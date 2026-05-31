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Экскурсии к горам Дилижана

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Дилижане, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
На машине
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отправиться на вершину и устроить там пикник
Начало: Дилижан село Техут 2 улица 1/1
«Вас ждут недоступные локации, интересные факты о традициях, а также угощение на вершине горы Димац»
11 июн в 10:00
12 июн в 14:00
€145 за всё до 4 чел.
Закатная фотосессия в горах Дилижана
На машине
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Закатная фотосессия в горах Дилижана
Лёгкая прогулка и тёплые кадры среди горных пейзажей
«В мягком свете заката, среди гор и просторных полей, мы сделаем естественные и живые фотографии»
1 июл в 16:00
15 июл в 16:00
€290 за всё до 4 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
«Дилижан — это прежде всего горы»
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
€185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Поездка на гору Димац была самым ярким впечатлением за все 5 дней пребывания в Армении. Даниел позитивный молодой человек, по
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пути рассказывал о местности, легендах, отдельное спасибо за душевный музыкальный репертуар, который отлично подходил под эти шикарные виды. Все 4 часа я находилась в тихом восторге, несколько раз прослезилась от той красоты, что смогла увидеть на протяжении этого маршрута. Яркая сочная зелень, лошади и коровы, свободно и беззаботно гуляющие, свежий горный воздух - всё это создало неповторимую синергию.
Также я упоминала, что у меня будет день рождения, но без каких-либо ожиданий. И было очень приятно, что ребята это запомнили и отдельно на вершине меня поздравили с небольшими презентиками, спасибо!
Хочу отметить водителя (к сожалению, не знаю имени), который нас вез на уазике по непростой дороге. Вождение было абсолютно безопасным и комфортным!
Точно рекомендую этот тур всем, кто хочет получить яркие эмоции, которые запомнятся надолго. Спасибо большое))

Поездка на гору Димац была самым ярким впечатлением за все 5 дней пребывания в Армении. Даниел
Поездка на гору Димац была самым ярким впечатлением за все 5 дней пребывания в Армении. Даниел
Поездка на гору Димац была самым ярким впечатлением за все 5 дней пребывания в Армении. Даниел
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А
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Потрясающий маршрут, впечатления на всю жизнь! Спасибо команде за отличную организацию поездки. Даниэль и водитель - оба профессионалы своего дела. Было весело, отличный выбор музыки! Расставаться с ними не хотелось) Огромное вам спасибо!
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А
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Очень понравилась экскурсия, атмосфера супер, а виды вообще. . нужно увидеть каждому) всем советую☀️
Очень понравилась экскурсия, атмосфера супер, а виды вообще. . нужно увидеть каждому) всем советую☀️
Очень понравилась экскурсия, атмосфера супер, а виды вообще. . нужно увидеть каждому) всем советую☀️
Очень понравилась экскурсия, атмосфера супер, а виды вообще. . нужно увидеть каждому) всем советую☀️
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кирилл
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Классное путешествие получилось!
Крутые виды, настоящая природа и хорошая компания.
Даниэль спасибо за душевное путешествие!
Классное путешествие получилось!
Классное путешествие получилось!
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A
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отличный тур, все прошло идеально.

Подходит для тех, кто хочет посмотреть красоты, виды с высоких точек гор, но при этом совсем
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не нужно никакой специальной одежды, обуви, физ. нагрузок.

Красоты невероятные.

Отдельное спасибо гиду Даниэлю - рассказывает очень интересно, со всем помогает, ответил на все интересующие вопросы. Как местный житель и уроженец знает все тонкости. Когда начинал накрапывать дождь, сразу предлагал натянуть тент на машине, когда заканчивался - тут же предлагал убрать, чтобы ничто не мешало обзору.

Спасибо и нашему водителю за профессионализм и отличное состояние машины.

В общем, отличная прогулка с чаепитием в очень красивом месте. Совершенно не утомительно и очень интересно

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Светлана
Путешествие на гору Димац из Дилижана
У нас была прекрасная поездка! Гид Даниель и водитель замечательные люди и профессионалы. Такая экскурсия на УАЗике с настоящими местными
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людьми это то, что мы искали. Красиво, интересно, душевно! На горе пили чай и ели домашнюю гату, очень вкусно!
Спасибо Даниелю за внимательность, интересные рассказы и ответы на все наши вопросы про Армению, про горы и всё-всё по дороге:))) Спасибо водителю за приятную поездку!

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О
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Экскурсия очень понравилась! Даниель и его команда сделали все для того, чтобы мы запомнили это путешествие надолго! Надо сказать, что
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нам не очень повезло с погодой(((До последнего момента сомневались ехать или нет! Но Даниель смог организовать все так, что даже плохая погода не смогла нам помешать насладиться впечатляющими пейзажи и неописуемой красотой природы этих мест! Пикник превзошёл все ожидания: горячий чай и кофе были в самое время, а домашняя выпечка дала почувствовать теплоту и доброту материнский рук! Если вы сомневаетесь ехать или нет, то наш вам совет - ехать обязательно! Ничего красивее вы нигде больше не найдёте! Всем рекомендуем Даниеля и его команду!

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Гребешкова
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Ездили компанией — впечатления остались самые тёплые. Дорога на вершину горы Димац уже сама по себе стоит поездки: по пути
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встретили пасущихся лошадей и коров под присмотром пастушьих собак — такой живой, настоящий Кавказ. В день нашей поездки была облачность, так что горные хребты скрылись в тумане, но это нисколько не испортило впечатление. Гид Даниэль — отличный парень, много рассказывал, а за рулём УАЗа по горным дорогам чувствовался настоящий профессионал. Всем очень понравилось, рекомендуем!

Ездили компанией — впечатления остались самые тёплые. Дорога на вершину горы Димац уже сама по себе
Ездили компанией — впечатления остались самые тёплые. Дорога на вершину горы Димац уже сама по себе
Ездили компанией — впечатления остались самые тёплые. Дорога на вершину горы Димац уже сама по себе
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Всего 8 отзывов в Дилижане в категории "Горы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Горы»

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  1. Путешествие на гору Димац из Дилижана;
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  3. Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана).
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в июне 2026
Сейчас в Дилижане в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 290. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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