читать дальше брали 2 темы, 4 часа.. Ла Бока и исторический центр. Михаил интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы… обращает внимание на детали, которые не прочитать в интернете. Захотелось более подробно прочитать про некоторые факты из истории Аргентины. Отлично!

Спасибо Михаилу за экскурсию! У нас был всего один день в Буэнас Айресе, но мы столько в него успели посмотреть…..