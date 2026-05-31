Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отправиться на вершину и устроить там пикник
Начало: Дилижан село Техут 2 улица 1/1
«Вас ждут недоступные локации, интересные факты о традициях, а также угощение на вершине горы Димац»
11 июн в 10:00
12 июн в 14:00
€145 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Закатная фотосессия в горах Дилижана
Лёгкая прогулка и тёплые кадры среди горных пейзажей
«В мягком свете заката, среди гор и просторных полей, мы сделаем естественные и живые фотографии»
1 июл в 16:00
15 июл в 16:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
«Дилижан — это прежде всего горы»
14 июн в 09:00
15 июн в 09:00
€185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Поездка на гору Димац была самым ярким впечатлением за все 5 дней пребывания в Армении. Даниел позитивный молодой человек, по
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А
Потрясающий маршрут, впечатления на всю жизнь! Спасибо команде за отличную организацию поездки. Даниэль и водитель - оба профессионалы своего дела. Было весело, отличный выбор музыки! Расставаться с ними не хотелось) Огромное вам спасибо!
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А
Очень понравилась экскурсия, атмосфера супер, а виды вообще. . нужно увидеть каждому) всем советую☀️
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Классное путешествие получилось!
Крутые виды, настоящая природа и хорошая компания.
Даниэль спасибо за душевное путешествие!
Крутые виды, настоящая природа и хорошая компания.
Даниэль спасибо за душевное путешествие!
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A
Отличный тур, все прошло идеально.
Подходит для тех, кто хочет посмотреть красоты, виды с высоких точек гор, но при этом совсем
Подходит для тех, кто хочет посмотреть красоты, виды с высоких точек гор, но при этом совсем
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У нас была прекрасная поездка! Гид Даниель и водитель замечательные люди и профессионалы. Такая экскурсия на УАЗике с настоящими местными
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О
Экскурсия очень понравилась! Даниель и его команда сделали все для того, чтобы мы запомнили это путешествие надолго! Надо сказать, что
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Ездили компанией — впечатления остались самые тёплые. Дорога на вершину горы Димац уже сама по себе стоит поездки: по пути
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Всего 8 отзывов в Дилижане в категории "Горы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Горы»
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