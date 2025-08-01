Участники мастер-класса по приготовлению армянской хашламы смогут узнать тонкости и секреты этого традиционного блюда. Хашлама готовится из отборного мяса с добавлением свежих овощей и особых специй. В завершение кулинарного путешествия
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Уникальный рецепт хашламы
- 🍷 Дегустация армянского вина
- 🎶 Музыкальное сопровождение
- 🥗 Включены все ингредиенты
- 🍽 Уютная атмосфера
Что можно увидеть
- Ереван
Описание мастер-класса
Хашлама в Армении — очень популярное блюдо, которое подают на торжествах. Вы примите участие во всех этапах приготовления, а также узнаете:
- Что значит хашлама в переводе с армянского
- Из какого мяса готовят это блюдо
- Какие секреты и тонкости нужно учитывать при приготовлении
- С чем обычно подают хашламу на стол
После мастер-класса мы продегустируем получившееся блюдо и продолжим общение за бокалом армянского вина, чашкой чая или кофе. Также на столе вас будут ждать свежие овощи, лаваш, сыры, зелень. А в колонках я включу приятную музыку, чтобы наша встреча прошла максимально комфортно и непринуждённо.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса входят все ингредиенты для приготовления хашламы, а также армянское вино, лаваш, сыр, свежие овощи, кофе, фрукты и сладости
- Программа рассчитана на взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€61
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Давидашен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 163 туристов
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 авг 2025
Были на мастер-классе у Ирины по приготовлению национального армянского супа - Хашлама. Благодарим Ирину за вкусное угощение толмой перед мастер-классом, армянскими сырами и овощами, все было вкусно) а после нашего мастер-класса мы уехали с умением готовить этот чудесный суп в двух вариантах - классическом и летнем.
