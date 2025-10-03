Индивидуальный трансфер в Буэнос-Айресе обеспечит комфорт и спокойствие с момента прибытия. Водитель встретит на парковке с табличкой, поможет с багажом и отвезет в отель или другой адрес. В машине есть Wi-Fi и питьевая вода. Это не экскурсия, но водитель ответит на вопросы и поможет сориентироваться в городе. Поездка проходит на новом внедорожнике, вмещающем до 4 больших чемоданов
Трансфер в Буэнос-Айресе удобен в любое время года, так как основное время проводится в автомобиле. Комфортные условия поездки не зависят от сезона.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Аэропорт им. Министра Пистарини
- Аэропорт им. Хорхе Ньюбери
Описание трансфер
Мы встретимся в одном из аэропортов:
- Аэропорт им. Министра Пистарини (Ezeiza)
- Аэропорт им. Хорхе Ньюбери (Aeroparque)
Я буду ждать вас на парковке в назначенной точке с именной табличкой (флажком или шариком — как вам будет удобнее). Загружу чемоданы — и отправимся в путь.
В машине вы сможете отдохнуть после перелёта и насладиться первыми видами города. Есть Wi‑Fi, питьевая вода и всё необходимое для комфорта.
Это не экскурсия, но я с радостью отвечу на вопросы и помогу сориентироваться в Буэнос-Айресе.
Для бронирования сообщите:
- Аэропорт встречи
- Дату и время прилёта
- Номер своего рейса
- Количество багажа и количество человек
- Нужно ли детское кресло
Организационные детали
Поездка проходит на новом внедорожнике В-класса (Renault). Багажник вмещает до 4 больших чемоданов и ручную кладь.
Василий — ваш гид в Буэнос-Айресе
Опытный водитель с многолетнем стажем. В своей работе ценю соблюдение договорённостей. Расскажите мне, куда и каким составом вы едете, требуются ли вам детские кресла или переноски для домашних животных, какой багаж необходимо разместить, и я обязательно вам помогу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
3 окт 2025
Все на высшем уровне
L
Leopoldo
19 июн 2025
Buena Atencion! Flexible! Хорошее обслуживание! Гибкое!
