Участники мастер-класса по приготовлению армянской хашламы смогут узнать тонкости и секреты этого традиционного блюда. Хашлама готовится из отборного мяса с добавлением свежих овощей и особых специй. В завершение кулинарного путешествия

- дегустация блюда с бокалом армянского вина. Все ингредиенты, включая лаваш, сыры и напитки, уже включены в стоимость. Программа ориентирована на взрослых, и всё проходит в уютной атмосфере с приятной музыкой

Описание мастер-класса

Хашлама в Армении — очень популярное блюдо, которое подают на торжествах. Вы примите участие во всех этапах приготовления, а также узнаете:

Что значит хашлама в переводе с армянского

Из какого мяса готовят это блюдо

Какие секреты и тонкости нужно учитывать при приготовлении

С чем обычно подают хашламу на стол

После мастер-класса мы продегустируем получившееся блюдо и продолжим общение за бокалом армянского вина, чашкой чая или кофе. Также на столе вас будут ждать свежие овощи, лаваш, сыры, зелень. А в колонках я включу приятную музыку, чтобы наша встреча прошла максимально комфортно и непринуждённо.

Организационные детали