Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан

Увидеть средневековую крепость, забраться в горы и полюбоваться самым известным озером Армении
Мы соединили одну деревню, один горнолыжный комплекс и одно озеро, чтобы за день показать вам разнообразие Армении. Вы прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в монастырь Кечарис. Посмотрите на Севан и по желанию попробуете местную кухню.

Мы покажем вам разные достопримечательности нашей страны и удивим даже тех, кто здесь не в первый раз.
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деревня Бжни — средневековая Армения

Деревня, расположенная на левом берегу реки Раздан, когда-то была крепостью рода Пахлавуни. А в годы правления царей Багратуни даже важнейшей крепостью.

Вы посетите церковь Святой Богородицы. Узнаете, почему это уникальное для своей эпохи здание, какие фильмы тут снимали и где находится самый известный тайник страны.

Горнолыжный комплекс Цахкадзор и монастырь Кечарис

На фуникулёре мы поднимемся до вершины, чтобы увидеть Арарат, озеро Севан и горы, которые его окружают. По желанию включим активности: летом здесь можно покататься на квадроциклах, зимой — на лыжах. И в любой сезон — полетать с одного хребта на другой на зиплайне.

Затем зайдём в монастырь Кечарис, в котором чувствуется спокойствие веков. Мы расскажем, когда он был построен и кому передан. А ещё подышим чистым, горным воздухом.

Озеро Севан

Здесь, у монастыря Севанаванк, открывается красивейший вид на озеро. Если захотите, мы остановимся на обед. Вы попробуете местные блюда — кебаб из клещей рака или шашлык из рыбы сиг.

В тёплое время вы сможете искупаться в озере.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes/Honda/Fiat (детских кресел нет)
  • Дополнительные расходы: фуникулёр — 2000 драм/чел. По желанию: зиплайн — 10000 драм/чел., квадроциклы и лыжи — в зависимости от сезона; обед — 3500-4000 драм/чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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