Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Трансфер в Буэнос-Айресе удобен в любое время года, так как основное время проводится в автомобиле. Комфортные условия поездки не зависят от сезона.

Индивидуальный трансфер в Буэнос-Айресе обеспечит комфорт и спокойствие с момента прибытия. Водитель встретит на парковке с табличкой, поможет с багажом и отвезет в отель или другой адрес. В машине есть Wi-Fi и питьевая вода. Это не экскурсия, но водитель ответит на вопросы и поможет сориентироваться в городе. Поездка проходит на новом внедорожнике, вмещающем до 4 больших чемоданов

Описание трансфер

Мы встретимся в одном из аэропортов:

Аэропорт им. Министра Пистарини (Ezeiza)

Аэропорт им. Хорхе Ньюбери (Aeroparque)

Я буду ждать вас на парковке в назначенной точке с именной табличкой (флажком или шариком — как вам будет удобнее). Загружу чемоданы — и отправимся в путь.

В машине вы сможете отдохнуть после перелёта и насладиться первыми видами города. Есть Wi‑Fi, питьевая вода и всё необходимое для комфорта.

Это не экскурсия, но я с радостью отвечу на вопросы и помогу сориентироваться в Буэнос-Айресе.

Для бронирования сообщите:

Аэропорт встречи

Дату и время прилёта

Номер своего рейса

Количество багажа и количество человек

Нужно ли детское кресло

Организационные детали

Поездка проходит на новом внедорожнике В-класса (Renault). Багажник вмещает до 4 больших чемоданов и ручную кладь.