270 отзывов оставили туристы

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Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард

Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии270 отзывов
4.99
Арарат
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Арарат – Гид в Ереване
Побывать в Армении и не увидеть великолепное озеро Севан, местный «храм Афины» Гарни и аскетичный григорианский Гегард, где долгое время хранилась христианская реликвия, — большая ошибка.

Отправившись в путешествие со мной, вы услышите легенды и предания этих мест, угоститесь армянскими фруктами и сладостями, попробуете озёрную рыбу 🐟 и поймёте, сколько легендарных древностей хранит Армения.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард

Что вас ожидает

Вы побываете в местах, которые поразят вас своей красотой и атмосферой, где исторические достопримечательности удивительно вписываются в окружающий пейзаж. Да и в дороге тоже не соскучитесь: я расскажу вам главные местные легенды и угощу фруктами и армянскими сладостями.

Языческий Гарни
Похожий на храм в Афинах, словно уголок Греции на армянских просторах, Гарни — единственный языческий храм в Армении, дошедший до наших дней. Побывав здесь, вы переместитесь в дохристианские времена, в I век нашей эры, когда люди ещё молились богу солнца на берегу реки Азат. Рядом с храмом вы увидите руины древних бань и крепостных стен, а после мы отправимся в Гегард.

Пещерный монастырь Гегард
Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард. По преданию, здесь до XVIII века хранился наконечник копья, которым римский солдат проткнул сердце Иисуса. Аскетичная архитектура монастыря, искусная каменная резьба и скала с родником делают это место совершенно особенным, хотя и немного торжественно-мрачным.

Озеро Севан и храм Севанаванк
Севан — второе по размерам горное пресноводное озеро вулканического происхождения в мире. Оно который занимает большую часть территории Армении, его холодные воды имеют лазурно-синий цвет, а на берегу озера стоит небольшой храм Севанаванк из неотёсанного камня, который пережил много столетий. Налюбовавшись религиозными и природными красотами Армении, именно на озере Севане вы сможете попробовать самую свежую рыбу сиг и форель.

Организационные детали

  • Я заберу вас у вашего отеля в Ереване и привезу обратно
  • Вход в храм Гарни оплачивается дополнительно — 3$ (1500 драмов) с человека
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арарат
Арарат
Здравствуйте! Меня зовут Арарат, и я являюсь гидом в Армении с 2014-го года. Женат и у меня трое детей (2 девочки и мальчик). Люблю путешествовать и очень люблю рыбалку. Свою работу выполняю с радостью, так как очень люблю Армению и все, что с ней связано. Жизнерадостный и занимаюсь спортом.
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270 отзывов оставили туристы

Катенька
16 марта 2020
Ребят, как турист со стажем, могу сказать, что лучшего гида мы не встречали!!! Послевкусие от экскурсии осталось такое, что хочется ее повторить)) Арарат просто прекрасный рассказчик и замечательный человек, который любит свою страну и свой народ. Время пролетело незаметно, нас кормили, поили, делились интересной информацией, веселили, однозначно, это ваше призвание, дорогой Арарат!!!! Вы гид с большой буквы и человек с потрясающей энергетикой, спасибо вам за все!!!
15 марта 2020
Это был лучший праздник 8 марта для нашей компании из 5 девушек! День получился очень насыщенным и вместе с тем мы смогли отвлечься от повседневной рутины, расслабиться. Арарат отлично знает историю своей страны и с огромной любовью к своей родине смог рассказать нам интересные факты, которые не прочитаешь в книге. Во время экскурсии мы насладились и прекрасными видами и красотой монастыря Герард, и попробовали свежевыпеченный лаваш с зеленью и сыром, и попробовали 18-ти летний коньяк, пообедали в прекрасном ресторане по рекомендации Арарата, где были только местные. Попробовали рыбу сиг из озера Севан, фрукты из местных садов. Это была незабываемая экскурсия!!! И очень жалеем, что попали на нее только в последний день нашего пребывания в Армении. Спасибо Арарату и обязательно будем рекомендовать всем своим друзьям.
14 марта 2020
Настоящим подтверждаем, что все предыдущие отзывы об Арарате и его экскурсии - истинная правда. Все продумано до мелочей. Хороший маршрут, интересный рассказ, внимание и деликатность. Мы не будем открывать все секреты этой поездки, пусть это будет для вас такой же приятной неожиданностью, как и для нас. Только скажем - соглашайтесь с Араратом и не отказывайтесь от его предложений и советов. Ни капли не пожалеете! Рекомендуем!!!
13 марта 2020
Вчера вместе с Араратом посетили Гарни, Гегард и озеро Севан. Большое спасибо Арарату! Он для нас олицетворяет Армению: гостеприимный, дружелюбный, любит свою страну и старается показать гостям все ее красоты! Арарат-джан показал нам великолепные места, красоту гор и синеву Севана, рассказал нам о Гарни, провёл по древним церквям Гегарда (мое самое сильное впечатление!), с ним мы попробовали воду из святого источника, фрукты, шашлык из сига. Экскурсия заняла больше 5 часов, но Арарат-джан не уставал рассказывать нам о своей стране, ее истории и обычаях, это было очень интересно! Большое спасибо нашему гиду! Когда мы вернёмся в Армению, непременно снова обратимся к Арарату! И будем рекомендовать его друзьям!
11 марта 2020
"Профессор" Арарат на tripster на расхват. Меня он удивил и даже вдохновил. Любовь к стране, внимание, заботу, уважение- все это Арарат Подарит Вам и это без сомненья! В сказочное место привезет и может в храме вам споёт. Будут цветы, лаваш, компот, вино. Не хватает домино:))). Р. S. Много у Арарата коллег- друзей, они открыли тайну мне🤔 Что его хобби- стрижка змей😉
10 марта 2020
на 01. 03. 2020 забронировали экскурсию, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями Еревана. С первых же минут знакомства, я поняла насколько Арарат восторженно рассказывает про историю города и значимых для него событий, что не проникнутся и не полюбить Ереван было невозможно. Такой поток исторических фактов, человеческих эмоций и трагедий, и просто о душе армянского народа. Огромное спасибо Арарату за трепетную любовь к своему городу и земле, и небанальную подачу информации об одной из древнейших наций.
2 марта 2020
Отличная экскурсия! Арарат очень интересно рассказывает и аккуратно водит машину. Очень рекомендуем посетить красоты Армении именно с этим гидом! Вы точно не пожалеете!
25 февраля 2020
Отличная экскурсия. Арарат - прекрасный человек и гид. Всем рекомендую обязательно
25 февраля 2020
Великолепный гид! Арарат очень гостеприимный человек, любящий свою страну, традиции, знающий на отлично историю! Готов помочь во всех вопросах, экскурсию строит из ваших пожеланий. Приятные сюрпризы в виде фруктов, конфет, пирогов, вина, коньяка. Арарат влюбил нас в Армению, в ее историю. Обязательно еще вернемся в эту замечательную страну и будем стараться посетить экскурсии с Араратом. Рекомендуем всем. Огромное спасибо, Арарат!
25 февраля 2020
Арарат, спасибо за великолепную экскурсию. Ваша забота о нас, была с нами на протяжении всей поездки. Армения чудесная страна! Вы эталон гида!
Ещё 260 отзывов

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