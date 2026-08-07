270 отзывов оставили туристы

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Озеро Севан, Гарни и Гегард

Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Армении, где вы сможете насладиться неповторимыми пейзажами и историческими памятниками.

Экскурсия включает посещение знаменитого озера Севан, где вы оцените чистоту и красоту его вод, а
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также попробуете местные деликатесы - форель и сиг.

Ваше путешествие продолжится в Гарни, где вы окунетесь в атмосферу древности, посетив единственный сохранившийся языческий храм в Армении.

Завершит экскурсию посещение уникального пещерного монастыря Гегард, который поражает своей архитектурой и историческим значением.

Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Армении, которое оставит незабываемые впечатления.

Подарите себе день, полный открытий и ярких эмоций, исследуя сокровища Армении в комфортной индивидуальной обстановке

5
610 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍇 Дегустация армянских фруктов и сладостей
  • 🐟 Свежая озёрная рыба
  • 📜 Легенды и предания Армении
  • 🚗 Комфортное путешествие с трансфером

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения озера Севан, языческого Гарни и пещерного монастыря Гегард - это июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться природными и историческими красотами в полной мере. В летние месяцы озеро Севан особенно привлекательно благодаря тёплой погоде и возможности попробовать свежую рыбу. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, однако в это время года может быть прохладнее, особенно в горах, что стоит учитывать при планировании поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Озеро Севан, Гарни и Гегард

Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Храм Севанаванк
  • Языческий храм Гарни
  • Пещерный монастырь Гегард
  • Руины древних бань
  • Крепостные стены Гарни

Описание экскурсии

Гарни — языческий храм на краю ущелья

Вы побываете в Гарни — единственном в стране античном храме, построенном в 1 веке в честь бога солнца. Здесь удивительным образом сочетаются архитектура и природа: каменные колонны на фоне гор и реки Азат. Рядом — остатки древних бань и крепостные стены.

Гегард — монастырь, вросший в скалу

Глубоко в каньоне, среди скал, спрятан монастырь Гегард — архитектурный памятник 12 века, частично вырубленный в скале. По преданию, здесь хранилось святое Копьё, которым пронзили Христа. Атмосфера — аскетичная, почти мистическая. Вы увидите каменную резьбу, родник и древние кельи внутри скалы.

Озеро Севан и Севанаванк

На обратном пути вы заедете к Севану — самому известному озеру Армении, расположенному на высоте почти 2000 метров. Вас ждут красивые виды, монастырь Севанаванк и обед с местной рыбой — сигом или форелью, только что выловленными из озера.

А также по пути:

  • короткие остановки на смотровых площадках
  • рассказы гида о культуре и традициях
  • угощения: сезонные фрукты, сладости и напитки

Организационные детали

  • Я заберу вас у отеля в Ереване и привезу обратно
  • Угощения по пути входят в стоимость
  • Вход в храм Гарни оплачивается дополнительно — 1500 драмов ($3) с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арарат
Арарат — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Работаю гидом в Ереване с 2014 года. Я не просто люблю свою страну и город, я живу ими. Исследовать Армению начал ещё в школьном возрасте. По образованию историк. Для меня великая
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честь быть представителем своего древнейшего народа, открывать путешественникам историю Армении и Армянской церкви. Я не просто провожу экскурсии, а искренне ценю каждый камень и уголок нашей земли, и эта любовь передаётся людям. Горы, воздух, солнце, храмы и богатая история — всё это вдохновляет меня и моих гостей. Отношусь к каждому не как к туристу, а как к личному гостю. А ещё я легко нахожу язык с маленькими путешественниками, потому что воспитываю троих детей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 610 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
604
4
6
3
2
1
А
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей. Он доказал, что гостеприимство точно придумали армяне. Это был не тур, а приключение, увлекательное
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путешествие. А сколько было рассказано истории и историй, как вкусно он умеет показывать свою любимую Армению, выше всяких похвал! Не могу не отметить того, какой аккуратный Арарат водитель, какой заботливый человек и очень-очень по доброму к ребенку относился. Это правда находка. Ещё и фотографирует прекрасно. Арарат спасибо Вам огромное! Всех Вам благ, здоровья и таких же богатых душой людей рядом!

Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей.
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей.
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей.
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей.
Арарат бриллиант среди гидов! Человек который любит свою страну, свой народ и заряжает этой любовью гостей.
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Ю
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой, вниманием и гостепртимством. Благодаря искреннему желанию нашего харизматичного гида показать всё самое лучшее, самое
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интересное, мы смогли получить максимум позитивных впечатлений и однозначно будем рекомендовать Арарата друзьям и родным.

Хочется отметить чуткое отношение к нашей дочери (2 года). Арарат нашел общий язык с ребёнком с первых минут знакомства, а к середине поездки дочь уже души не чаяла в дяде Арарате))

В автомобиле тоже было очень комфортно и, что особенно важно для нас, никого не укачало!

Осмотр исторических и природных памятников тоже прошёл на 5, даже 5+ из 5. Арарат поведал историю всех мест, связанные предания, детально рассказал об архитектурных особенностях, а также показал лучшие места и ракурсы для фотографий.

Огромное спасибо! После такого яркого знакомства со страной мы обязательно будем рекомендовать Армению и Арарата🙏🏻

Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
Мы очень счастливы, что именно Арарат познакомил нас с Арменией. В поездке мы были окружены заботой,
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А
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно харизматичный, эрудированный и душевный человек, который влюбляет в свою страну с первых минут общения.
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Информация подается очень легко, с юмором, интересными историями и фактами, которых не найдешь в путеводителях. Машина чистая и комфортная, вождение очень аккуратное и безопасное. На протяжении всего дня мы чувствовали себя не просто туристами, а желанными гостями. Арарат постоянно баловал нас местным гостеприимством — угощал вкуснейшими фруктами и потрясающей горячей гатой прямо из тандыра! Отдельно хочется отметить его невероятную заботу и готовность прийти на помощь в форс-мажорах. Когда мы гуляли по «Симфонии камней», внезапно начался сильный ливень. Арарат не просто ждал нас в машине, а сам поспешил к нам с зонтами, чтобы спасти от дождя! К тому же прямо там, на «Симфонии камней», мы обнаружили, что ребенок потерял телефон еще в Гарни. Арарат без лишних слов развернулся, поехал с нами обратно и помог во всем разобраться и найти пропажу. Если вы ищете идеального, надежного и неравнодушного гида, выбирайте Арарата — точно не пожалеете! Всем искренне рекомендуем!

Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно
Хотим сказать огромное спасибо Арарату за незабываемую экскурсию! Мы остались в полном восторге. Арарат — невероятно
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Н
Чудесный гид. время пролетело незаметно за рассказами Арарата. по организационным вопросам ноль претензий - связался заранее, договорились на место и время встречи. Во время поездки чувствовалась постоянная забота. нас нигде не торопили, как обычно это бывает на экскурсиях, угощали местным вином, фруктами, а какой вкусный пирог нам дали! просто пальчики оближешь. Одним словом поездка прошла замечательно! всем рекомендую!
Чудесный гид. время пролетело незаметно за рассказами Арарата. по организационным вопросам ноль претензий - связался заранее,
Чудесный гид. время пролетело незаметно за рассказами Арарата. по организационным вопросам ноль претензий - связался заранее,
Чудесный гид. время пролетело незаметно за рассказами Арарата. по организационным вопросам ноль претензий - связался заранее,
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А
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же не отпустил с пустыми руками. А ещё он очень хороший водитель, и мы чувствовали себя с ним в полной безопасности. Как говорят в Армении, merci!
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же
Арарат встретил нас по-армянски очень гостеприимно: показывал, рассказывал, кормил, поил домашним вином, да к тому же
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Галина
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели, было интересно, местами трогательно, душевно. Гостеприимный, заботливый гид. Узнали много нового о стране, об образе жизни. Привет тёте Ануш😉Обязательно вернемся ещё.
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
Я так переживала, что не увижу Арарат. Но как с Араратом остаться без Арарата)) Всё увидели,
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