Эта индивидуальная экскурсия позволит посетить водопады Игуасу всего за один день. Ранний вылет из Буэнос-Айреса, насыщенная программа в парке и возвращение к ночи.
Участники увидят верхние и нижние тропы, насладятся обедом с местной кухней и узнают о легендах гуарани. Путешествие подходит для людей с базовой физической подготовкой. Полное сопровождение гида и помощь с организацией поездки обеспечат комфорт и безопасность
Участники увидят верхние и нижние тропы, насладятся обедом с местной кухней и узнают о легендах гуарани. Путешествие подходит для людей с базовой физической подготовкой. Полное сопровождение гида и помощь с организацией поездки обеспечат комфорт и безопасность
6 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Быстрый перелёт из Буэнос-Айреса
- 🌊 Посещение водопадов Игуасу
- 🍽️ Обед с местной кухней
- 🚶♂️ Прогулки по тропам парка
- 🦜 Наблюдение за экзотическими животными
- 🌿 Изучение тропического леса
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Верхние тропы
- Нижние тропы
- Водопад «Глотка дьявола»
- Тропический лес национального парка
Описание экскурсии
План путешествия
- Утренний перелёт из Буэнос-Айреса в Игуасу (около 2 часов) и трансфер к водопадам (15 минут)
- Верхние тропы. Вы увидите главные каскады со смотровых площадок и прогуляетесь по оборудованным тропам
- Нижние тропы. Подойдём поближе к водопадам, отыщем локации для ярких фотосессий. Полюбуемся экзотическими птицами и бабочками, а возможно, встретим коати (животное из семейства енотовых)
- Обед в парке. В ресторане или зоне отдыха парка вы попробуете блюда местной кухни и отдохнёте в окружении природы
- Водопад «Глотка дьявола». Кульминация экскурсии — поездка на экологическом узкоколейном поезде к смотровой над самым впечатляющим водопадом. Вы увидите, как огромные потоки воды срываются в гигантский каньон, создавая густой туман и радуги. Это место, где вы почувствуете истинный масштаб и мощь водопадов
- Тропический лес национального парка. На прогулках вы откроете для себя богатство флоры и фауны региона. Узнаете о редких растениях и животных, многие из которых встречаются только здесь
- Трансфер в аэропорт и перелёт обратно в Буэнос-Айрес
В путешествии мы поговорим:
- О легендах гуарани, связанных с происхождением водопадов
- Истории их открытия и значении в культуре Аргентины
- Формировании и особенностях водопадов, благодаря которым они считаются одной из главных природных достопримечательностей мира
- Создании национального парка и местных животных, включая редкие и охраняемые виды
- Особенностях джунглей и их роли в экосистеме
- Преимущества маршрутов на аргентинской стороне
Организационные детали
- В стоимость включено полное сопровождение гида, помощь с покупкой авиабилетов, организация трансфера
- Дополнительные расходы:
— Перелёт Буэнос-Айрес — Пуэрто-Игуасу, включая авиабилеты для гида — ~ $150 за чел. в обе стороны. Вы можете купить их самостоятельно или поручить это мне — в этом случае необходимо заранее перевести стоимость билетов
— Трансфер из аэропорта Игуасу в национальный парк и обратно — ~ $35 за машину
— Входные билеты в Национальный парк «Игуасу» с аргентинской стороны — ~ $40 за чел.
— Обед — ~ $25
- Программа подходит для людей с базовой физической подготовкой. Прогулки по оборудованным тропам требуют умеренной выносливости
- Некоторые участки маршрута могут быть недоступны во время сильных дождей или сильного подъёма уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорте Буэнос-Айреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 13 туристов
Я ваш гид по Аргентине! Я живу в этой удивительной стране, исследую её уникальные уголки и готов поделиться с вами своими знаниями и опытом. Я организую туры для любителей природы,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
7 ноя 2025
Благодарим Ивана за отлично организованную и блестяще проведённую поездку в национальный парк Игуасу. Всё - от покупки авиабилетов до организации трансферов и координации во время всего дня - исполнено легко
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборСердце Буэнос-Айреса: исторический центр
Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 14:00
11 ноя в 10:00
от $100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из чего сделан Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия по городу
Погружение в историю и культуру Буэнос-Айреса. Узнайте, почему важны даты 25 мая и 9 июля, и загляните в старейший книжный магазин
Начало: На Plaza de la Republica у Обелиска
12 ноя в 14:00
13 ноя в 14:00
от $140 за всё до 10 чел.