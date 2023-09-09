Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Приглашаю в путешествие по живописной долине, расположенной между горами Арарат и Арагац. Вы увидите остатки древнего города и побываете в этнографическом музее.
На фабрике сухофруктов вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.
На фабрике сухофруктов вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Древний Армавир
В Араратской долине вы осмотрите руины первой столицы Армянского царства. Познакомитесь с историей города, основанного ещё в 8 веке до н. э. И посетите этнографический музей Сардарапат, где представлены исторические экспонаты армянского народа древних времён.
Натуральные сушёные фрукты и овощи
Изюминка программы — посещение производства сухофруктов и консервированных овощей. На фабрике для вас проведут экскурсию и расскажут, как изготавливают по-настоящему полезные «солнечные» продукты без сахара и вредных химических добавок. Вас угостят сухофруктами, и те, что понравятся, вы сможете приобрести.
А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку;)
- Сушёные помидоры. Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C.
- Чернослив. Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта.
- Курага. Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца.
- Сушёные груши. В них есть целый комплекс важнейших витаминов: А, В1, В2, Р, железо, кальций, калий.
Винодельня
И какая же экскурсия без вина! Мы посетим винодельню Араташен, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов.
Организационные детали
- Трансфер и сопровождение гида включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: экскурсия по производству сухофруктов и армянский кофе — 6000 драм/чел.; винодельня с дегустациями вина и сыра — 6000 драм/чел.; вход в этнографический музей Армении Сардарапат — 1200 драм/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 108 туристов
Привет всем, меня зовут Мари! Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь ее представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, теплые и незабываемые впечатления!
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