Армянская хашлама: готовим вместе

Откройте секреты армянской кухни, приготовив хашламу. Узнайте, как сочетать мясо и специи, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр
Участники мастер-класса по приготовлению армянской хашламы смогут узнать тонкости и секреты этого традиционного блюда. Хашлама готовится из отборного мяса с добавлением свежих овощей и особых специй. В завершение кулинарного путешествия
- дегустация блюда с бокалом армянского вина. Все ингредиенты, включая лаваш, сыры и напитки, уже включены в стоимость. Программа ориентирована на взрослых, и всё проходит в уютной атмосфере с приятной музыкой

5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍲 Уникальный рецепт хашламы
  • 🍷 Дегустация армянского вина
  • 🎶 Музыкальное сопровождение
  • 🥗 Включены все ингредиенты
  • 🍽 Уютная атмосфера
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Ереван

Описание мастер-класса

Хашлама в Армении — очень популярное блюдо, которое подают на торжествах. Вы примите участие во всех этапах приготовления, а также узнаете:

  • Что значит хашлама в переводе с армянского
  • Из какого мяса готовят это блюдо
  • Какие секреты и тонкости нужно учитывать при приготовлении
  • С чем обычно подают хашламу на стол

После мастер-класса мы продегустируем получившееся блюдо и продолжим общение за бокалом армянского вина, чашкой чая или кофе. Также на столе вас будут ждать свежие овощи, лаваш, сыры, зелень. А в колонках я включу приятную музыку, чтобы наша встреча прошла максимально комфортно и непринуждённо.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления хашламы, а также армянское вино, лаваш, сыр, свежие овощи, кофе, фрукты и сладости
  • Программа рассчитана на взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€61
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Давидашен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 163 туристов
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 авг 2025
Были на мастер-классе у Ирины по приготовлению национального армянского супа - Хашлама. Благодарим Ирину за вкусное угощение толмой перед мастер-классом, армянскими сырами и овощами, все было вкусно) а после нашего мастер-класса мы уехали с умением готовить этот чудесный суп в двух вариантах - классическом и летнем.

Входит в следующие категории Еревана

