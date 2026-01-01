Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании
Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
2 мар в 08:00
$1000 за человека
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
18 апр в 10:00
7 ноя в 08:00
$3350 за человека
Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
25 мар в 10:00
€4000 за человека
