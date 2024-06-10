Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Увидеть средневековую крепость, забраться в горы и полюбоваться самым известным озером Армении
Мы соединили одну деревню, один горнолыжный комплекс и одно озеро, чтобы за день показать вам разнообразие Армении. Вы прокатитесь на фуникулёре и зайдёте в монастырь Кечарис. Посмотрите на Севан и по желанию попробуете местную кухню.
Мы покажем вам разные достопримечательности нашей страны и удивим даже тех, кто здесь не в первый раз.
Деревня, расположенная на левом берегу реки Раздан, когда-то была крепостью рода Пахлавуни. А в годы правления царей Багратуни даже важнейшей крепостью.
Вы посетите церковь Святой Богородицы. Узнаете, почему это уникальное для своей эпохи здание, какие фильмы тут снимали и где находится самый известный тайник страны.
Горнолыжный комплекс Цахкадзор и монастырь Кечарис
На фуникулёре мы поднимемся до вершины, чтобы увидеть Арарат, озеро Севан и горы, которые его окружают. По желанию включим активности: летом здесь можно покататься на квадроциклах, зимой — на лыжах. И в любой сезон — полетать с одного хребта на другой на зиплайне.
Затем зайдём в монастырь Кечарис, в котором чувствуется спокойствие веков. Мы расскажем, когда он был построен и кому передан. А ещё подышим чистым, горным воздухом.
Озеро Севан
Здесь, у монастыря Севанаванк, открывается красивейший вид на озеро. Если захотите, мы остановимся на обед. Вы попробуете местные блюда — кебаб из клещей рака или шашлык из рыбы сиг.
В тёплое время вы сможете искупаться в озере.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes/Honda/Fiat (детских кресел нет)
Дополнительные расходы: фуникулёр — 2000 драм/чел. По желанию: зиплайн — 10000 драм/чел., квадроциклы и лыжи — в зависимости от сезона; обед — 3500-4000 драм/чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 822 туристов
Барев! Я Роланд — гид и организатор экскурсий и туров по Армении. Я собрал команду гидов, чтобы сделать ваше посещение этой страны незабываемым, а уезжая отсюда вы захотели вернутся назад. читать дальше
Все они — Гарник, Армина, Ваге, Ната, Гайя — лучшие в своих сферах и готовы делиться своими знаниями об Армении.
Я историк, влюбленный в свою страну, для которого каждая экскурсия — это не просто прогулка по городам или другим историческим местам, а проникновение во всю мистику города и каждой эпохи, в котором проходили те или иные действия. Я могу провести вас по времени от самого начала до момента, когда вы со мной встретились. Покажу вам Армению, которую сам узнал и сам открыл, пройдя каждый клочок и каждый метр страны своими силами и узнавая его по-своему.
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