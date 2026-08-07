270 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Армении, где вы сможете насладиться неповторимыми пейзажами и историческими памятниками.Экскурсия включает посещение знаменитого озера Севан, где вы оцените чистоту и красоту его вод, а

также попробуете местные деликатесы - форель и сиг. Ваше путешествие продолжится в Гарни, где вы окунетесь в атмосферу древности, посетив единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Завершит экскурсию посещение уникального пещерного монастыря Гегард, который поражает своей архитектурой и историческим значением. Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Армении, которое оставит незабываемые впечатления. Подарите себе день, полный открытий и ярких эмоций, исследуя сокровища Армении в комфортной индивидуальной обстановке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения озера Севан, языческого Гарни и пещерного монастыря Гегард - это июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться природными и историческими красотами в полной мере. В летние месяцы озеро Севан особенно привлекательно благодаря тёплой погоде и возможности попробовать свежую рыбу. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, однако в это время года может быть прохладнее, особенно в горах, что стоит учитывать при планировании поездки.

Сейчас август — это идеальное время.