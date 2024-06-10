Мы соединили одну деревню, один горнолыжный комплекс и одно озеро, чтобы за день показать вам разнообразие Армении. Вы прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в монастырь Кечарис. Посмотрите на Севан и по желанию попробуете местную кухню. Мы покажем вам разные достопримечательности нашей страны и удивим даже тех, кто здесь не в первый раз.

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за 1-2 человека или €75 за человека, если вас больше

от €158 за 1-2 человека или €75 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Бжни — средневековая Армения

Деревня, расположенная на левом берегу реки Раздан, когда-то была крепостью рода Пахлавуни. А в годы правления царей Багратуни даже важнейшей крепостью.

Вы посетите церковь Святой Богородицы. Узнаете, почему это уникальное для своей эпохи здание, какие фильмы тут снимали и где находится самый известный тайник страны.

Горнолыжный комплекс Цахкадзор и монастырь Кечарис

На фуникулёре мы поднимемся до вершины, чтобы увидеть Арарат, озеро Севан и горы, которые его окружают. По желанию включим активности: летом здесь можно покататься на квадроциклах, зимой — на лыжах. И в любой сезон — полетать с одного хребта на другой на зиплайне.

Затем зайдём в монастырь Кечарис, в котором чувствуется спокойствие веков. Мы расскажем, когда он был построен и кому передан. А ещё подышим чистым, горным воздухом.

Озеро Севан

Здесь, у монастыря Севанаванк, открывается красивейший вид на озеро. Если захотите, мы остановимся на обед. Вы попробуете местные блюда — кебаб из клещей рака или шашлык из рыбы сиг.

В тёплое время вы сможете искупаться в озере.

Организационные детали