Описание экскурсииВ программе три основные точки, Древняя столица Армении - Арташат, потом винный регион, и в конце шедевр армянской архитектуры 13-14 веков монастырский комплекс Нораванк Выезд в 9:30—10:00. Первая точка это древняя столица Великой Армении город Арташат, место где последние годы своей жизни жил карфагенский полководец Ганнибал Барка и где встречались армянский царь Тигран второй и римский полководец Гней Помпей. Но главные события для Армении и христиан в этом месте происходили в 290–301 годах, когда в темнице Арташата (Хор Вирапе) томился св. Григорий Просветитель и именно тогда Армения приняла христианство. Оттуда же мы увидим гору Арарат всего с нескольких километров. После любования видами, мы также попробуем вкуснейший хлеб с травами прямо из печки. Продолжаем на юг и после остановок для фотографий на перевале доезжаем до села Арени, региона Вайоц Дзор, который славится своим вином вот уже несколько тысячелетий. После дегустации и экскурсии в одном из винных заводов, заходим в древнейшую пещеру Арени-1 где нашли самую древнюю обувь в мире (5500 лет) и 6000-летнюю винодельню. В конце, после обеда в частном доме, осматриваем шедевр армянской архитектуры 13–14 веков двухэтажную церковь Нораванк. Он был построен в качестве свадебного подарка. Об этом и о многом другом вы узнаете во время путешествия по югу Армении со мной!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Хор Вирап
- Гора Арарат (самая близкая точка в Армении)
- Пещера Птиц
- Храм Нораванк
Что включено
- Дегустация вина на вилле, вода, интернет,
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру, обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
