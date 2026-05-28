Приглашаю в путешествие по живописной долине, расположенной между горами Арарат и Арагац.
Вы побываете на фабрике сухофруктов, где вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.
Вы побываете на фабрике сухофруктов, где вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.
Описание экскурсии
Храм Святой Рипсимэ
Перед тем как начать гастротур, предлагаю посетить храм Рипсимэ. Вы ознакомитесь с архитектурой, культурой, узнаете многое про христианство и зарядитесь духовной силой.
Натуральные сушёные фрукты и овощи
Изюминка программы — посещение производства сухофруктов. На фабрике для вас проведут экскурсию и расскажут, как изготавливают по-настоящему полезные «солнечные» продукты без сахара и вредных химических добавок. Вас угостят сухофруктами, и те, что понравятся, вы сможете приобрести.
А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку;)
- Сушёные помидоры. Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C.
- Чернослив. Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта.
- Курага. Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца.
- Сушёные груши. В них есть целый комплекс важнейших витаминов: А, В1, В2, Р, железо, кальций, калий.
Винодельня
И какая же экскурсия без вина! Мы посетим винодельню Джрахацпанян, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов.
Организационные детали
- Сопровождение русскоговорящим водителем включено в стоимость экскурсии
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия по производству сухофруктов и армянский кофе/чай — 6000 драмов/чел., для детей до 12 лет — 3000 драмов. Зимой производство сухофруктов не осуществляется, поэтому увидеть процесс невозможно, но будет интересный рассказ и подарки
- Винодельня с дегустацией 5 видов вина, стол с закусками и сырами — 10 000 драмов
- Домашний обед на винодельне — мама Ноэми вкусно удивит вас армянскими блюдами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 643 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за экскурсию! Мы первый раз были в Армении и Норик настолько нас вдохновил, что мы решили приехать еще раз в ближайшем будущем и обязательно посетим еще раз ваши
+1
Мари и Норик
Ответ организатора:
Алина, спасибо за тёплые слова ❤️Ждём Вас снова
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Очень хорошая экскурсия! Сухофрукты реально без сахара, сушатся на солнце, как и положено. Очень вкусные! Вино тоже выше всяких похвал! Очень атмосферное, приятное место!
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А
Все прошло замечательно и душевно
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Т
Вкусная и легкая экскурсия!
Кто хочет попробовать Армению на вкус, пообщаться с представителями семейного/частного производства сухофруктов, сладостей и вина, увидеть где и как все происходит - вам сюда) Удобно, что понравившееся можно сразу купить и домой, и в гостинец. По дороге побывали в кафедральном соборе👍🏻
Кто хочет попробовать Армению на вкус, пообщаться с представителями семейного/частного производства сухофруктов, сладостей и вина, увидеть где и как все происходит - вам сюда) Удобно, что понравившееся можно сразу купить и домой, и в гостинец. По дороге побывали в кафедральном соборе👍🏻
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A
Большое спасибо Мари за очень красивую, душевную и теплую экскурсию ♥️♥️♥️♥️😘 Мы были на ней с детьми и было супер идеально, предусмотрено для комфорта и интереса всех нас🙏🏽 Отдельное спасибо
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В марте 2026 мы посетили экскурсию на частную винодельню и частный же завод сухофруктов. Очень хорошая познавательная экскурсия с домашним армянским колоритом. Дегустация вина была замечательная, с вкуснейшее закуской: сыры,
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