270 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения озера Севан, языческого Гарни и пещерного монастыря Гегард - это июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться природными и историческими красотами в полной мере. В летние месяцы озеро Севан особенно привлекательно благодаря тёплой погоде и возможности попробовать свежую рыбу. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, однако в это время года может быть прохладнее, особенно в горах, что стоит учитывать при планировании поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Севан
Храм Севанаванк
Языческий храм Гарни
Пещерный монастырь Гегард
Руины древних бань
Крепостные стены Гарни
Описание экскурсии
Гарни — языческий храм на краю ущелья
Вы побываете в Гарни — единственном в стране античном храме, построенном в 1 веке в честь бога солнца. Здесь удивительным образом сочетаются архитектура и природа: каменные колонны на фоне гор и реки Азат. Рядом — остатки древних бань и крепостные стены.
Гегард — монастырь, вросший в скалу
Глубоко в каньоне, среди скал, спрятан монастырь Гегард — архитектурный памятник 12 века, частично вырубленный в скале. По преданию, здесь хранилось святое Копьё, которым пронзили Христа. Атмосфера — аскетичная, почти мистическая. Вы увидите каменную резьбу, родник и древние кельи внутри скалы.
Озеро Севан и Севанаванк
На обратном пути вы заедете к Севану — самому известному озеру Армении, расположенному на высоте почти 2000 метров. Вас ждут красивые виды, монастырь Севанаванк и обед с местной рыбой — сигом или форелью, только что выловленными из озера.
А также по пути:
короткие остановки на смотровых площадках
рассказы гида о культуре и традициях
угощения: сезонные фрукты, сладости и напитки
Организационные детали
Я заберу вас у отеля в Ереване и привезу обратно
Угощения по пути входят в стоимость
Вход в храм Гарни оплачивается дополнительно — 1500 драмов ($3) с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арарат — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Работаю гидом в Ереване с 2014 года. Я не просто люблю свою страну и город, я живу ими. Исследовать Армению начал ещё в школьном возрасте. По образованию историк.
Для меня великая читать дальшеуменьшить
честь быть представителем своего древнейшего народа, открывать путешественникам историю Армении и Армянской церкви. Я не просто провожу экскурсии, а искренне ценю каждый камень и уголок нашей земли, и эта любовь передаётся людям. Горы, воздух, солнце, храмы и богатая история — всё это вдохновляет меня и моих гостей. Отношусь к каждому не как к туристу, а как к личному гостю. А ещё я легко нахожу язык с маленькими путешественниками, потому что воспитываю троих детей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 610 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
604
4
6
3
–
2
–
1
–
А
Алена
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей. Он доказал, что гостеприимство точно придумали армяне. Это был не тур, а приключение, увлекательное читать дальшеуменьшить
путешествие. А сколько было рассказано истории и историй, как вкусно он умеет показывать свою любимую Армению, выше всяких похвал! Не могу не отметить того, какой аккуратный Арарат водитель, какой заботливый человек и очень-очень по доброму к ребенку относился. Это правда находка. Ещё и фотографирует прекрасно. Арарат спасибо Вам огромное! Всех Вам благ, здоровья и таких же богатых душой людей рядом!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой, вниманием и гостепртимством. Благодаря искреннему желанию нашего харизматичного гида показать всё самое лучшее, самое читать дальшеуменьшить
интересное, мы смогли получить максимум позитивных впечатлений и однозначно будем рекомендовать Арарата друзьям и родным.
Хочется отметить чуткое отношение к нашей дочери (2 года). Арарат нашел общий язык с ребёнком с первых минут знакомства, а к середине поездки дочь уже души не чаяла в дяде Арарате))
В автомобиле тоже было очень комфортно и, что особенно важно для нас, никого не укачало!
Осмотр исторических и природных памятников тоже прошёл на 5, даже 5+ из 5. Арарат поведал историю всех мест, связанные предания, детально рассказал об архитектурных особенностях, а также показал лучшие места и ракурсы для фотографий.
Огромное спасибо! После такого яркого знакомства со страной мы обязательно будем рекомендовать Армению и Арарата🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно харизматичный, эрудированный и душевный человек, который влюбляет в свою страну с первых минут общения. читать дальшеуменьшить
Информация подается очень легко, с юмором, интересными историями и фактами, которых не найдешь в путеводителях. Машина чистая и комфортная, вождение очень аккуратное и безопасное. На протяжении всего дня мы чувствовали себя не просто туристами, а желанными гостями. Арарат постоянно баловал нас местным гостеприимством — угощал вкуснейшими фруктами и потрясающей горячей гатой прямо из тандыра! Отдельно хочется отметить его невероятную заботу и готовность прийти на помощь в форс-мажорах. Когда мы гуляли по «Симфонии камней», внезапно начался сильный ливень. Арарат не просто ждал нас в машине, а сам поспешил к нам с зонтами, чтобы спасти от дождя! К тому же прямо там, на «Симфонии камней», мы обнаружили, что ребенок потерял телефон еще в Гарни. Арарат без лишних слов развернулся, поехал с нами обратно и помог во всем разобраться и найти пропажу. Если вы ищете идеального, надежного и неравнодушного гида, выбирайте Арарата — точно не пожалеете! Всем искренне рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Чудесный гид. время пролетело незаметно за рассказами Арарата. по организационным вопросам ноль претензий - связался заранее, договорились на место и время встречи. Во время поездки чувствовалась постоянная забота. нас нигде не торопили, как обычно это бывает на экскурсиях, угощали местным вином, фруктами, а какой вкусный пирог нам дали! просто пальчики оближешь. Одним словом поездка прошла замечательно! всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алевтина
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же не отпустил с пустыми руками. А ещё он очень хороший водитель, и мы чувствовали себя с ним в полной безопасности. Как говорят в Армении, merci!
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели, было интересно, местами трогательно, душевно. Гостеприимный, заботливый гид. Узнали много нового о стране, об образе жизни. Привет тёте Ануш😉Обязательно вернемся ещё.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Озеро Севан, Гарни и Гегард»