Мы познакомим вас с винно-коньячным заводом Манукян с полным погружением в процессы изготовления вин и бренди. Отвезём на сыроварню семьи Микаэлян, где вы поймёте, как маленькая мечта превращается в семейный бизнес. А после дегустаций покажем красоту Армянского нагорья и угостим чаем или кофе на берегу озера Севан.

Описание экскурсии

Винно-коньячный завод Манукян. Построен в стиле замков 16 века в 15 км от центра Еревана. Здесь вы станете свидетелями того, как производятся армянские вина. Познакомитесь с традициями местного виноделия, полюбуетесь чудесным садом и архитектурой. А также продегустируете три вида вин: белое, розовое и красное. В качестве закусок будут разнообразные сыры, сухари и оливки.

Сыроварня Микаэлян. Важная составляющая национальной кухни — натуральные домашние сыры. Именно такие производят здесь — с использованием винных и коньячных покрытий. Экскурсия по ферме включает посещение погреба, ознакомление с процессом и традициями армянского сыропроизводства и дегустацию 10 видов сыра.

Озеро Севан. После сыроварни мы отправимся к самому большому пресному озеру Кавказа, которое также называют Армянским морем. На берегу угостим вас чашкой кофе или чая. После будет время насладиться красотой природы или посетить ресторан, который местные жители прозвали «маленькой Грецией».

Во время экскурсии вы узнаете:

Как выбрать хорошее вино

Какие винные лозы выращивают в Армении

Откуда был привезён белый камень для строительства замка Манукян

Сколько лет культуре изготовления сыра в стране и какие сыры предпочитают армяне

Почему учёные захотели осушить часть озера Севан и какие последствия принёс этот проект

Организационные детали