Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие по живописным местам Армении. Участники посетят крупнейшее пресноводное озеро Кавказа - Севан, где можно насладиться великолепными видами. Затем маршрут приведет в древние монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, которые являются выдающимися памятниками армянской архитектуры. Город Дилижан добавит атмосферу исторической Армении, известной своими летними резиденциями царей. Путешествие проходит на комфортных автомобилях, что делает его доступным для всех категорий туристов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

от 21 500 ₽ за человека

Описание экскурсии

Группа до 2 чел. - 21500 рублей за группу

Группа до 6 чел. - 24.500 рублей за группу

Группа от 7 до 10 чел. - 33.000 рублей за группу

Приглашаем на захватывающую экскурсию по живописному маршруту. Вас ждет уникальное сочетание культурного наследия, природной красоты и духовной атмосферы.

Полный маршрут: озеро Севан монастырь Севанаванк г. Дилижан монастырь Агарцин монастырь Гошаванк

Озеро Севан монастырь Севанаванк

Озеро Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. В озеро впадает 28 рек, вытекает одна река Раздан (приток Аракса). Севан делится на две части: Малый Севан (западный) и Большой Севан (восточный).

Севанаванк - монастырь на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

г. Дилижан

Город Дилижан расположен на реке Агстев. Предполагается, что это исторический Овк, который являлся летней резиденцией Аршакуни. В Iv веке эти земли являлись местом отдыха царей и королевской охоты.

монастырь Агарцин

Агарцин - армянский монастырь, расположенный в Тавушской области Армении в 18 км от города Дилижан, в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

монастырь Гошаванк

Гошаванк или Нор Гетик - армянский средневековый монастырский комплекс Xii-Xiii веков в селе Гош в Армении. На месте разрушенной от землетрясения монастыря Гетик основал Мхитар Гош при содействии князя Иване Закаряна в 1188 году. Получил название Нор-Гетик, что по-армянски означает Новый Гетик, а после смерти Мхитара Гоша, монастырь стали называть также Гошаванк.

Один из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении. В источниках упоминается как семинария, университет. До сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке.

В зависимости от количества человек экскурсия проходит на автомобилях повышенной комфортности: до 6 человек — седаны, минивэны, от 7 до 10 человек — минибусы (Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер).