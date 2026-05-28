Приглашаю в путешествие по живописной долине, расположенной между горами Арарат и Арагац. Вы побываете на фабрике сухофруктов, где вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Храм Святой Рипсимэ

Перед тем как начать гастротур, предлагаю посетить храм Рипсимэ. Вы ознакомитесь с архитектурой, культурой, узнаете многое про христианство и зарядитесь духовной силой.

Натуральные сушёные фрукты и овощи

Изюминка программы — посещение производства сухофруктов. На фабрике для вас проведут экскурсию и расскажут, как изготавливают по-настоящему полезные «солнечные» продукты без сахара и вредных химических добавок. Вас угостят сухофруктами, и те, что понравятся, вы сможете приобрести.

А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку;)

Сушёные помидоры . Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C.

. Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C. Чернослив . Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта.

. Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта. Курага . Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца.

. Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца. Сушёные груши. В них есть целый комплекс важнейших витаминов: А, В1, В2, Р, железо, кальций, калий.

Винодельня

И какая же экскурсия без вина! Мы посетим винодельню Джрахацпанян, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов.

Организационные детали

Сопровождение русскоговорящим водителем включено в стоимость экскурсии

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды