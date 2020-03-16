270 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вы побываете в местах, которые поразят вас своей красотой и атмосферой, где исторические достопримечательности удивительно вписываются в окружающий пейзаж. Да и в дороге тоже не соскучитесь: я расскажу вам главные местные легенды и угощу фруктами и армянскими сладостями.

Языческий Гарни

Похожий на храм в Афинах, словно уголок Греции на армянских просторах, Гарни — единственный языческий храм в Армении, дошедший до наших дней. Побывав здесь, вы переместитесь в дохристианские времена, в I век нашей эры, когда люди ещё молились богу солнца на берегу реки Азат. Рядом с храмом вы увидите руины древних бань и крепостных стен, а после мы отправимся в Гегард.

Пещерный монастырь Гегард

Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард. По преданию, здесь до XVIII века хранился наконечник копья, которым римский солдат проткнул сердце Иисуса. Аскетичная архитектура монастыря, искусная каменная резьба и скала с родником делают это место совершенно особенным, хотя и немного торжественно-мрачным.

Озеро Севан и храм Севанаванк

Севан — второе по размерам горное пресноводное озеро вулканического происхождения в мире. Оно который занимает большую часть территории Армении, его холодные воды имеют лазурно-синий цвет, а на берегу озера стоит небольшой храм Севанаванк из неотёсанного камня, который пережил много столетий. Налюбовавшись религиозными и природными красотами Армении, именно на озере Севане вы сможете попробовать самую свежую рыбу сиг и форель.