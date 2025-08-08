Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - март и ноябрь, когда в Буэнос-Айресе комфортная температура и меньше туристов. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. Летом, с декабря по февраль, жарко и многолюдно, но всё же можно насладиться атмосферой города, если не боитесь жары.

В Буэнос-Айресе каждый найдет что-то для себя. Этот город пленяет своей историей и архитектурой. На экскурсии по центру и району Сан-Тельмо можно увидеть Обелиск на Проспекте 9 июля, пройтись по улице Флорида и заглянуть на центральную площадь с президентским дворцом. Сан-Тельмо порадует колониальным шармом и знаменитым рынком. Это путешествие откроет особенности аргентинской жизни и культуры, а также позволит почувствовать атмосферу города мечты

за 1–2 человек или $50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём экскурсию на Авенида 9 де Хулио — самой широкой улице мира. Рассмотрим Обелиск, по улице Флорида дойдём до центральной площади, где находятся президентский дворец, главный кафедральный собор и старинное здание мэрии.

Затем погуляем по калейдоскопу улочек района Сан-Тельмо, где сохранились дома в колониальном стиле. Зайдём во внутренние дворики и посетим знаменитый рынок Сан-Тельмо.

Я расскажу вам основные исторические факты, познакомлю с особенностями жизни и менталитета аргентинцев, расскажу об устройстве города. Вы узнаете, что здесь такого особенного и чем выделилась Аргентина среди всего мира.

Если экскурсия выпадет на воскресенье, то посетим самую большую ярмарку Буэнос-Айреса, которая проводится ещё со времён колонии. На ней представлены: изделия из кожи, украшения из местных камней, классические таблички со старинной аргентинской росписью филетеадо и антиквариат.

