоса культовых исполнителей, узнаем, о чём они пели и почему в приличном обществе им не всегда были рады.
- Зайдём в один из лучших магазинов одежды и обуви для танго и проверим, можно ли танцевать в обычных туфлях.
- Подсмотрим за настоящим уроком танго и убедимся, что начать танцевать можно в любом возрасте.
А вот о чём мы поговорим:
- Обсудим разные версии происхождения танго и как портово-бордельный вариант стал самым популярным.
- Выясним, как танго связано с историей Аргентины и какую роль в его популяризации сыграли Европа и Голливуд.
- Поймём, почему по сей день не прекращается спор с Уругваем о том, кто же является родоначальником танго.
- Разберёмся, чем шоу для туристов отличается от аргентинского танго, которое танцуют местные и люди по всему миру.
Кому подойдёт экскурсия
Это экскурсия для тех, кто:
- хочет получить концентрированную информацию о танго из первых рук.
- что-то слышал о нём и хочет понять, в чём его фишка.
- уже танцует, но не задумывался об истории и глубине этого феномена.
- был на традиционных театральных или уличных шоу и готов узнать о другом танго.
Организационные детали
- Вход в музей Карлоса Гарделя оплачивается отдельно — 10000 песо (около €8) за чел.
- Можете взять с собой детей, но участникам до 12 лет может быть скучно, потому что мы будем говорить на взрослые, местами пикантные, темы.
- Можно захватить с собой наушники, чтобы слушать танго, пока мы идём от одной точки до другой.
Место начала и завершения?
В районе TРЦ Abasto Shopping
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Приветствую вас в главном городе танго! Именно оно привело меня в Буэнос-Айрес в возрасте 50 лет, хотя я вовсе не профессиональный танцор. Меня зовут Светлана, и как писатель и психолог
5
Основано на 5 отзывах
D
Dmitrii
26 июл 2025
Признаться честно, до экскурсии я ничего не знал о танго, но очень хотел познакомиться с феноменом. Как итог, узнал не только об основах и культовых местах, но и, кажется, проникся по-настоящему аутентичной Аргентиной - не туристической, а живой.
Спасибо Светлане за глубокий рассказ понятным языком. 🤌
Спасибо Светлане за глубокий рассказ понятным языком. 🤌
Елена
26 июл 2025
Отличная экскурсия с профессиональным и внимательным гидом
Светлана проявила исключительную гибкость, индивидуально подстроив дату экскурсии под наше расписание — это бесценно, когда путешествуешь так далеко и планы могут меняться. Она очень
Светлана проявила исключительную гибкость, индивидуально подстроив дату экскурсии под наше расписание — это бесценно, когда путешествуешь так далеко и планы могут меняться. Она очень
А
Алёна
20 апр 2025
экскурсия просто замечательная, всем рекомендую! считаю, что в Буэнос Айресе посетить такую экскурсию — это маст-хэв, даже если вы никогда особо не интересовались танго. Светлана отлично рассказывает и видно, что хорошо разбирается в теме. особенно понравилось, что мы слушали музыку во время прогулки — очень атмосферно и интересно!
М
Маша
20 апр 2025
Танго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобы навсегда окончательно очароваться! Экскурсовод глубоко погружён в тему, вся информация преподнесена через призму взгляда
Яна
19 апр 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Маршрут был отлично продуман: мы совсем немного ходили пешком, потому что все ключевые точки находились рядом и логично перетекали одна в другую.
Раньше я даже не задумывалась,
Раньше я даже не задумывалась,
