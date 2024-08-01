Прикоснуться к традициям армянского виноделия и сыроделия на гастрономической экскурсии из Еревана
Мы познакомим вас с винно-коньячным заводом Манукян с полным погружением в процессы изготовления вин и бренди.
Отвезём на сыроварню семьи Микаэлян, где вы поймёте, как маленькая мечта превращается в семейный бизнес.
А после дегустаций покажем красоту Армянского нагорья и угостим чаем или кофе на берегу озера Севан.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Винно-коньячный завод Манукян. Построен в стиле замков 16 века в 15 км от центра Еревана. Здесь вы станете свидетелями того, как производятся армянские вина. Познакомитесь с традициями местного виноделия, полюбуетесь чудесным садом и архитектурой. А также продегустируете три вида вин: белое, розовое и красное. В качестве закусок будут разнообразные сыры, сухари и оливки.
Сыроварня Микаэлян. Важная составляющая национальной кухни — натуральные домашние сыры. Именно такие производят здесь — с использованием винных и коньячных покрытий. Экскурсия по ферме включает посещение погреба, ознакомление с процессом и традициями армянского сыропроизводства и дегустацию 10 видов сыра.
Озеро Севан. После сыроварни мы отправимся к самому большому пресному озеру Кавказа, которое также называют Армянским морем. На берегу угостим вас чашкой кофе или чая. После будет время насладиться красотой природы или посетить ресторан, который местные жители прозвали «маленькой Грецией».
Во время экскурсии вы узнаете:
Как выбрать хорошее вино
Какие винные лозы выращивают в Армении
Откуда был привезён белый камень для строительства замка Манукян
Сколько лет культуре изготовления сыра в стране и какие сыры предпочитают армяне
Почему учёные захотели осушить часть озера Севан и какие последствия принёс этот проект
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander Sport, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter в зависимости от размера группы, питьевая вода в бутылках, экскурсия и дегустация на винодельне, дегустация на сыроварне, чай или кофе на берегу Севана
Отдельно по желанию оплачивается еда в ресторане
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 25 000 драм
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ара — ваша команда гидов в Ереване
Добро пожаловать в чудесную Армению! Я — Ара. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Имею 3-летний опыт организации и проведения экскурсий. Армения — удивительная страна, где история, природа и гостеприимство сливаются воедино. От древних храмов до виноградных плантаций каждый уголок страны наполнен чудесными открытиями. Присоединяйтесь к нашей команде гидов в этом увлекательном путешествии, которое оставит незабываемые впечатления!