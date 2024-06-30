Экскурсии выходного дня в Буэнос-Айресе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познакомиться с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Познакомиться с городом
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 3 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в историю Буэнос-Айреса, узнав о жизни Эвиты Перон. Индивидуальная экскурсия по ключевым местам столицы Аргентины. (between 130-160 symbols)
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$50 за человека
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
Завтра в 12:30
7 июля в 09:30
$150 за человека
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    30 июня 2024
    Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
    Очень захватывающая и познавательная экскурсия.
  • Н
    Надя
    26 июня 2024
    Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
    Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
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    невероятное внимание к нашим желаниям и потребностям, что сделало поездку еще более запоминающейся. Мы провели время великолепно, наслаждаясь атмосферой и вкусными винами. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет прекрасно провести время и узнать больше о виноделии!

    Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшемНедавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшемНедавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшемНедавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Отличная экскурсия. Было интересно.
  • И
    Ирина
    10 февраля 2024
    Познакомиться с городом
    Ксения встретила нас в порту в назначенное время. Она провела с нами целый день. Было очень интересно. Мы посетили не только местные достопримечательности но и красивейшие дворики, куда не приводят большие группы. Также мы посетили интересующиеся нас магазины.
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Познакомиться с городом
    После экскурсии с Ксенией хочется и дальше погружаться в этот очаровательный город. Оптимальная прогулка машинно-пешеходная для тех, у кого нет времени. Все четко,интересно,живо с учетом моих пожеланий.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Познакомиться с городом
  2. Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
  3. Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
  4. Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 37 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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