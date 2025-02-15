Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$1500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча в аэропорту и трансфер по Буэнос-Айресу
Расслабиться после полёта и безопасно добраться до отеля
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
$52 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Аргентинское танго - взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, изучая танго с местными жителями. Узнайте о стилях танца и насладитесь живым выступлением
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $300 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена15 февраля 2025У меня было два дня перед круизом в Буэнос- Айресе и Михаил стал прекрасным проводником для знакомства с городом. Разносторонне образованный, увлекающий рассказчик, к тому же оказался отличным фотографом! Очень рекомендую!
- ИИрина13 февраля 2025Отличная экскурсия! Михаил очень хороший рассказчик, познакомил с историей ранее неизвестной для меня страны Аргентины и прекрасного Буэнос-Айреса, а также посоветовал места для посещения. По моей просьбе даже прокатились на метро в качестве мастер-класса 😊
- ТТатьяна5 января 2025Спасибо Михаилу за экскурсию! У нас был всего один день в Буэнас Айресе, но мы столько в него успели посмотреть…..
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в апреле 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 1500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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