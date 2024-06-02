С Селестина Мастер-класс по десертам армянской кухни Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!

А Александр Мастер-класс по десертам армянской кухни Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.

Н Надежда Мастер-класс по десертам армянской кухни читать дальше домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению) Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по

Н Наталья Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!

А Анна Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване читать дальше с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую! Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы

В Виолетта Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍 Ирина, я очень рада, что встретила вас, и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная

Ю Юлия Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы Обязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душу и сердце в то чем занимается. Ирина, спасибо Вам большое за теплый прием

O Olga Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс читать дальше Мы сравнили как и долму от шефа, так и нашу собственную. Узнали все нюансы по заготовке листьев и закрутки долмы, провели шикарное застолье и попробовали кюфту. Отлично провели время и нужно будет вернуться в следующий раз. Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя долма, что я пробовала.

М Марина Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы читать дальше Ирина, я очень рада, что встретила вас и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная ✨ От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍