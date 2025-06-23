читать дальше познакомились с азами бёрдвотчинга и увидели больше 25 видов птиц. Дочка уже попросила приобрести ей бинокль:). Рекомендую всем любознательным и наблюдательным.

Спасибо большое Алексею за познавательную экскурсию! Всё было интересно и мне, и моей дочери 11 лет. За время прогулки мы