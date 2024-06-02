1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€75 за человека
Групповая
2 часа
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Призвать удачу и изобилие и познакомиться с красивыми армянскими традициями
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€39 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по армянскому танцу
Научиться танцевать кочари, горани или тамзара под руководством профессионала
Начало: В танцевальной школе в Ереване
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 130€91 за всё до 15 чел.
скидка
70%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
100€70 за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Начало: У здания оперного театра
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
€30 за человека
Мини-группа
1 час
Путь денег: экспозиция в Центральном банке Армении
Увидеть редкие экземпляры денежных знаков и проследить историю национальной валюты
Начало: недалеко от площади Республики
Расписание: во вторник и пятницу в 16:15
11 июня в 16:15
14 июня в 16:15
€26 за человека
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
33€10 за человека
скидка
69%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи экосумок в Ереване (в мини-группе)
Расписать шоппер в домашней обстановке, чтобы подарить его себе или близким
Начало: В районе Давташен
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
10 июня в 13:00
39€12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССелестина2 июня 2024Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
- ААлександр31 мая 2024Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
- ННадежда26 мая 2024Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
- ННаталья14 мая 2024Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
- ААнна14 мая 2024Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
- ВВиолетта8 мая 2024От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍 Ирина, я очень рада, что встретила вас, и рекомендую всем пройти ваши замечательные мастер-классы. Я очень-очень вам благодарна! Кукла получилась чудесная
- ЮЮлия3 мая 2024Обязательно побывайте в гостях у Ирины на ее мастер-классах. Очень душевный человек, который вкладывает всю душу и сердце в то чем занимается. Ирина, спасибо Вам большое за теплый прием
- OOlga30 апреля 2024Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя долма, что я пробовала.
- ММарина27 апреля 2024От всей души благодарю Ирину, хозяйку мастер-класса, за профессионализм и за душевные качества! Человек с большой буквы, добрый, прекрасный 😍
- ААндрей3 апреля 2024Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!
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