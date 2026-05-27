Айк Ваш гид в Ереване Индивидуальная экскурсия $150 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 10 часов 1-4 человека

Описание экскурсии В программе три основные точки, Древняя столица Армении - Арташат, потом винный регион, и в конце шедевр армянской архитектуры 13-14 веков монастырский комплекс Нораванк Выезд в 9:30—10:00. Первая точка это древняя столица Великой Армении город Арташат, место где последние годы своей жизни жил карфагенский полководец Ганнибал Барка и где встречались армянский царь Тигран второй и римский полководец Гней Помпей. Но главные события для Армении и христиан в этом месте происходили в 290–301 годах, когда в темнице Арташата (Хор Вирапе) томился св. Григорий Просветитель и именно тогда Армения приняла христианство. Оттуда же мы увидим гору Арарат всего с нескольких километров. После любования видами, мы также попробуем вкуснейший хлеб с травами прямо из печки. Продолжаем на юг и после остановок для фотографий на перевале доезжаем до села Арени, региона Вайоц Дзор, который славится своим вином вот уже несколько тысячелетий. После дегустации и экскурсии в одном из винных заводов, заходим в древнейшую пещеру Арени-1 где нашли самую древнюю обувь в мире (5500 лет) и 6000-летнюю винодельню. В конце, после обеда в частном доме, осматриваем шедевр армянской архитектуры 13–14 веков двухэтажную церковь Нораванк. Он был построен в качестве свадебного подарка. Об этом и о многом другом вы узнаете во время путешествия по югу Армении со мной!

