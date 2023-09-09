Приглашаю в путешествие по живописной долине, расположенной между горами Арарат и Арагац. Вы увидите остатки древнего города и побываете в этнографическом музее. На фабрике сухофруктов вам расскажут о тонкостях производства экопродуктов и угостят природными десертами, обласканными армянским солнцем. А на винодельне вы продегустируете разные сорта армянских вин.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Древний Армавир

В Араратской долине вы осмотрите руины первой столицы Армянского царства. Познакомитесь с историей города, основанного ещё в 8 веке до н. э. И посетите этнографический музей Сардарапат, где представлены исторические экспонаты армянского народа древних времён.

Натуральные сушёные фрукты и овощи

Изюминка программы — посещение производства сухофруктов и консервированных овощей. На фабрике для вас проведут экскурсию и расскажут, как изготавливают по-настоящему полезные «солнечные» продукты без сахара и вредных химических добавок. Вас угостят сухофруктами, и те, что понравятся, вы сможете приобрести.

А вот и небольшая гастрономическая аннотация на затравку;)

Сушёные помидоры . Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C.

. Содержат серотонин, улучшающий настроение, и витамин C. Чернослив . Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта.

. Улучшает состояние кожи, восстанавливает нервную систему и контролирует давление. На производстве вы отведаете обычный и красный сорта. Курага . Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца.

. Царица сухофруктов! Один только вид её сочного цвета радует глаз. А главное — она содержит много витаминов и аминокислот, укрепляет иммунитет и полезна для сердца. Сушёные груши. В них есть целый комплекс важнейших витаминов: А, В1, В2, Р, железо, кальций, калий.

Винодельня

И какая же экскурсия без вина! Мы посетим винодельню Араташен, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов.

Организационные детали