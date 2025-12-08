Ксения — ваш гид в Буэнос-Айресе

Провела экскурсии для 71 туриста

читать дальше городом серьёзный роман. По образованию я журналист, а по призванию — гид. Первая профессия дала мне необходимые навыки — я обожаю общаться и знакомиться с новыми местами и новыми людьми. Я профессионально подхожу к каждой своей экскурсии, проверяю факты и провожу маленькое журналистское расследование. К тому же я прекрасный, не нудный рассказчик с поставленной грамотной речью (это мнение моих гостей!).

Привет, друзья! Да, именно друзья, потому что процент друзей среди путешественников с каждым годом всё больше. Я с 2023 года живу в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, и у нас с этим