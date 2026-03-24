В мягком свете заката, среди гор и просторных полей, мы сделаем естественные и живые фотографии.
Я помогу вам с позированием и создам комфортную обстановку, чтобы вы чувствовали себя свободно и легко перед камерой.
Я помогу вам с позированием и создам комфортную обстановку, чтобы вы чувствовали себя свободно и легко перед камерой.
Описание фото-прогулки
- Прогулка по живописным горам Дилижана с видами на поля и холмы.
- Атмосферная фотосессия в свете заходящего солнца.
- Лёгкая и комфортная обстановка без спешки и напряжения.
- Время насладиться природой, тишиной и свежим горным воздухом.
Организационные детали
- Снимаю на Canon R6. В течение 14 дней после прогулки вы получите 100–120 готовых фото в цветокоррекции. Исходники не высылаю.
- Время начала фотосессии может варьироваться с 15:30 до18:00. Всё зависит от сезона и длины светового дня. В случае дождя фотосессия может быть отменена или перенесена, если есть другая удобная дата.
- Я вас встречу в Дилижане и дальше на моей машине мы поедем в горы (30 мин).
- Перед встречей я дам вам рекомендации по образам.
- Дополнительно вы можете заказать съёмку на плёнку (36 кадров). Нужно оплатить расходники — 14 000 драмов ($37).
- С вами на съёмке буду я.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аспрам — ваша команда гидов в Дилижане
Мы — Аспо и Женя, фотограф и гид. У нас разные проекты, но общая цель — сделать ваши впечатления об Армении яркими и настоящими. Я организую фотосессии в городе и
Входит в следующие категории Дилижана
