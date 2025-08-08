Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо
В Буэнос-Айресе каждый найдет что-то для себя. Этот город пленяет своей историей и архитектурой.
На экскурсии по центру и району Сан-Тельмо можно увидеть Обелиск на Проспекте 9 июля, пройтись по улице Флорида и заглянуть на центральную площадь с президентским дворцом. Сан-Тельмо порадует колониальным шармом и знаменитым рынком.
Это путешествие откроет особенности аргентинской жизни и культуры, а также позволит почувствовать атмосферу города мечты
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Увидеть Обелиск и центральную площадь
🛍️ Посетить рынок Сан-Тельмо
🎨 Оценить колониальную архитектуру
📜 Узнать исторические факты
🎭 Погрузиться в культуру Аргентины
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - март и ноябрь, когда в Буэнос-Айресе комфортная температура и меньше туристов. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. Летом, с декабря по февраль, жарко и многолюдно, но всё же можно насладиться атмосферой города, если не боитесь жары.
Начнём экскурсию на Авенида 9 де Хулио — самой широкой улице мира. Рассмотрим Обелиск, по улице Флорида дойдём до центральной площади, где находятся президентский дворец, главный кафедральный собор и старинное здание мэрии.
Затем погуляем по калейдоскопу улочек района Сан-Тельмо, где сохранились дома в колониальном стиле. Зайдём во внутренние дворики и посетим знаменитый рынок Сан-Тельмо.
Я расскажу вам основные исторические факты, познакомлю с особенностями жизни и менталитета аргентинцев, расскажу об устройстве города. Вы узнаете, что здесь такого особенного и чем выделилась Аргентина среди всего мира.
Если экскурсия выпадет на воскресенье, то посетим самую большую ярмарку Буэнос-Айреса, которая проводится ещё со времён колонии. На ней представлены: изделия из кожи, украшения из местных камней, классические таблички со старинной аргентинской росписью филетеадо и антиквариат.
Организационные детали
Достопримечательные осматриваем снаружи
Отдельно оплачивается билет на смотровую площадку по желанию — $3
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 44 туристов
Я частный гид в Буэнос-Айресе. Провожу авторские экскурсии по столице Аргентины. Буду рада показать вам этот абсолютно потрясающий город. Расскажу увлекательные истории про Буэнос-Айрес и его знаменитостей, про особенности жизни читать дальше
и менталитета аргентинцев. Я увлечена этим городом и этой страной и до сих пор открываю всё новые и новые интересные моменты для себя в этом месте: в Буэнос-Айресе огромное количество великолепных и оригинальных зданий, соборов, театров, много памятников, скульптур и монументов про которые можно рассказывать бесконечно. Я обожаю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами!
А
Александра
9 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Светлана очень позитивная девушка, знающая город на 💯. Мы не просто узнали о истории и достопримечательностях, мы еще получили ответы на все свои вопросы и множество рекомендаций по посещению нужных нам локаций. Время прошло быстро и незаметно!
Алёна
20 июл 2025
Светлана замечательный гид. Она обладает обширными знаниями об истории, культуре, архитектуре, политике и экономике страны. К тому же, очень жизнерадостный человек, с ней легко общаться. У Светланы хороший и интеллектуальный русский язык, что важно для экскурсовода. Экскурсия была организована замечательно, успели за короткое время посмотреть много интересных мест Спасибо, Светлана за замечательное время в Буэнос-Айресе. Очень рекомендую этого гида
Е
Елена
2 июл 2025
Светлана как хороший друг окружила нас заботой еще задолго до встречи. Помогла составить маршрут, выбрать лучшие места для посещения, подстраивалась под наши желания. Было ощущение что знаем друг друга уже давно. Экскурсия прошла интересно и легко. Но посмотреть такой город за два дня это утопия. Влюбились в БА. Мечтаем вернуться.
А
Антон
6 мая 2025
Отличная экскурсия, отличная прогулка, отличная девушка Светлана. Знает про город абсолютно все, что может быть полезно туристу, интересный человек, интересный собеседник. Дала море информации, встреча была одгнозначно полезной, за несколько часов было показано массу интереснейших локаций
Марина
26 апр 2025
Очень рекомендую знакомиться с городом в сопровождении гида! Светлана «влюбила» нас в Буэнос-Айрес и его улочки. Прошлись по самым знаковым местам, услышали историю города. Все интересно и динамично. После экскурсии Светлана выслала рекомендации ресторанов и других достопримечательностях, которые ещё можно посмотреть.
Tamerlan
8 апр 2025
Экскурсовод очень приятный и интересный, но без глубоких знаний по определенным темам касательно данной экскурсии. В целом не плохо!
Светлана
Ответ организатора:
Благодарю вас за обратную связь. Очень жаль, что у вас сложилось впечатление, что некоторые темы были раскрыты не полностью, я читать дальше
обязательно учту это в будущих экскурсиях. В своей работе я стараюсь опираться на проверенные и официальные источники, в том числе материалы Министерства культуры Аргентины, ЮНЕСКО и признанных исследователей, чтобы дать гостям максимально точную и многогранную информацию. Но я всегда открыта к диалогу, и с удовольствием продолжу изучать интересующие вас вопросы глубже.
Спасибо, что поделились своим мнением, для меня это ценно. Надеюсь, несмотря на это, вы получили удовольствие от поездки и увезли с собой тёплые воспоминания
Василий
6 апр 2025
Прекрасно, когда гид знает, любит свой город и может донести до туристов всю интересную информацию и ответить на все вопросы!