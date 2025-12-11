Индивидуальная
до 10 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия по городу
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
23 дек в 10:00
24 дек в 15:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПознакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
$290 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$555 за всё до 4 чел.
