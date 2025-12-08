Хотите увидеть Буэнос-Айрес не через розовые стёкла, но через мои влюблённые глаза — и понять, чем он так цепляет? Я расскажу вам о городе самое захватывающее, впечатлю знанием ментальности аргентинцев и их истории, покажу все визитные карточки столицы и порекомендую эксклюзивные места. Vamos!
Описание экскурсии
- Район Сан-Тельмо и памятник первому основателю Буэнос-Айреса. Исторический центр и русская православная церковь, которая поддерживала нацистов.
- Район Ла-Бока — самый иммигрантский из всех, с цветными домиками и стадионом Bombonera — колыбелью аргентинского футбола.
- Мост женщин и район Пуэрто Мадеро, где феминизм не просто слово. Аргентинская «Москва-Сити» — здания Сесара Пелли и Захи Хадид.
- Паласио Либертад. Рассказ об Эвите Перон, первой леди Аргентины, и Кристине Киршнер — президентке, которой дали шесть лет тюрьмы.
- Майская площадь — благородный идальго Хуан де Гарай и его вторая попытка основания города.
- Президентский дворец, Кабильдо и Кафедральный собор, хранящий память о единственном папе-иезуите аргентинского происхождения.
- Майский проспект и ответ на вопрос, почему Буэнос-Айрес похож на Париж.
- Паласио Бароло — эзотерика и мистика масонов, здание, где в июне открывается вход в Эдем.
- Музей воды — прекрасный пример аргентинской Belle Époque. Вы ни за что не догадаетесь, что внутри!
- Эль Атенео — книжный магазин, в котором стоит побывать.
- Район Реколета — аристократия, которая осталась здесь навсегда. Знаменитое кладбище (без входа внутрь) и базилика францисканцев.
- Площадь Сан-Мартин — богатство и бедность по соседству. Дворцы, которые исчезли навсегда, монументальная башня и базилика Святого Причасти, где венчался Марадона.
- Театр Колон — аргентинская Ла Скала, опера и балет одновременно.
- Обелиск — главный символ города, узнаваемый в любой точке мира.
Организационные детали
- Перемещаемся на комфортабельном автомобиле Toyota Corola, Mercedes-Benz Vito или Mercedez Benz Sprinter с кондиционером. Детское кресло по запросу.
- Во время экскурсии будет много остановок для прогулок продолжительностью от 5 до 20 мин.
Ксения — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 71 туриста
Привет, друзья! Да, именно друзья, потому что процент друзей среди путешественников с каждым годом всё больше. Я с 2023 года живу в столице Аргентины — Буэнос-Айресе, и у нас с этим
