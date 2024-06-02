Экскурсии в помещении Еревана

Найдено 12 экскурсий в категории «В помещении» в Ереване, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
75 за человека
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
39 за человека
Мастер-класс по армянскому танцу
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 13091 за всё до 15 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
10070 за человека
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Начало: У здания оперного театра
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
30 за человека
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Мини-группа
1 час
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты
Начало: недалеко от площади Республики
Расписание: во вторник и пятницу в 16:15
11 июня в 16:15
14 июня в 16:15
26 за человека
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3310 за человека
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
скидка
69%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Начало: В районе Давташен
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
10 июня в 13:00
3912 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Селестина
    2 июня 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень всеОчень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
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    домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению)

    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумноОгромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
    Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
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    с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую!

  • В
    Виолетта
    8 мая 2024
    Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
    От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍 Ирина, я очень рада, что встретила вас, и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная
    От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
    Обязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душу и сердце в то чем занимается. Ирина, спасибо Вам большое за теплый прием
    Обязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душуОбязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душуОбязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душу
  • O
    Olga
    30 апреля 2024
    Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
    Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя долма, что я пробовала.
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    Мы сравнили как и долму от шефа, так и нашу собственную. Узнали все нюансы по заготовке листьев и закрутки долмы, провели шикарное застолье и попробовали кюфту. Отлично провели время и нужно будет вернуться в следующий раз.

    Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя
  • М
    Марина
    27 апреля 2024
    Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
    От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍
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    Ирина, я очень рада, что встретила вас и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная ✨

  • А
    Андрей
    3 апреля 2024
    Керамический мастер-класс
    Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «В помещении»

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  1. Мастер-класс по десертам армянской кухни
  2. Керамический мастер-класс
  3. Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
  4. Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
  5. Мастер-класс по армянскому танцу
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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