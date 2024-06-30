1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в историю Буэнос-Айреса, узнав о жизни Эвиты Перон. Индивидуальная экскурсия по ключевым местам столицы Аргентины. (between 130-160 symbols)
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
Завтра в 12:30
7 июля в 09:30
$150 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав30 июня 2024Очень захватывающая и познавательная экскурсия.
- ННадя26 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна14 мая 2024Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
- ААнна15 февраля 2024Отличная экскурсия. Было интересно.
- ИИрина10 февраля 2024Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.
- ННаталья15 января 2024После экскурсии с Ксенией хочется и дальше погружаться в этот очаровательный город. Оптимальная прогулка машинно-пешеходная для тех, у кого нет времени. Все четко,интересно,живо с учетом моих пожеланий.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На выходные»
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