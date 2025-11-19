Мои заказы

Экскурсия к озеру Севан и монастырям Агарцин и Гошаванк

Уникальная экскурсия по Армении: озеро Севан, Дилижан и монастыри Агарцин и Гошаванк. Насладитесь природой и историей в одном туре
Эта экскурсия предлагает незабываемое путешествие по живописным местам Армении.

Участники посетят крупнейшее пресноводное озеро Кавказа - Севан, где можно насладиться великолепными видами.

Затем маршрут приведет в древние монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк, которые являются выдающимися памятниками армянской архитектуры. Город Дилижан добавит атмосферу исторической Армении, известной своими летними резиденциями царей.

Путешествие проходит на комфортных автомобилях, что делает его доступным для всех категорий туристов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Самое большое озеро Кавказа
  • 🏛️ Древние монастыри
  • 🌳 Живописные пейзажи
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📜 Богатая история
  • 🕌 Духовная атмосфера
Экскурсия к озеру Севан и монастырям Агарцин и ГошаванкФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Экскурсия к озеру Севан и монастырям Агарцин и ГошаванкФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Экскурсия к озеру Севан и монастырям Агарцин и ГошаванкФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Агарцин
  • Монастырь Гошаванк

Описание экскурсии

Группа до 2 чел. - 21500 рублей за группу

Группа до 6 чел. - 24.500 рублей за группу

Группа от 7 до 10 чел. - 33.000 рублей за группу

Приглашаем на захватывающую экскурсию по живописному маршруту. Вас ждет уникальное сочетание культурного наследия, природной красоты и духовной атмосферы.

Полный маршрут: озеро Севан монастырь Севанаванк г. Дилижан монастырь Агарцин монастырь Гошаванк

Озеро Севан монастырь Севанаванк

Озеро Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. В озеро впадает 28 рек, вытекает одна река Раздан (приток Аракса). Севан делится на две части: Малый Севан (западный) и Большой Севан (восточный).

Севанаванк - монастырь на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

г. Дилижан

Город Дилижан расположен на реке Агстев. Предполагается, что это исторический Овк, который являлся летней резиденцией Аршакуни. В Iv веке эти земли являлись местом отдыха царей и королевской охоты.

монастырь Агарцин

Агарцин - армянский монастырь, расположенный в Тавушской области Армении в 18 км от города Дилижан, в лесистой долине Иджеванского хребта. Был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

монастырь Гошаванк

Гошаванк или Нор Гетик - армянский средневековый монастырский комплекс Xii-Xiii веков в селе Гош в Армении. На месте разрушенной от землетрясения монастыря Гетик основал Мхитар Гош при содействии князя Иване Закаряна в 1188 году. Получил название Нор-Гетик, что по-армянски означает Новый Гетик, а после смерти Мхитара Гоша, монастырь стали называть также Гошаванк.

Один из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении. В источниках упоминается как семинария, университет. До сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке.

В зависимости от количества человек экскурсия проходит на автомобилях повышенной комфортности: до 6 человек — седаны, минивэны, от 7 до 10 человек — минибусы (Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
Что не входит в цену
  • Обед на маршруте
О чём нужно знать до поездки

Удобная одежда и закрытая обувь.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Красавица Армения: Севан и Дилижан
На машине
6 часов
-
20%
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€184€230 за всё до 3 чел.
Из Еревана - на север Армении (Дилижан, Агарцин, Гошаванк, озёра Севан и Парз)
На автобусе
10 часов
49 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Еревана - на север Армении (Дилижан, Агарцин, Гошаванк, озёра Севан и Парз)
Погружение в природу и историю страны - от высокогорных озёр до храмов в горах
Начало: У консерватории
Расписание: ежедневно в 09:00
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€31 за человека
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
На машине
6 часов
-
40%
127 отзывов
Водная прогулка
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
от €198€330 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване