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пути рассказывал о местности, легендах, отдельное спасибо за душевный музыкальный репертуар, который отлично подходил под эти шикарные виды. Все 4 часа я находилась в тихом восторге, несколько раз прослезилась от той красоты, что смогла увидеть на протяжении этого маршрута. Яркая сочная зелень, лошади и коровы, свободно и беззаботно гуляющие, свежий горный воздух - всё это создало неповторимую синергию.

Также я упоминала, что у меня будет день рождения, но без каких-либо ожиданий. И было очень приятно, что ребята это запомнили и отдельно на вершине меня поздравили с небольшими презентиками, спасибо!

Хочу отметить водителя (к сожалению, не знаю имени), который нас вез на уазике по непростой дороге. Вождение было абсолютно безопасным и комфортным!

Точно рекомендую этот тур всем, кто хочет получить яркие эмоции, которые запомнятся надолго. Спасибо большое))