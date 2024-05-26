Семейные развлекательные экскурсии Буэнос-Айреса

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Увидеть город в вечерних огнях и узнать, почему на главной площади нарисованы белые платки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Из чего сделан Буэнос-Айрес
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо
  • G
    George
    7 апреля 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
    читать дальше

    познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Отличная экскурсия. Было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Можно с детьми»

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  5. Из чего сделан Буэнос-Айрес
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 550. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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