Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дилижане, цены от €145. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по лесам Дилижана. Монастыри, водопад и озеро подарят вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг в парке
Откройте для себя увлекательный мир бёрдвотчинга в Севанском национальном парке. Узнайте о птицах Армении и насладитесь природой
Начало: У места вашего пребывания
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€225 за всё до 2 чел.
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 июня 2025
    Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
    Спасибо большое Алексею за познавательную экскурсию! Всё было интересно и мне, и моей дочери 11 лет. За время прогулки мы
    

    познакомились с азами бёрдвотчинга и увидели больше 25 видов птиц. Дочка уже попросила приобрести ей бинокль:). Рекомендую всем любознательным и наблюдательным.

  • А
    Андрей
    9 октября 2024
    Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
    Необычная и интересная экскурсия, профессионалы в теме и симпатичные люди - гиды Алексей и Игорь,спасибо! Удалось заинтересовать 11 летнего сына,с
    

    удовольствием искали и учились определять птиц. Увидели 19 видов птиц,не считая замечательного помощника Ашота. Шикарный свежий кофе на берегу,вкусный лёгкий ланч приправил поход. Взглянули на Дилижан,попили второй в мире воды!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
    Программа экскурсии очень насыщенная, время
    

    летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру.
    100% рекомендую эту экскурсию!

  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
    

    и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
  2. Птицы Севана: бёрдвотчинг в национальном парке
  3. Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Какие места ещё посмотреть в Дилижане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Севан
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в декабре 2025
Сейчас в Дилижане в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 290. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дилижане на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 6 ⭐ отзывов, цены от €145. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль