Почему живопись и скульптура Латинской Америки кажутся такими странными и непривычными? Как вышло, что европейская оптика к ним не подходит? На экскурсии по музею MALBA мы разберёмся, как действительно устроено это искусство. И научимся видеть в нём не хаос, а логику, историю и мощный внутренний конфликт целого континента.
Самые громкие имена Латинской Америки и их шедевры:
- Фрида Кало. Разберём, как её автопортреты становятся дневником боли, силы и идентичности
- Диего Ривера. Поговорим об искусстве как политическом высказывании
- Антонио Берни. Увидим, как искусство может говорить о социальной реальности
- Хуль Солар. Оценим попытку создать новый мир через искусство
- Вы проследите, как формировалась художественная идентичность Латинской Америки в 20 веке
- Поймёте, почему это искусство невозможно сравнивать с европейским и в чём его сила
- Увидите, как политика, революции и личные драмы художников становятся частью их работ
- Разберётесь, как читать символы, скрытые смыслы и визуальный язык произведений
- Узнаете, как искусство становится способом собрать идентичность заново
Билеты в музей входят в стоимость.
Место начала и завершения?
Возле музея MALBA
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 315 туристов
Моя специальность историка искусств помогает из простых прогулок по музеям сделать настоящее увлекательное путешествие по столетиям и культурам. Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот
