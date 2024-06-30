С Станислав Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон Очень захватывающая и познавательная экскурсия.

Н Надя Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией читать дальше невероятное внимание к нашим желаниям и потребностям, что сделало поездку еще более запоминающейся. Мы провели время великолепно, наслаждаясь атмосферой и вкусными винами. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет прекрасно провести время и узнать больше о виноделии! Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил

O Oxana Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!

А Анна Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.

А Анна Познакомиться с городом Отличная экскурсия. Было интересно.

И Ирина Познакомиться с городом Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.